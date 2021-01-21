iPhone SE Plus, 2021’in ikinci yarısında gelecek!

Apple, geçtiğimiz yıl yeni nesil iPhone SE‘yi piyasaya sürdü. Telefon, amiral gemisi A13 Bionic yonga seti ile satışa sunulmuştu. Cihazın boyutu küçük ve kamerası iPhone 11 serisinden geride kalsa da performans tarafında aynı sonuçları verdiği söylenebilir. Eksi tarafları ele alındığında sadece kompakt cihaz tercih eden kullanıcıların bu telefona yöneldiği gözlemlendi. Şimdi ise iPhone SE Plus isimli yeni bir modelin piyasaya sürüleceği ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Qualcomm Snapdragon 870, resmi olarak duyuruldu!

reklam

iPhone SE Plus, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

iPhone SE Plus, @Aaple_lab‘ın sızdırdığı üzere iPhone 8 Plus boyutlarında olacak. Bu sızıntılarda ekran boyutunun 6.1 inç olmasına karşın TouchID‘nin hala ekranda bulunduğu belirtiliyor. Fiziksel parmak izinin home butonu ile cihazlarda bulunması bazı iPhone kullanıcıları tarafından aranan bir özellikti. Bu nedenle SE modellerinde fiziksel TouchID bulunması kullanıcılar açısından sevindirici bir haber. Cihazın arka tarafında 12 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu kamera, 6 portre ışık efektini, OIS’i ve akıllı HDR çekimi destekleyecek.

Yeni nesil iPhone SE Plus‘un en önemli özelliği ise şirketin amiral gemisi yonga seti olan A14 Bionic‘i kullanacak olması. IP67 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da önceki nesilde olduğu gibi bulunmaya devam edecek. Telefonun 499$ ve 699$ olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Ayrıca siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Cihaz, 2021 yılının 2. yarısında piyasaya sürülecek.