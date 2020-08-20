Oculus kullanıcılarına Facebook hesabı açma zorunluluğu geliyor

Facebook, Oculus VR gözlüklerini kullanan ve kullanacak olanların, bundan böyle Facebook’ta hesap açmalarını ve bu hesabı kullanarak gözlükte oturum açmayı zorunlu kılacağını açıkladı.

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Facebook’u genellikle hep Instagram, WhatsApp, Messenger gibi sosyal ağ çalışmalarıyla biliyoruz; aslında şirket, sanal gerçeklik teknolojileri üzerinde de yoğun çalışıyor. Hatta bu doğrultuda, sanal gerçeklik teknolojileri üreten Oculus VR şirketini 2014 yılında satın almıştı. Şu zamana kadar kullanıcılar, Oculus VR‘ın kendine ait hesap sistemiyle hayatına devam ediyordu; ancak yapılan açıklamalara göre, bu durumu yakında değişecek ve OculusVR kullanıcılarına Facebook hesabı açma zorunluluğu gelecek.

Oculus başlıklarına Facebook hesabı zorunluluğu geliyor

2020’nin sonlarında yürürlüğe girecek yeni değişiklikle birlikte, Oculus kullanıcıları artık sadece Facebook hesabıyla kayıt yapabilecek. Halihazırda Oculus’u kendi hesabıyla kullananların ise, hesabını Facebook ile birleştirmeleri isteniyor. Yalnız Facebook’un kullanıcılara 2023’e kadar Oculus hesaplarıyla devam edebilme şansı verdiğini de hatırlatalım. 2023′ten sonra ise Oculus hesabına olan destek sonlanıp, yeni sistem yürürlüğe girecek.

Gelecekteki piyasaya çıkacak olan Oculus başlıklarında ise, Facebook hesabıyla kayıt olmak zorunlu olacak. Örneğin bu sonbaharda tanıtılması beklenen yeni “Quest” başlığı kuvvetle muhtemel Facebook hesabı olmadan çalışmayacak.

Aynı zamanda cihazlarını Facebook’a bağlı olmadan eski hesaplarla kullananların bir süreliğine olumsuz etkilenmeyeceğini de ekleyelim. Ama Oculus hesabıyla kullanılan başlıklar, ileride Facebook’un yapacağı hamlelere göre işlevselliğini kaybedebilir; örneğin bazı uygulamalar ve özellikler, sadece Facebook hesabıyla giriş yapıldığında çalışabilir.

Her halükarda Facebook’un son dönemlerde önem verdiği, bütün platformları üzerinde hakimiyet kurma ve kendisini ön plana çıkarma stratejisini Oculus’ta da devam ettireceğini söylemek mümkün.