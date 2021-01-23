Facebook dün gece iPhone kullanıcılarının oturumunu kapattı

Dünyanın en popüler sosyal medya devlerinden biri olan Facebook, Cuma gecesi (dün) itibariyle hemen hemen tüm iPhone kullanıcılarının hesabından çıkış yaptı. Söz konusu olayın sebebi hakkında belirsizlikler sürüyor.

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Popüler sosyal medya platformu Facebook, dün gece iPhone kullanıcılarının açıklanamayacak şekilde oturumundan çıkış yaptı. iPhone sahipleri, sosyal medya ağının neden hesaplarını kapattığını, Twitter üzerinden başlattıkları konu neticesinde anlamaya çalıştılar.

Konu ile ilgili kafası karışan iPhone kullanıcıları, diğer bir sosyal medya platformu üzerinden açtıkları konu üzerine benzer şekilde uygulamadan çıkış yapan birçok kişi olduğunu öğrendiler.

Why did Facebook sign everyone out and then back in ? pic.twitter.com/NXmDFnKKbb — Tammy Brogdon (@tlkr97) January 23, 2021

iPhone ve iPad aracılığıyla Facebook’a erişen herkesin tekrar giriş yapması gerektiği ve iki faktörlü kimlik doğrulmasını kullanan birçok kişinin yeniden bağlanmakta sorun yaşadığı görülüyor.

Ayrıca Facebook için iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmiş olan birçok kişi tekrar oturum açmakta oldukça zorlandı. SMS kodlarının gönderilmesi çok yavaştı ve bazıları yeniden erişim kazanmak için kimliklerinin resimlerini yüklemek zorunda kaldı.

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Yaşanılan problem ile alakalı Facebook tarafından yapılan açıklamada; “Bazı kişilerin şu anda Facebook’a erişimde sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz. Kullanıcıların Facebook hesaplarına erişmek için tekrar giriş yapmak zorunda kaldığı raporlarını araştırıyoruz. Bunun bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığına inanıyoruz ve işleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çabalıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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