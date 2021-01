Facebook dün gece iPhone kullanıcılarının oturumunu kapattı

Microsoft, dün yaptığı sürpriz bir hamleyle Xbox Live Gold aboneliğine zam yaptığını açıklamıştı. Oyunculardan tepki gören şirket geri adım attı.

Xbox Live Gold, Microsoft tarafından konsollarda çevrimiçi oyun oynamak için sunulan bir abonelik servisi. Kullanıcılar aylık ya da dönemlik ödemeler yaparak, sistemin getirdiği bazı avantajlardan faydalanabiliyor. PlayStation tarafında karşılığı PS+ aboneliği olan bu sistemler, bir dönem çok popüler olsa bile, PC oyunculuğunun yaygınlaşması ve burada böyle bir ücretin olmaması sebebiyle gittikçe sorgulanmaya başlanmıştı. Son gelen bir haber bu durumu daha da kötüleştirdi. İlk olarak 12 aylık aboneliği kaldıran Microsoft, daha sonra 6 aylık aboneliğe 20 dolar, 3 aylık aboneliğe 5 dolar ve 1 aylık aboneliğe de 1 dolar zam yaptığını açıkladı. Oyunculardan tepki gören bu hareketten sonra şirket geri adım attı.

Oyuncuların zam haberlerine tepki göstermesinin ardından Microsoft, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, “Bugün güzel değildi, oyuncular için daima en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bugün hedefi tutturamadık. Sizi duyuyoruz ve Xbox Live Gold zammını geri çekiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Oyuncuları Game Pass Ultimate almaya iten bu zamların geri alınması muhtemelen Xbox toplulukları tarafından oldukça hoş karşılanacak gibi duruyor. Yine de ABD’li teknoloji devinin aylık 15 dolara (ülkemizde 44.99 TL) sunduğu Game Pass Ultimate, standart Gold aboneliğinin fiyatını düşündüğümüzde daha mantıklı gözüküyor. Bununla beraber Microsoft, oyunculara bir de özür hediyesi verdi.

Today was not great. We always try to do our best for you and today we missed the mark.

We hear you, and we’re reversing our Xbox Live Gold pricing updates.

— Xbox (@Xbox) January 23, 2021