Eski futbolcu Fabrice Muamba’ya göre, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) öğretmeyi amaçlayan yeni bir Snapchat özelliği hayat kurtaracak. Snapchat kullanıcıları, bu özelliği uygulamalarının Lensler bölümünde bulabilir. Kızılhaç hayır kurumu ile oluşturulan kamera filtresi, kullanıcılara göğüs kompresyonları yapma konusunda rehberlik edecek ve öğrendikleri hakkında onları test edecek.

2012 yılında sahada kalbi duran Muamba, insanların temel kalp masajını öğrenmesinin “çok önemli” olduğunu söyledi. Futbolcu verdiği demeçte, “Kişisel deneyimlerime dayanarak, isteyebileceğim en iyi tıbbi bakımı aldığım yerde başıma geldiği için şanslıydım. Günümüzde gençler çoğu zaman bir arkadaşlarıyla dışarıdalar. Kendilerini bu durumda bulurlarsa ve suni teneffüs yapmayı bilmiyorlarsa, o zaman başları büyük belada demektir. “Ancak Snapchat’te bu lens aracılığıyla kalp masajı yapmayı biliyorsanız, arkadaşınıza ani kalp durmasından kurtulma şansı verirsiniz.” dedi.

‘Aslında öldü’

Uluslararası Resüsitasyon İrtibat Komitesi’ne göre, kalp durması vakalarının %70’i başkalarının önünde olmasına rağmen, insanların %20’sinden daha azı ilk yardım yapıyor.

23 yaşındaki Muamba, Bolton Wanderers için Tottenham Hotspur’a karşı FA Cup maçında oynarken kalp krizi geçirdi. Sağlık çalışanları, sahada onu hayata döndürmek için altı dakika harcadı. 78 dakika boyunca aslında ölüydü.

Muamba, “Eğer bu benim evimde başıma gelseydi, bugün bu konuşmayı yapacağımızı sanmıyordum. Bu yüzden insanlara suni teneffüs yapmanın önemini göstermek için Snapchat ile birlikte çalışıyorum. Umarım insanlar bunu yapmayı öğrenir ve insanların ani kalp durmasından kurtulmalarına yardımcı olur.” dedi.

Apple ve Google uygulama mağazalarında CPR öğreten birçok uygulama zaten var. Ancak Snapchat, günlük 347 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu söylüyor.

Muamba, “Herkesin sosyal medyası var. Neden Snapchat’i olan insanları temel CPR becerisini nasıl yapacaklarını öğrenmeye teşvik etmeyesiniz. Bununla dikkatinizi çekebiliriz ve bundan bir şeyler öğrenirsiniz. Kendini açıklayıcı ve kullanımı kolay ve her şey proaktif olmakla ilgili.”

“Bu, hiçbir şey yapmamaktan korkmak yerine, gitmeye hazır olmak ve bunu yapabilmekle ilgili. Nasıl yapılacağını öğreniyorsunuz ve sonra kendinizi bu çıkmazda bulduğunuzda, öğrendiklerinizi hatırlayabiliyorsunuz. Bu, harekete geçmek ve ilk etapta gerçekten yapabilmekle ilgili. Bu yüzden gençleri cesaretlendirmemiz çok önemli. Telefonunda Snapchat olan herkesi lens aracılığıyla CPR yapmayı öğrenmeye teşvik ediyoruz çünkü insanlara ani kalp durmasından kurtulma şansı verecek.” dedi.

CPR nasıl yapılır

Birisi bilinçsizse ve normal nefes almıyorsa, NHS’e göre 112’yi aramalı ve göğüs kompresyonlarını denemelisiniz:

Diz çökün ve elinizin içini kişinin göğsünün ortasındaki göğüs kemiğine yerleştirin.

Diğer elinizin avucunu üstüne koyun ve parmaklarınızı birbirine kenetleyin.

Kendinizi, omuzlarınız doğrudan ellerinizin üzerinde olacak şekilde konumlandırın.

Vücut ağırlığınızı kullanarak göğsüne 5-6 cm kadar düz bir şekilde bastırın.

Ellerinizi göğsünde tutarak, kompresyonu serbest bırakın ve göğüslerinin orijinal konumuna dönmesine izin verin.

Ambulans gelene kadar bu kompresyonları dakikada 100-120 kez tekrarlayın.