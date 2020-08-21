Uygulama
Adobe, son Lightroom güncellemesiyle kullanıcıları mağdur etti
Adobe yayınladığı son Lightroom güncellemesinin, uygulamada kayıtlı bütün fotoğrafları silmesinden dolayı fotoğraf meraklıları tarafından son günlerde yoğun eleştirilere maruz kalıyor.
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Adobe Lightroom, kullanıcıların fotoğraflarını sildi
Son iki gündür Twitter, Reddit ve Photoshop forumlarında fotoğrafçılar Adobe’yi adeta topa tutuyor. Sebebi ise yayınlanan son Lightroom güncellemesinin, kayıtlı bütün fotoğrafları geri dönüşü olmayacak şekilde silmesi.
Sorun ilk olarak bir Reddit kullanıcısının, telefonuna Lightroom’un 5.4 güncellemesini yüklemesinin ardından 2 yıllık fotoğraflarının aniden ortadan kaybolduğunu söylemesiyle ayyuka çıktı. Ayrıca kullanıcı, Adobe müşteri hizmetleriyle 4 saatten fazla görüştüğünü ancak müşteri hizmetlerinin kendisine bir çözüm sunmadığını ifade etti.
İlerleyen saatlerde ise farklı platformlarda daha fazla kullanıcıdan tepki gelince, Adobe bu sorunun çözümü olarak Lightroom için 5.4.1 sürümünü yayınladı ve sorunun artık tamamen çözüldüğünü söyledi. Ancak görünen o ki Adobe’nin yaptığı sadece sorunun yeniden yaşanmasının önüne geçmek; şirket, fotoğrafları silinen kullanıcılar için yapacak bir şey olmadığını ifade ediyor ve sadece özür dilemekle yetiniyor.
Adobe yetkililerinden Rikk Flohr, konuyla ilgili; “Sorundan etkilenen müşterilerimizden tüm samimiyetimizle özür diliyoruz.” açıklamasını yapsa da, fotoğrafları silinen kullanıcılar hala şirkete yönelik eleştirilerini sürdürüyor.
Ayrıca problemin, fotoğraflarını Adobe’nin Cloud servisine veya iCloud’a yedekleyen kullanıcıları etkilemediğini belirtelim. Yedekleme yapan kullanıcılar, fotoğraflarını sorunsuz bir şekilde kurtarabildiklerini ifade ediyor. Adobe ise buna atıfta bulunarak, söz konusu problemin sadece Cloud abonesi olmayan ve senkronizasyonu açmayan kullanıcıları etkilediğini belirtti.
Bu olay, yedekleme yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş durumda. Fotoğraflarımızı düzenlememizi sağlayan birbirinden güzel uygulamalar kullanıyoruz ancak kullanmakla iş bitmiyor, hayati derecede önem taşıyan ve emek verdiğimiz çalışmaları mutlaka yedeklemek gerekiyor.
Uygulama
Amerikalı TikTok çalışanları, Trump yönetimine dava açacak!
Spekülasyonlara göre Amerikalı TikTok çalışanları, TikTok üzerine uygulanmaya çalışılan kısıtlamalar nedeniyle Başkan Trump ve Trump yönetimini dava etmeye hazırlanıyor. Şu günlerde, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geleceği de, belirsizliğini korumaya devam ediyor.
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TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde zor günler geçiriyor
TikTok müdürlerinden Patrick Ryan, sürece bağlı olarak anayasal bütün haklarını kanunlar yoluyla kullanacaklarını belirtti ve bir sektörün geleceğinin, bir başkanın iki dudağının arasına bakmaması gerektiğini savundu. Ryan’ın açıklamalarına göre, Trump’un kararları uygulanacak olur ise, 1500 Amerikalı, işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. TikTok çalışanlarının avukatlığını ise, A.B.D.’de internet kanunları konusunda uzmanlığı ile bilinen Mike Godwin üstlenecek. Bu haftanın sonlarına doğru ise, davanın federal mahkemeye taşınması bekleniyor.
TikTok çalışanları ise, Trump’ın kendilerinin anayasal haklarına müdahalede bulunduğunu düşündüklerini belirttiler. Mike Godwin’in iş ortaklarından Alexander Urbelis ise, hükümetin neye niyetlendiği ve ne yapmak istediği konusunda bir fikri olmadığını belirtti. Hükümet, bu hamlesiyle TikTok çalışanlarının geçim kaynaklarını tehlikeye atıyor diyen Urbelis, başkanın TikTok’un sektördeki işlevini yitirmesini sağlamak için kanunların dışında hareketlerde bulunduğunu savundu.
Patrick Ryan, eğer karar uygulanır ise, TikTok’un ülkede yok olması sonucunda binlerce Amerikalı evine ekmek götüremeyecek. Bunun vatandaşlara ne gibi bir faydası olacağını anlayamadığını söyleyen Ryan, sokaktaki işsiz insanların sayısının artmasının A.B.D. adına iyi bir gelişme olmadığını savundu ve bu insanlar için neyin öngörüldüğünü de sorguladığını belirtti. Bekle ve gör yaklaşımını uygulamak için ise yeterli zaman olmadığını savunan Ryan, hükümetin net açıklamalar yapması gerektiğini savundu.
Peki ya Başkan Trump konu ile ilgili ne düşünüyor
2 hafta önce Başkan Trump, WeChat ve TikTok’un 20 Eylül’den itibaren ülkede banlanmasını için çeşitli girişimlerde bulunmuş idi. Trump’a göre, TikTok çok fazla kullanıcı verisi topluyor; ve bu veriler, Çin hükümeti ile paylaşılarak Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturabilir. Amerikan halkına göre ise, hükümetin süreç ile ilgili olarak şeffaf davranmadığı konular mevcut. Eğer sıkıntı, kullanıcı verilerini korumak ise bunu sağlamanın başka yolları da olduğunu savunan ülke halkı, çeşitli mecralarda bu düşüncelerini dile getirdi. Fakat yine de Başkan Trump, TikTok’a 2 seçenek sunmuş durumda. Ya TikTok Amerikalı bir şirkete komple satılacak; ya da TikTok’un faaliyetleri Amerika’da yasaklanacak. 2 cepheli bu gerilim, bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir sonuç verecek. Peki ya siz konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Uygulama
Netflix’ten ne izleyeceğine karar veremeyenler için yeni özellik
Netflix, ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan insanlar için bir takım yeni özellikler getiriyor. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan anladığımız kadarıyla platforma “karıştır” (shuffle) ve “Bir şey oynat” isimli iki yeni özellik şu anda test ediliyor.
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Yeni özellik nasıl çalışacak?
Sözünü ettiğimiz yeni özelliklerle alakalı henüz Netflix tarafından açıklanmış resmi bir bilgi yok. Ancak görünüşe bakılırsa bazı Netflix kullanıcılarında halihazırda test edilen yeni özellikte, izleme geçmişinize veya listenize göre belirlenen rastgele bir film veya dizi oynatılmaya başlanıyor.
Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG
— Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020
Ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla “karıştır” seçeneği Netflix’in TV uygulamasında kullanıcı seçim ekranında yer alırken, “bir şey oynat” özelliği ise ana menüde kendisine yer bulmuş durumda.
Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0
— Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020
Haber
Trump, TikTok ve WeChat’e 45 gün süre verdi!
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada TikTok’u kapatabileceklerini söylemişti. Amerika-Çin gerilimini artıran açıklamanın ardından Trump’tan yeni bir hamle geldi. Perşembe günü imzalanan kararnameyle TikTok ve WeChat’in ABD operasyonlarının satışı için 45 gün süre verildi!
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Donald Trump, TikTok ve WeChat için idari talimat emri verdi!
ABD senatosunun gün içerisinde oy birliğiyle kabul ettiği karar ile TikTok’un kamu cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı. Donald Trump’ın idari talimatı ise popüler uygulamanın geliştiricisi olan ByteDance’ı doğrudan etkiliyor. Eğer TikTok ABD operasyonları Amerika merkezli bir şirkete satılmazsa, ByteDance’ın ülkedeki herhangi bir kuruluş ile iş yapması engellenecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için ByteDance yönetimine 20 Eylül’e kadar süre verildiği belirtiliyor.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada TikTok’un ABD’nin ulusal güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Hatta uygulamanın Çin hükümetinin başında yer alan Komünist Partisi’ne hizmet ettiği belirtiliyor. Ayrıca Amerika hükümetinin hedefinde olan tek Çin merkezli uygulama TikTok değil. Aynı talimatta WeChat uygulamasının sahibi Tencent için de 45 günlük süre verildiği kaydediliyor. Tencent’in Riot Games ve Epic Games gibi oyun şirketlerinin sahibi olduğu düşünülürse, söz konusu kısıtlama oyun sektörünü ciddi anlamda etkileyebilir.
TikTok yeni gelişme ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Amerika kıtasındaki faaliyetlerini Microsoft’un satın alacağı tahmin ediliyor. Yazılım devi tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin başladığı belirtilerek satış işleminin 15 Eylül’e kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmişti.