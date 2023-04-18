Exynos 2400 ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir sızıntıcıya göre, GPU bilgi işlem birimleri ve CPU yapılandırma ayrıntılarının sayısında kayda değer bir artış elde edildiğinden, Samsung’un en azından kağıt üzerinde yaklaşmakta olan yonga seti ile her şeyi yaptığını ortaya koyuyor. Bir sonraki Exynos SoC’nin Galaxy S24 serisinde bulunacağının bildirilmesinin nedeni bu olabilir.

Twitter’da Exynos 2400 GPU’nun 12 bilgi işlem birimine sahip olacağını belirten Revegnus’a göre Samsung, AMD’nin RDNA2 mimarisine bağlı kalacak. Bir Geekbench 5 OpenCL kıyaslamasına göre , Exynos 2200’ün Xclipse 920’sinde yalnızca üç bilgi işlem birimi var, bu da onu bu açıdan halefine kıyasla önemli ölçüde daha düşük yapıyor. Exynos 2400’ün ayrıca altı Workgroup İşlemcisi olduğu söyleniyor.

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Exynos 2400’e gelen dikkate değer bir değişiklik, artan CPU çekirdek sayısı olacak. 10 çekirdek daha önce konuşulurken bunlardan birinin Cortex-X4 olacağı da belirtilmişti. Bu çekirdekler aşağıdaki gibi olacak.

3,10 GHz’de çalışan 1Cortex-X4

2,90 GHz’de çalışan 2Cortex-A720

2,60 GHz’de çalışan 3 adet Cortex-A720

1,80 GHz’de çalışan 4 adet Cortex-A520

Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520’nin tümü ARM’den yayınlanmamış CPU tasarımlarıdır. Bu nedenle performansları veya güç verimlilikleri hakkında yorum yapamayız. Hakkında yorum yapabileceğimiz tek net şey, Exynos 2400’ün seri üretimi için kullanılacak olan söylentiye dayalı üretim sürecidir. Görünüşe göre Samsung, hangi amiral gemisinden veya hangisinden olursa olsun daha iyi performans ve güç tüketimi ve daha iyi kararlılık sağlayan 4nm LPP (Düşük Güç Performansı) düğümünden yararlanacak.

Exynos 2400

10 Core ARMv9 CPU + RDNA2 6WGP(12CU) GPU — Revegnus (@Tech_Reve) April 18, 2023

Bu özelliklerin sonunda doğru olduğunu varsayarsak, termalleri korurken Exynos 2400 GPU’nun CPU çekirdek sayısını ve işlem birimlerini artırmak Samsung için etkileyici bir başarı olacak. Ancak geçmişte buna benzer tasarımlar gördük. Bellek şeridinde gezinirseniz, MediaTek Helio X20, 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahipti, ancak aşırı ısınma sorunlarından muzdaripti. Bu nedenle, hiçbir yonga seti üreticisinin, birden fazla nesil boyunca sekiz CPU çekirdeğine bağlı kalarak böyle bir yapılandırmayı tekrar takip etmemiş olması muhtemel görünüyor.

Samsung, muhtemelen yeni nesil bir üretim sürecine geçerek aşırı ısınma sorununu çözdüğüne inanıyor. Bununla birlikte, bu düğümün ne kadar etkili olduğunu yalnızca zaman gösterecek çünkü Snapdragon 8 Gen 1 de Samsung’un 4nm teknolojisinde seri üretilmişti.