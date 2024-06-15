Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Boston’da tutuklandığını duyurdu. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur tutuklandı. Yazar Eylem Tok bir kişinin öldüğü ve dört kişinin yaralandığı kazaya sebebiyet veren olay sonrası oğlunu ABD’ye kaçırmıştı.

Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur ABD’de Tutuklandı: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Açıklama

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD’de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Peki Timur Cihantimur olayı nedir? İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, bir arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV türü araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca dört kişi de yaralanmıştı.

Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD’de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 14, 2024

Bu gelişme, uluslararası hukuk ve suçluların iadesi konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, Tok ve oğlunun Türkiye’ye iadesi için gerekli tüm hukuki süreçlerin titizlikle yürütüleceğini belirtti. 18 Haziran’da yapılacak duruşma, bu sürecin en kritik aşamalarından biri olacak.

İlginizi Çekebilir: Bayramda kargo çalışır mı? Bayramda kargo açık mı? Arefe günü kargolar açık mı?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ABD tutukluları bize iade edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!