Sanal Gerçeklik
Oculus kullanıcılarına Facebook hesabı açma zorunluluğu geliyor
Facebook, Oculus VR gözlüklerini kullanan ve kullanacak olanların, bundan böyle Facebook’ta hesap açmalarını ve bu hesabı kullanarak gözlükte oturum açmayı zorunlu kılacağını açıkladı.
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Facebook’u genellikle hep Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal ağ çalışmalarıyla biliyoruz; aslında şirket, sanal gerçeklik teknolojileri üzerinde de yoğun çalışıyor. Hatta bu doğrultuda, sanal gerçeklik teknolojileri üreten Oculus VR şirketini 2014 yılında satın almıştı. Şu zamana kadar kullanıcılar, Oculus VR‘ın kendine ait hesap sistemiyle hayatına devam ediyordu; ancak yapılan açıklamalara göre, bu durumu yakında değişecek ve OculusVR kullanıcılarına Facebook hesabı açma zorunluluğu gelecek.
Oculus başlıklarına Facebook hesabı zorunluluğu geliyor
2020’nin sonlarında yürürlüğe girecek yeni değişiklikle birlikte, Oculus kullanıcıları artık sadece Facebook hesabıyla kayıt yapabilecek. Halihazırda Oculus’u kendi hesabıyla kullananların ise, hesabını Facebook ile birleştirmeleri isteniyor. Yalnız Facebook’un kullanıcılara 2023’e kadar Oculus hesaplarıyla devam edebilme şansı verdiğini de hatırlatalım. 2023′ten sonra ise Oculus hesabına olan destek sonlanıp, yeni sistem yürürlüğe girecek.
Gelecekteki piyasaya çıkacak olan Oculus başlıklarında ise, Facebook hesabıyla kayıt olmak zorunlu olacak. Örneğin bu sonbaharda tanıtılması beklenen yeni “Quest” başlığı kuvvetle muhtemel Facebook hesabı olmadan çalışmayacak.
Aynı zamanda cihazlarını Facebook’a bağlı olmadan eski hesaplarla kullananların bir süreliğine olumsuz etkilenmeyeceğini de ekleyelim. Ama Oculus hesabıyla kullanılan başlıklar, ileride Facebook’un yapacağı hamlelere göre işlevselliğini kaybedebilir; örneğin bazı uygulamalar ve özellikler, sadece Facebook hesabıyla giriş yapıldığında çalışabilir.
Her halükarda Facebook’un son dönemlerde önem verdiği, bütün platformları üzerinde hakimiyet kurma ve kendisini ön plana çıkarma stratejisini Oculus’ta da devam ettireceğini söylemek mümkün.
Giyilebilir Teknoloji
Facebook’un yeni VR prototipi şık bir güneş gözlüğünü andırıyor!
Facebook’un geliştirdiği yeni VR prototipi ortaya çıktı. Neredeyse şık bir güneş gözlüğü diyebileceğimiz tasarımı ile oldukça dikkat çekti.
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Facebook’un yeni VR prototipi şık bir güneş gözlüğünü andırıyor!
Son yıllarda birçok büyük teknoloji şirketinin sanal gerçeklik alanında yaptıkları yeni yatırımlara şahit olduk. Bu şirketler içerisinde düzenli olarak prototip ürünleri gösteren Facebook da yer alıyor. Facebook’un sanal gerçeklik alanında çok büyük yatırımlar yaptığını ve düzenli olarak gelişme sağladığını söyleyebiliriz. Facebook’un Reality Lab’deki çalışmalarında daha önce el hareketlerinin takip edilmesi ve VR gözlüklere birden fazla derinlik katmanına odaklanabilen lensler entegre edilmesi gibi olağanüstü yenilikler görmüştük. Yeni tanıtılan VR prototip kulaklık ise yine oldukça yenilikçi özellikler barındırıyor. VR kaskı sıradan bir güneş gözlüğü yapısına çevirebilmek için holografik lensler kullanılmış. Böylece neredeyse sıradan bir güneş gözlüğünden ayırt edilemeyecek bir tasarım elde edilmiş durumda.
Facebook Reality Lab bu gelişmeyi 17 Ağustos’ta gerçekleşecek olan yıllık bilgisayar grafikleri ve teknolojileri fuarı (SIGGRAGPH) etkinliğinden önce duyurmayı tercih etti. Bu bilgilerin ışığında ürünün etkinlikte tanıtılması bekleniyor ancak Facebook araştırma blogu sayesinde VR gözlüğün bazı detayları şimdiden ortaya çıktı.
Facebook’un yeni sanal gerçeklik gözlüğü bizlere neler sunuyor?
Yukarıdaki görselde geleneksel lensler ile yeni holografik lensler arasındaki fark gösterilmekte. Holografik lensler, geleneksel lensler ile benzer bir etki elde etmek için ışığı birkaç kez yansıtmayı sağlayan polarize lensler kullanıyor. Facebook tüm bunlar ile birlikte lensler ile ekran arasındaki boşluğu 9 mm’ye indirmeyi başarmış durumda. Geleneksel yöntemler ile Facebook’un yeni lensini karşılaştırmamız gerekirse gelenekseller için bu mesafe 2.5 cm ile başlayıp 8 cm’lere ulaşmaktadır.
Yeni geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğünün artıları bunlar ile sınırlı kalmıyor. Geleneksel lensler oldukça ağırlar ve Oculus Quest 2 gibi yaklaşan VR setleri 450 gram civarında ağırlığa sahipler. Ancak Facebook’un yeni VR gözlüğü sadece 17.8 gram ağırlığa sahip. Tabiki bu lenslerde ağırlığın büyük bir kısmını oluşturan herhangi bir pil veya bilgi işlem bileşeni bulunmuyor. Örneğin 10.000 mAh pil paketi tek başına 270 gram ağırlığa sahip. Yine de bu gelecek nesil olarak nitelendirebileceğimiz VR setler için ağırlık ve büyüklük anlamında büyük kazanımlar bekleyebiliriz. Şu anda holografik lensler 90 derece görüş alanı sunuyor. Geleneksel VR setlerin 100-130 derece görüş açısına sahip olduklarını düşünürsek Facebook VR seti daha az sürükleyici bir deneyim sunacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra şu anda gözlük çok daha büyük bir olumsuzluğa sahip. Aşağıda da görebileceğiniz üzere tasarlanan sistem şu anda insan gözüne ancak yeşil ışık iletebiliyor. Facebook’un tam renkli bir prototip çalışması olduğu biliniyor ancak bununla ilgili çok fazla detaya sahip değiliz.
Oyun
Sony, yeni bir VR teknolojisi üzerinde çalışıyor!
Sony, yeni nesil PlayStation modellerinde kullanılmak üzere yeni VR sistemi geliştiriyor. Gelen bilgilere göre parmakların kontrolcü olarak algılanacağı sistem üzerinde çalışıyor.
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Parmakları takip edebilen VR kontrolcüsü!
VR teknolojisi ya da bildiğimiz adıyla sanal gerçeklik gözlükleri, son yıllarda büyük gelişme kat etmişti. Daha çok oyun sektörü ile içli dışlı olarak gördüğümüz bu sistem aslında bir çok iş koluna da yardımcı olmuştu. Gelişen ekipman teknolojileri ile birlikte yapabildikleri artan bu cihazlar, büyük firmalar tarafından da oldukça dikkatli bir şekilde geliştiriliyor. Oyun dünyası denince akla gelen ilk firmalardan olan Sony de, VR cihazlarının gücünün farkında. PlayStation 4 için çıkarttığı VR sistemini yeni nesil konsolları için de geliştirmek isteyen firma, ilginç bir deneme yapacak gibi duruyor. UploadVR isimli YouTube kanalında yer alan videoya göre firma, parmak izi takip edebilen yeni sensörleri VR kontrolcülerinin içine yerleştirmeyi hedefliyor.
Prototip hali videoda yer alan teknoloji sayesinde VR gözlükleri üzerinden yapılan el hareketleri okunabiliyor. Parmakların takip edildiği bu sistem de videoda da gördüğünüz üzere eklem yerleri sensörler tarafından algılanabiliyor. PSVR 2 ile gelmesi beklenen bu teknolojinin Sony tarafından farklı senaryolar üzerinden testine devam edildiği öğrenildi. Bir kayış ile tutma zorluğunu engelleyen firma bakalım son halinde nasıl bir tasarım ile karşımıza çıkacak. PSVR 2‘nin, PlayStation 5 çıktıktan sonra gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Oyun
Half Life: Alyx yarın (23 Mart) çıkıyor ama VR başlığı!?
Takip edenlerinin bildiği gibi Valve tarafından geliştirilen Half Life serisinin yeni oyunu Half Life: Alyx yarın (23 Mart pazartesi) sevenleriyle buluşuyor. Fakat oyunu deneyimleyebilmeniz için sadece güçlü bir bilgisayar sahibi olmak yeterli değil. Ek olarak bir VR (virtual reality) başlığına da sahip olmanız gerekiyor. Henüz ülkemizde rağbet gördüğünü söyleyemeyiz fakat özellikle Facebook tarafından üretilen Oculus adlı başlıkların fiyatları (yutdışı için) makul seviyelere gelince bu başlıklar yoğun ilgi gördü. Ülkemiz de ise hem kur ve vergiler hem de resmi satışının olmaması ( HTC Vive markası hariç) nedeniyle geniş kesimlere ulaşabilecek seviyenin çok uzağında görünüyor. Fakat yine de Half Life tutkunları için bazı VR başlıklarını içeren mini bir tablo hazırladık. VR başlığı alma kararı veren ve araştırmaya başlayanlar için araştırmalarının ilk durağı olması amacı güderek oluşturuldu. Fakat elbetteki çok daha fazla VR başlığı üreten marka var, araştırmalarınızda hem aşağıdaki başlıklara hem de diğer marka başlıklara daha detaylı bakmak yararınıza olacaktır.
Bir dizi VR başlığına dair veri tablosu
Oculus Quest başlığı ‘All in One’ kategorisinde yani kendi başına bilgisayara bağlanmadan çalışabilen bir başlık fakat Half-Life: Alyx oynamak için güçlü bir bilgisayara bağlamak zorunda olduğunuzu hatırlatalım. Bu bağlantı için gerekli kablo – Oculus Link – 79 dolar fiyatıyla ayrıca satılıyor. Vive Cosmos’un da ek bir donanım satın alınmasıyla bilgisayar bağlantısı olmadan çalışabileceğini ekleyelim.
Ayrıca almaya karar verenler, sahip olduğunuz bilgisayarın yetkinlikleriyle seçtikleri başlığın sistem gereksinimlerini muhakkak karşılaştırmalılar.
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Fiyatları yüksek bulan da bulmayan da olabilir, bazı telefonlarla aynı hatta ucuz başlıklar bulmak mümkün gözüküyor. Fakat insanların ihtiyaç kategorisine koydukları ve koymadıkları ürünler için pahalılık-ucuzluk değerlendirmesi farklılaşıyor. Telefon elbette de günümüzde gereksinim haline geldi, fakat telefon piyasasını yönetenlerin onu bir prestij ve özellikle -aşırı pahalılar için dahi- adeta temel ihtiyaç haline sokabilmeleri yada daha doğrusu öyle gösterebilmeleri etkili oldu. O nedenle telefon ile kıyaslamak yerine ürünleri kendi dünyaları içinde değerlendirmek daha doğru olabilir.
Son olarak tavsiye olarak söyleyeyem -çünkü daha derinlemesine araştırma yapmak gerekir- ama fiyatı başta olmak üzere, bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilmesi, bir kablo yardımıyla bilgisayara ihtiyaç duyan oyunlar için de kullanılabilmesi, teknolojinin her ne kadar ilerlese ve potansiyeli yüksek olsa da henüz ticari ürün anlamında emeklemesi nedeniyle büyük bir yatırımdan kaçınılması gerekliliği düşünüldüğünde Oculus Quest önde gözüküyor.