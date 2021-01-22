Cuma Raporu #136 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; 2020’NİN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI!

reklam

Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

00:25 Türksat 5A SpaceX Falcon 9 ile fırlatıldı / Elon Musk, en zengin insan oldu

10:50 Samsung Exynos 2100 Yonga Seti 12 Ocak’ta Tanıtılacak

(Bahsi geçen haber; https://hwp.com.tr/samsung-galaxy-s21-serisinin-fiyatlari-yanlislikla-aciklandi-170570 )

18:55 2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu

21:31 AMD, masaüstü CPU pazarında Intel’i geride bıraktı

24:57 WhatsApp: “Verilerinizi artık Facebook ile paylaşmak zorundasınız”

34:50 İstenmeyen SMS ve mailler için İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu

45:00 Redmi Note 9T geliyor

48:40 Trump’ın sosyal medya hesapları askıya alındı

01:02:10 DXOMARK yılın enlerini açıkladı

Cuma Raporu #136 bölümünde detay çekimlerine akıllı telefon eklemek istedik. Bu nedenle bu haftaki çekimde OPPO Find X2 modelini kullanıyoruz. OPPO Find X2 modeliyle yapılan çekimler 4K 30 fps ayarında ve 2x zoom özelliği ile çekildi. Böylece DSLR kamerasının yaptığı çekimler ile diğer akıllı telefonların 4K 30 fps çekimlerini kıyaslayabilecek ve ne kadar iyi ya da eksik olduğunu fark edebileceksiniz. İlerleyen haftalarda farklı telefonlar ile beraber farklı çekimler de olacak. Sizler de istediğiniz bir telefon olması durumunda yorumlar bölümünden istediğiniz telefonu belirtebilirsiniz.