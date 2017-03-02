Facebook bu hafta başlarında Samsung’un akıllı televizyon modelleri için bir video izleme uygulaması çıkardığını duyurmuştu.

Facebook’un bu yeni uygulaması şimdi de Apple TV’ye geldi. Uygulama ile beraber Apple TV üzerinden sosyal medya platformundaki videoları izlemek mümkün olacak. Kullanıcılar bu uygulamadan giriş yaparak beğendikleri sayfalardaki ya da arkadaşlarının paylaştığı videoları izleyebilecekler.

Ek olarak bu uygulama Twitter’ın akıllı televizyon uygulaması gibi bu uygulamada Facebook’un canlı yayın merkezi olarak görev alacak. Kullanıcılar böylelikle büyük ekrandan canlı yayın izlemenin keyfini çıkaracak. Uygulama şu anda bütün dördüncü nesil Apple TV modelleri için indirilebilir.