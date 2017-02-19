Facebook Jobs Yeni Bir Rekabet Doğuracak

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olma ünvanını kimseye bırakmayan firma Facebook Jobs ile yeni bir rekabet yaratacak.

Facebook Jobs işverenler için sağladığı ücretsiz iş ilanı yayınlama imkanı ile kısa sürede popüler olacak bir özellik olarak tanıtılıyor. Uygulama sosyal medya platformunda hesap sahibi olan şirketlerin Facebook üzerinden iş ilanı vermesini sağlayacak. Jobs ile iş arayanlar ve iş verenler kısa sürede bir araya gelecek. İş ilanlarının haber akışısında yer alması, ücretsiz olması ve iş başvurularının Messenger’dan gönderilecek olması uygulamanın ciddi düzeyde ilgi göreceğini işaret ediyor.

Facebook getirdiği güncellemeler ile rakiplerinin özelliklerini bünyesinde toplayarak kullanıcı kitlesini dağıtmak istemezken ileri görüşlü adımlar atarak platformu yenilemeyi başarıyor. Facebook Jobs Amerika ve Kanada için kullanıma açılırken akıllarda LinkedIn’in bu hamleye vereceği tepki ile ilgili soru işaretleri de oluşuyor. LinkedIn genel olarak orta ve üst düzey iş ilanları için profesyonel hizmet sunuyor. Facebook Jobs’ın her işletme için çözüm sunacak olması ise dikkat çekiyor. Bu özellikten LinkedIn mi yoksa ilan açma gelir modeli ile hizmet veren kariyer siteleri mi etkilenecek, bunu da yakın zamanda göreceğiz.