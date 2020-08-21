Adobe, son Lightroom güncellemesiyle kullanıcıları mağdur etti

Adobe yayınladığı son Lightroom güncellemesinin, uygulamada kayıtlı bütün fotoğrafları silmesinden dolayı fotoğraf meraklıları tarafından son günlerde yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

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Adobe Lightroom, kullanıcıların fotoğraflarını sildi

Son iki gündür Twitter, Reddit ve Photoshop forumlarında fotoğrafçılar Adobe’yi adeta topa tutuyor. Sebebi ise yayınlanan son Lightroom güncellemesinin, kayıtlı bütün fotoğrafları geri dönüşü olmayacak şekilde silmesi.

Sorun ilk olarak bir Reddit kullanıcısının, telefonuna Lightroom’un 5.4 güncellemesini yüklemesinin ardından 2 yıllık fotoğraflarının aniden ortadan kaybolduğunu söylemesiyle ayyuka çıktı. Ayrıca kullanıcı, Adobe müşteri hizmetleriyle 4 saatten fazla görüştüğünü ancak müşteri hizmetlerinin kendisine bir çözüm sunmadığını ifade etti.

İlerleyen saatlerde ise farklı platformlarda daha fazla kullanıcıdan tepki gelince, Adobe bu sorunun çözümü olarak Lightroom için 5.4.1 sürümünü yayınladı ve sorunun artık tamamen çözüldüğünü söyledi. Ancak görünen o ki Adobe’nin yaptığı sadece sorunun yeniden yaşanmasının önüne geçmek; şirket, fotoğrafları silinen kullanıcılar için yapacak bir şey olmadığını ifade ediyor ve sadece özür dilemekle yetiniyor.

Adobe yetkililerinden Rikk Flohr, konuyla ilgili; “Sorundan etkilenen müşterilerimizden tüm samimiyetimizle özür diliyoruz.” açıklamasını yapsa da, fotoğrafları silinen kullanıcılar hala şirkete yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Ayrıca problemin, fotoğraflarını Adobe’nin Cloud servisine veya iCloud’a yedekleyen kullanıcıları etkilemediğini belirtelim. Yedekleme yapan kullanıcılar, fotoğraflarını sorunsuz bir şekilde kurtarabildiklerini ifade ediyor. Adobe ise buna atıfta bulunarak, söz konusu problemin sadece Cloud abonesi olmayan ve senkronizasyonu açmayan kullanıcıları etkilediğini belirtti.

Bu olay, yedekleme yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş durumda. Fotoğraflarımızı düzenlememizi sağlayan birbirinden güzel uygulamalar kullanıyoruz ancak kullanmakla iş bitmiyor, hayati derecede önem taşıyan ve emek verdiğimiz çalışmaları mutlaka yedeklemek gerekiyor.