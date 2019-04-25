Facebook 5 milyar dolar para cezasına çarptırılacak

Facebook, ABD’deki düzenleyicilere göre Cambridge Analytice skandalındaki rolü nedeniyle 5 milyar dolar ödeme yapmayı kabul ettikten sonra büyük miktarda kar elde etti.

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5 milyar dolarlık dev ceza!

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, çarşamba günü yaptığı açıklamada Federal Ticaret Komisyonu gizlilik uygulamalarına değindi. Bu ceza için 3 milyar dolar ayırdığını ve bu ücretten daha fazlasını ödemek zorunda kalacakları şirket tarafından açıklandı.

78 milyon kullanıcısının kişisel verilerini onayları olmadan toplayan Facebook, çok sayıda düzenleyici ve cezai yaptırımdan sonra ciddi miktarda zarar etti. Şirket 2019 yılının ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolar gelir elde ederken, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde bu rakam 5 milyar dolar seviyesindeydi.

Tüm bunlara rağmen kar elde edebilen şirket yıllık gelirlerini 15 milyar dolar arttırmış durumda.

2015 yılında WhatsApp’ın yüksek bir fiyatla satın alınmasından bu yana geçen yılın ilk çeyreğinde ivmeli bir çıkış yakalamıştı. Ödenecek olan 5 milyarlık ceza, şirketin geçen yıl 45 milyar dolar nakit para biriktirmesine rağmen bu yıl şirketin karının dörtte birini alacaktır.

Facebook gizlilik ilkelerinde değişikliğe giderek bir dizi yeni özellikler geliştirmeye başladı. Bu özelliklerle birlikte kişisel verilerin korunması durumda gelişmeler yaşanacaktır. Tüm bunlarının yanında 2019 yılının başında Facebook hisseleri yarı yarıya düşüş yaşamış durumda. Ancak şirket medya sektöründe hala en iyi ikinci şirket konumunda.