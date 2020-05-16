Konu dışı
Facebook, Giphy’yi 400 milyon dolara satın aldı!
Facebook popüler gif paylaşım platformu Giphy’yi 400 milyon dolar fiyat ile satın aldı. Bu satın alma ile Giphy kütüphanesinin Instagram ve Facebook’un sahip olduğu diğer servislere geleceği duyuruldu.
Uzun zaman önce Giphy platformunun entegre olduğu Messenger, Whatsapp ve Instagram platformlarında gifler yaratmak, gifler üzerinde düzenlemeler yapmak ve paylaşmak mümkündü. Firmanın söylediğine göre Giphy platformunun sahip olduğu trafiğin %50’si hali hazırda Facebook ve servisleri üzerinden sağlanıyordu.
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Giphy’nin satın alınması ile beraber, Instagram hikayelerinde ve özel mesajlarda daha güçlü Giphy entegrasyonu ile kolay paylaşım yapmak mümkün olacak. Şuan ki Giphy kullanıcıları için ise her hangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.
Konu dışı
Huawei, üretim kapasitesinin %90’ını tekrar aktif hale getirdi
Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Huawei’nin tekrardan %90 üretim kapasitesi ile çalışmaya başladığını belirtti. Çin’deki karantina sürecinden ciddi anlamda etkilenen Huawei, Covid-19 salgınının Çin’de neredeyse yok olması ve hayatın tekrar normale dönmesi ile beraber; tekrardan eski günlerine dönmeye başladı.
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Huawei için eskiye dönüş süreci nasıl işliyor
Kademeli bir şekilde eski günlerine dönmeye başlayan Çin’de, şirketler de yavaş yavaş eski üretim performanslarını yakalamaya başladı. Çin’in dev şirketlerinden Huawei de üretim kapasitesinin %90’ının tekrardan aktif olduğunu duyurarak; eskiye dönmeye başladığını gösterdi. Bildiğiniz üzere firmanın bünyesinde 20.000’den fazla araştırmacı, uzman ve mühendis çalışıyor. Biran önce eskisi gibi araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye devam edilmesi gerektiğini söyleyen Ren Zhengfei, Amerika Birleşik Devletleri’nin tekrardan Huawei’ye yaptırımlar uygulayabileceğini ve bunun üstesinden gelmek için çok çalışmaları gerektiğini de vurguladı. Bunun dışında tedarik sürecinde ülkeler ve şirketler arasında bazı zorlukların da yaşandığını söyleyen Zhengfei, bu sorunun Huawei şirketi olarak kolay bir şekilde üstesinden gelebileceklerini belirtti.
Bildiğiniz üzere bir süredir Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargolar Huawei’nin belini büküyordu. İşlemci ve yazılım yönünde sıkıntılarla yüzleşen şirket, kendi teknolojilerini yaratma çabası içinde idi. Bütün bunların üstüne gelen Covid-19 salgını da tuzu biberi oldu ve Huawei şirketi ciddi anlamda zor günler yaşamak zorunda kaldı. Bakalım gelecekte Huawei’yi neler bekliyor. Düşüncelerini yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Bill Gates: Covid-19 aşısı, yenidoğanlarda rutin olarak uygulanabilir
Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla beraber adını daha sık duymaya başladığımız Bill Gates; 5 yıl önce yaptığı bir konuşmada, bir sonraki global krizin bir virüs salgını olabileceğini de öngörmüştü. Covid-19 aşı çalışmalarını da yakından takip eden Bill Gates, aşı çalışmaları yapan kurumlara da Bill & Melinda Gates Foundation aracılığı ile maddi destekte de bulunuyor.
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Bill Gates’ten Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklamalar
Günümüzde Microsoft ile özdeşleşmiş olan Bill Gates, uzun süredir sağlık alanındaki çalışmaları takip ediyor ve gerektiğinde bu çalışmaları fonlayarak da destekte bulunuyordu. 5 yıl önce, Bir TED konuşmasında bir sonraki global krizin bir çeşit virüs salgını olabileceğini belirten Bill Gates’in haklı olduğunu maalesef 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Covid-19 salgını ile görmüş olduk. Şimdilerde, haklı çıkmış olan Bill Gates’in neler dediği ve neler yapıyor olduğu daha büyük bir merak konusu olmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısı ile ilgili öngörülerde bulunan Bill Gates, hastalığı alt edebilecek şekilde umut vadeden 8-10 adet potansiyel aşı olduğunu söyledi. Ayrıca bütün aşı çalışmalarını da yakından takip edeceğini belirtti. Bill Gates’in üstünde durduğu bir diğer konu ise; efektif bir aşı bulunduğu zaman, bu aşının yenidoğanlarda standart uygulanan aşılar arasına (çocuk felci, Hepatit B, verem vs.) dahil olabileceğini belirtti. Bildiğiniz üzere ise şuanda üzerinde çalışılan 115 adet potansiyel Covid-19 aşısı var.
Aşı çalışmaları başarılı olursa; kaç adet üretilmeli ve nasıl dağıtılmalı
Başarıya yaklaşan 7 farklı aşıyı da destekleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Bill Gates, gerekirse bulunacak aşının üretim ve dağıtım süreçlerini de maddi olarak fonlayabileceğini belirtiyor. Bill Gates’in öngördüğü kadarıyla ise, insanlık olarak uzun vadede 7 ve 14 milyar doz arasında aşı üretmemiz gerekebilir.
RNA virüslerine karşı aşı üretebilmenin nispeten daha kolay olduğunu belirten Gates; bu tip aşıların dezavantajı olarak ise, -80 Santigrat derecede muhafaza edilmeleri gerekmesinin, depolama ve dağıtımda en zor kısım olduğunu da ekledi. Konvansiyonel aşıların ise +4 Santigrat derecede depolanabileceğini ve taşınabileceğini de hatırlatmadan geçmeyelim. -80 derece ve +4 derece arasında ise ciddi bir fark var. -80 dereceleri destekleyebilecek soğuk tedarik zincirleri oluşturmak muhtemelen aşının depolama ve dağıtım aşamasında ciddi bir problem yaratacaktır. Bir diğer öngörülen konu ise, üretilen ilk aşıdan sonra, aşı kalitesinin artacağı ve süreçlerin de bir miktar kolaylaşacağı yönünde.
Hepimiz şuanda başarılı bir aşının bulunmasına odaklanmış olsak da; aşının hangi adetlerde üretilip nasıl dağıtılabileceği ise ayrı bir problem. Fakat inanıyoruz ki aşı bir kere bulunduktan sonra; insanlık olarak bu lojistik problemleri kolaylıkla aşacağız. Umuyoruz ki Bill Gates bu yönden birçok iş adamına ve hayırsevere ilham olur da Covid-19 aşı çalışmaları için global çapta daha fazla destek verilebilir. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
realme Türkiye’den Redmi Note 9 serisine “Hoş Geldin” mesajı!
realme Türkiye, bugün Xiaomi’nin global anlamda yapmış olduğu lansman sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşım üzerinde rekabet içerisinde oldukları Xiaomi’ye mesaj vardı.
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Bugün, Xiaomi’nin geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu Redmi Note 9 ailesinin uluslararası çapta düzenlenen lansmanı vardı. Aynı zamanda süpriz olacağı belirtilen Mi Note 10 Lite’da yapılan canlı lansmanta ilk kez görücüye çıktı. Tasarım olarak Mi Note 10’a benzer çizgiler taşıyan telefonumuz baz modelden farklı olarak 108 MP kamera yerine 64 MP’lik kamera seti kullanıyor. Aynı zamanda kameranın yer aldığı tasarım alanı da biraz değiştirilmiş.
Redmi Note 9 Pro ve Pro Max modelinde ise yeni nesil Snapdragon 720G işlemciyi bünyesinde taşıyor. Bu işlemci geçtiğimiz senenin güzide yonga seti olan 730G’den çok daha performanslı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda ön tarafta görmüş olduğumuz ekran kasa oranı bir hayli yüksek “Dot Display” adı verilen özel bir tasarım kullanılmış. Ön tarafta yer alan 13 MP’lik kameramız ekran üzerinde açılan kamera deliğine konumlandırılmış.
realme Türkiye’den “Sonuçta aynı mahallenin çocuklarıyız ;)” mesajı!
— realme Türkiye (@realmeturkey) April 30, 2020
Orta sınıf için yine fiyat / performans cihazlarını bir bir sıralayan Xiaomi’ye cevap çok geçmeden realme kanadından geldi. realme Türkiye’nin resmi Twitter hesabında yayınlanan görsellerde “Sonuçta aynı mahallenin çocuklarıyız, HOŞ GELDİN 9″ cümlelerine yer verildi. Görselde yer alan 9’un tersinde de realme 6’nın tasarımı kullanıldı. Bununla birlikte görselin üst tarafında bir gözü kapalı diğer gözü açık hafif gülümseyen bir emoji (kıps) mevcut.
realme 6 ailesi ise geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı yapılmış ve yine Redmi Note 9 serisinden aşağı yanı kalmayan özelliklerle boy göstermişti. Ailenin en güçlü ferdi realme 6 Pro cihazında gerek tasarım gerekte teknik özellikler açısından güzel bir ürün ortaya çıkaran firma, yine Redmi Note 9 ailesinde olduğu gibi Snapdragon 720G işlemciyi kullanmıştı. Hatta ve hatta 720G işlemciyi kullanan ilk telefon olduklarını açıklamışlardı.
Sonuç olarak realme’de artık Xiaomi’ye bu camiada yalnız değilsin, biz de buradayız mesajını iletmiş oldu. Orta seviyede rekabetin olması gerçekten çok önemli. Telefon fiyatları araba fiyatlarına yaklaşırken artık telefonlara erişebilirliğimiz de düşmeye başladı. Orta seviyede güçlü telefonları bize kazandıran ve rekabeti Çin’in çalışkanlığı, Türk’ün mizahıyla birleştiren bu iki güzide şirketimize teşekkür ediyoruz.
Umarız bu dostça rekabet, Hindistan’da yaşanan olaylara yoğrulmaz. Bildiğiniz üzere bu ezeli rekabet POCO ve realme CEO’larını birbirine düşürmüş, ağıza alınmayacak lafların ortalığa saçılmasına neden olmuştu.