Facebook, Çocuklar Üzerindeki Zihinsel Sağlık Etkisi Konusunda Sorguya Çekildi!

Facebook, Instagram’ın gençlere “olumlu bir şekilde yardımcı olduğunu” söyleyerek ürünlerinin etkisini savundu. Küresel güvenlik şefi Antigone Davis, ABD Senatosu’na çocukların korunması konusunda ifade verdi.

Instagram’ın kendi araştırmasının platformun çocukların sağlığına nasıl zarar verebileceğini ortaya çıkaran bir sızıntının ardından geldi. Daha önceki Instagram patronu Adam Mosseri, uygulamanın gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerinin “oldukça küçük” olduğunu söyledi.

Komite, Facebook’un kendi araştırmasını yineleyerek açıldı. İlk olarak Instagram’ın beden imajı ve benlik saygısı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini bulan Wall Street Journal (WSJ) tarafından bildirildi. Gençler, “endişe ve depresyon oranındaki artışlar için Instagram’ı suçluyor” dedi.

Ancak Antigone Davis daha sonra komiteye şunları söyledi: “Platformumuzu daha iyi hale getirmek, kötüyü en aza indirmek ve iyiyi en üst düzeye çıkarmak ve proaktif olarak nerede geliştirebileceğimizi belirlemek için bu araştırmayı yapıyoruz.”

“Platformlarımızın arkadaşlar ve aile ile anlamlı etkileşimler için bir yer olmasını istiyoruz ve insanlar kendilerini güvende hissetmezlerse bu hedefe ulaşamayız.”

‘Savunmasız suçlu’

Ancak, tüketicinin korunması, ürün güvenliği ve veri güvenliği ile ilgili Senato ticaret, bilim ve ulaşım alt komitesine başkanlık eden Richard Blumenthal, Facebook’un ağustos ayında olumsuz bir korelasyon gösteren herhangi bir araştırmadan haberdar olduğunu nasıl reddettiğini vurguladı.

“Ürünlerinin büyümesini, çocuklarımızın iyiliği üzerinde seçtiğini biliyoruz” dedi. “Ve artık onları korumak için harekete geçmenin savunulamaz bir suç olduğunu biliyoruz.”

“Kendisini sorumlu tutamıyor ve beni rahatsız eden soru, biz, ebeveynler veya herhangi biri Facebook’a nasıl güvenebiliriz.”

Duruşmada Antigone Davis, komitenin sorularını tekrar tekrar yanıtlayamadı ve ilgili Facebook ekipleriyle görüşmek zorunda kalacağını söyledi.

Beden imajı

Araştırmanın Instagram’ın genç kızlar için ‘zararlı’ olduğunu göstermesi kesinlikle doğru değil” dedi.

“Araştırma, kendisinden haber aldığımız birçok gencin, gençlerin her zaman karşılaştığı zor anlar ve sorunlarla mücadele ederken Instagram kullanmanın onlara yardımcı olduğunu hissettiğini gösterdi.”

Ancak araştırmasını göstermek için slaytlar yayınlayan Facebook, “Bir istisna beden imajıydı” dedi.

Zaten beden imajı sorunları yaşayan üç genç kızdan biri, Instagram kullanmanın kendilerini daha kötü hissettirdiğini söyledi. Slaytlar, özellikle filtreli fotoğraflar, özçekimler yayınlama ve içeriği hashtag’lerle görüntülemenin refahı etkilediğini öne sürüyor.

Ayrı işitme

Şirketin, bu yıl 13 yaşın altındaki kullanıcılar için piyasaya sürülmesi planlanan Instagram Kids’in planlı sunumunu durdurmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Davis komiteye, “Her ebeveynin bildiği gibi, çocuklar ve aralar söz konusu olduğunda, zaten çevrimiçi durumdalar” dedi.

“Ebeveynler için, platforma erişmek için yaşları hakkında yalan söylemek yerine, ebeveynlerin deneyimlerini denetleyebilecekleri ve yönetebilecekleri, onlar için tasarlanmış bir Instagram sürümüne ara erişim verme seçeneğine sahip olmanın daha iyi olduğuna inanıyoruz.”

Davis, Instagram’ın ekranlarından “birini mola vermeye teşvik edecek” Bir Mola Verme adlı bir özelliği de test ettiğini söyledi. Bu, “(kullanıcıların) tavşan deliği olabileceğini ve belirli içerik türlerini kullandığını veya uygulamada çok uzun süre kaldığını düşündüğümüzde” görüntülenir.

Belgeleri Wall Street Journal’a sızdıran muhbir gelecek hafta ayrı bir duruşmada ifade verecek ve komite diğer sosyal medya şirketlerinden çocukların ruh sağlığına zararları konusunda röportajlar arayacağını söyledi.