Facebook Messenger, 50 kişiye kadar görüşme sağlayacak!

Xiaomi, Türkiye’de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu duyurusunu gerçekleştirdi.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S nihayet geldi! (Kutu açılışı & ön inceleme)

Online kanallar üzerinden tanıtılan akıllı telefonların lansmanı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, bu ürünleri Türkiye pazarına sunmaktan büyük heyecan duyduklarını, halihazırda Xiaomi’yi sıkı bir şekilde takip eden bir kullanıcı kitlesi oldıuğunu ama her yeni ürünle yeni kullanıcıları ailemize dahil etmek istiyoruz, dedi.

Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro, artık Türkiye’de

Şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış yapan Redmi Note serisi, orta düzey akıllı telefon pazarının en iyi telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Redmi Note 9S ve Note 9 Pro ile Redmi Note akıllı telefon serisi en uygun fiyatlarla en son tasarım özellikleri ve yenilikleri sunmaya devam ediyor.

Redmi Note 9S: 64 MP dörtlü kamerasıyla detaylı fotoğraflar çekin!

Arka kısımda bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro’nun 64MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden ödün vermeden etkileyici büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor.

Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında yüksek kaliteli selfie çekilebilmesini sağlayan 16MP ekran içi kamera bulunuyor. Yeni ağır çekim selfie moduyla özellikle sosyal medya kullanımı için harika ağır çekim videolar çekilebiliyor.

Xiaomi Redmi Note 9S ayrıca, 48 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlayarak her açıdan mükemmel fotoğraf çekilebilmesini sağlıyor. Ekran içine yerleştirilmiş 16 Megapiksellik ön kamera, ekranın maksimum boyutta kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Uzun ömürlü batarya ve hızlı şarj

5020mAh (tip) bataryasıyla Redmi Note 9 Pro, ince tasarımdan ödün vermeksizin ertesi güne kadar şarj edilmeden kullanılabilecek yeterli güce sahip. Daha da iyisi, cihaz sadece 30 dakikada yüzde 57’ye kadar şarj edebilen kutu ile birlikte gelen 33W hızlı şarj cihazı ile Redmi Note Serisinin şimdiye kadarki en hızlı şarj hızı olan 30W hızlı şarj seçeneğini sunuyor.

Redmi Note 9S ayrıca, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020mAh (tip) bataryayla geliyor.

Snapdragon 820G platformundan gücünü alacak!

Qualcomm® Snapdragon ™ 720G işlemci ve 2,3 GHz’ye kadar hızla Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S’te yer alıyor. 8nm işlemci teknolojisi ile üretilen cihaz, güç verimliliğini korurken güçlü bir performans sunuyor.

Her iki model de daha dengeli kullanıcı deneyimi için Z eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Şık, çentiksiz ve 6.67 inç boyutunda dev ekranlı!

Redmi Note 9 Pro; şık, çentiksiz 6,67 inç nokta ekrana ekranına sahip. Yan tarafa konumlandırılan parmak izi sensörü sayesinde cihaza daha kolay erişilebiliyor ve yepyeni ön kamera modül tasarımı, üstün ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Redmi Note 9S, önde ve arkada Corning® Gorilla® Glass 5 ile korunan 6,67 inç nokta ekran ile geliyor.

Hem Redmi Note 9S hem de Redmi Note 9 Pro, 3,5 mm kulaklık jakı ve IR blaster da dahil olmak üzere fanların favorisi olan çeşitli özelliklere sahip. Her iki cihaz da uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara dökülmeler için (sıvı) sıçramasına dayanıklı nano kaplama ile birlikte geliyor.

Redmi Note 9 Pro, üç dinamik renk seçeneğiyle farklı bir tarz sunuyor: Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı. Redmi Note 9S kullanıcıları, Yıldızlararası Grisi, Aurora Mavisi ve Buzul Beyazı dahil olmak üzere üç büyüleyici renk arasından seçim yapabiliyor.

Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunulacak. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2.799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2.999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3.299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3.599 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: Devrimsel Mi Note 10 serisinin yeni üyesi

Tamamen yeni Mi Note 10 Lite, uygun fiyata birinci sınıf ekran ve çok işlevli dörtlü kamera deneyimi sunuyor.

Mi Note 10 ailesinin bir parçası olan Mi Note 10 Lite, hızlı fotoğraf ve video çekimi için sektör lideri olan Sony’nin IMX686 sensörü ile birlikte ultra geniş açılı fotoğraflar, oldukça yakın makro çekebiliyor. Muhteşem portreler için tasarlanmış özel sensörleri bir araya getiren çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Performans açısından, ultra sorunsuz mobil deneyim sunmak için Qualcomm® Snapdragon™ 730G Mobil Platform’dan faydalanan Mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım sağlayan büyük bir 5260 mAh’lik bataryaya da sahip. Ayrıca kesintisiz çalışma ve oyun için kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.

6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB varyasyonlara sahip Mi Note 10 Lite’ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı ve Nebula Moru.

Mi Note 10 Lite 6GB + 64 GB: 3.699 TL

Mi Note 10 Lite 6 GB + 128 GB: 3.899 TL

Mi Note 10 Lite 8 GB + 128 GB: 3.999 TL