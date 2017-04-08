Facebook, Anlık Makaleler İçin Harekete Geçirici Bildirimler Getiriyor

Sosyal medya devi Facebook bir süredir kullanımda olan Anlık Makaleleri için kullanıcıların daha aktif olmasını sağlayan özellikler geliyor.

Kendini günbegün geliştiren Facebook, özelliklerine bir yenisini ekledi. Yayıncıları daha fazla Facebook’ta tutmak isteyen şirket, yeni bir özellik açıkladı. Bu yeni özelliğe göre okunan makalelere yayıncılar tarafından e-posta üyeliği ve Facebook sayfa beğenme gibi fonksiyonlar eklenebilecek.

Bildiğiniz gibi Anlık Makaleler bir web sitesinden yayınlanmış içeriği Facebook’tan çıkmadan direkt uygulama içinden okumanızı sağlıyordu. Kullanıcılar için oldukça faydalı olan uygulamayı yayıncılar gelirlerini azalttığı için kullanmakta isteksizlerdi. İşte buna çözüm olması için geliştirilen bu özellik, hem kullanıcıların yeni içeriklerden daha kolay haberdar olmasını sağlayacakken hem de yayıncıların hitini arttıracaktır.

Bu yeniliğin test sürecinde yayıncılar tarafın çok beğenildiği belirten Facebook ayrıca gelen dönütlere göre yenilikleri arttıracağını belirtiyor. Artık herkesin kullanımına açılan özelliğin kullanmak için buraya tıklayabilirsiniz.