Günümüzdeki en güncel Wi-Fi standardı olan Wi-Fi 7 ile yenilemek isterseniz, HUAWEI’nin evdeki bağlantı sorunlarınızı ortadan kaldıracak en güncel iki router model incelemesiyle karşınızdayız.

İlginizi çekebilir; HUAWEI Pura 80 Pro / Pura 80 Ultra Detaylı İnceleme | Dünya’nın en iyi mobil kamerası!

Router ihtiyacınız için daha önce incelediğimiz HUAWEI WiFi BE3 ardından şimdi de test masamızda HUAWEI WiFi BE3 Pro modeli yer alırken, daha geniş ya da çok katlı ev/ofis sistemleri için ideal olan HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro modeline bu yazımızda değineceğiz.

HUAWEI WiFi BE3 Pro: Wi-Fi 7 Performansı, Uygun Fiyatla

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Wi-Fi 7 kullanımı yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Ancak ekonomik durumlar neticesinde en yeni teknolojiyi kullanmak elbette çok pahalı hale de geliyor. Ancak HUAWEI mantıklı bir düşünce ile hem Wi-Fi 7 router modelleri arasında ekonomik, hem de Wi-Fi 7 nimetlerinden fazlasıyla yararlanabileceğiniz bir router modeliyle karşımızda. Peki bunu nasıl başarıyor? Bu detaylara geçmeden ilk olarak tasarımıyla başlayalım.

HUAWEI WiFi BE3 Pro, router modelleri arasında şimdiye kadar gördüğüm en şık tasarıma sahip ürünlerden biri konumunda. HUAWEI WiFi BE3 modeli beyaz renkte gelirken HUAWEI WiFi BE3 Pro ise siyah rengi ile gerçekten şık olmuş. Yani evinizde konumlandıracağınız yerde bir şeylerin arkasına ya da içine saklamanıza gerek olmadan bir dekor gibi de görünümüyle hoşunuza gideceğinden eminim.

Üzerinde de HUAWEI logosu ve Wi-Fi 7 olduğunu gösteren ibare dışında hiç bir yazı olmaması ve 4 antenli yapısı da rahatsız etmiyor. Açık haliyle 154,1 mm x 225 mm x 187,5 mm boyutlarında olan HUAWEI WiFi BE3 Pro, önde bir led göstergeye sahip. Bu da kırmızı ve mavi renkte yanarak size ağ durumu ile alakalı bilgi veriyor.

Arka tarafında ise 4 adet WAN/LAN bağlantısı yer alan üründe 1 ve 2 numaralı portlar 1 Gbps bağlantı desteklerken, 2 ve 3 numara ise 2,5 Gbps bağlantı desteği sunuyor. Yani Türkiye şartlarında teknik olarak maksimum 1 Gbps bağlantı alabildiğimizi düşünecek olursak tüm portlardan bu bağlantı desteği alabilirsiniz.

Bunun dışında solda güç girişi, sağda ise WPS tuşu yer alıyor. Burada söyleyebileceğim tek eksi denilebilecek durum ise kutu içeriğinden çıkan güç kablosu ve 1 adet LAN kablosunun beyaz renkte olması :) Yani, çok dert değil elbette ama siyah bir ürünün diğer tüm bileşenleri de siyah olsaydı bence daha güzel olabilirdi.

HUAWEI WiFi BE3 Pro Bağlantı Özellikleri

Tasarım ve fiziksel bağlantıları bir kenara koyduysak, asıl konumuza, yani kablosuz bağlantı ve kullanım tarafına gelelim.

HUAWEI WiFi BE3 Pro, kablosuz ağda 802.11 be standardı, yani Wi-Fi 7 destekliyor. Ancak hem daha ekonomik, hem de daha stabil bir bağlantı için 3 bant yerine 2 bantlı bir yapı sunuyor. Peki bu ne demek?

Wi-Fi standartlarında Wi-Fi 6e ile beraber alışılagelmiş 2,4 GHz ve 5 GHz bandına ek olarak 6 GHz bandı da eklenmişti. Bu Wi-Fi 7’de de standart haline geldi. Ancak benim de başka bir model router’da yaşadığım sorunlar gibi Wi-Fi 7 destekleyen cihazlar bile Bu 3 bant konusunda sık sık bağlantı sorunları ve kopmalar yaşayabiliyorlar.

İşte bu noktada HUAWEI WiFi BE3 Pro Wi-Fi 7 standardını desteklerken 6 GHz barındırmayarak sadece 2,4 GHz ve 5 GHz bağlantı sunuyor. Böylece evinizde kablosuz ağa bağlanan her cihaz sorunsuz ve kolayca bu router üzerinden Wi-Fi 7 standardına erişmiş oluyor.

Hız tarafında ise 2,4 GHz bandında 688 Mbps ve 5 GHz bandında 2882 Mbps olacak şekilde toplamda 3,6 Gbps kablosuz bağlantı hızını destekliyor. Böylece 8K video akışı, düşük ping ile rekabetçi oyun, büyük dosya paylaşımları gibi birçok noktada istediğiniz verimi alabiliyorsunuz. Fiber altyapıda hızınız ne olursa olsun bu router ile kablosuz bağlantıda dahi kablolu gibi bir deneyim yaşamanız mümkün.

Wi-Fi 7 artılarından olan 4096-QAM modülasyon teknolojisi barındıran HUAWEI WiFi BE3 Pro, Wi-Fi 6’ya nazaran %20 daha hızlı veri iletimi ile eski router sisteminize göre çok daha hızlı, stabil ve güvenli bir bağlantı sunabiliyor.

Akıllı Anten Teknolojisi sayesinde tek katlı klasik stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 gibi ülkemizdeki ev yapılarında evin her köşesinde çekim kuvvetini üst seviyeye çıkaran router, sinyali rastgele yaymak yerine doğrudan bağlı cihazlara odaklayarak sizi takip eder ve evin her köşesinde stabil, güçlü bir bağlantı sağlar. Aşağıdaki örnekte aynı masaüstü bilgisayarından aynı hattaki farkı görebilirsiniz.

HUAWEI AI Life İle Basit Kullanım

Günümüzde router cihazlarının bağlantıları biraz sancılı olabiliyor. Ancak HUAWEI markalı ürünleri kullanırken aşina olduğunuz HUAWEI AI Life üzerinden sadece 1 dk içerisinde hem HUAWEI WiFi BE3 Pro ‘yu hem de HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro modelini hazır etmek mümkün.

Cihazı prize takın ve evinizdeki internet servis sağlayıcısına ait modem/router ile HUAWEI WiFi BE3 Pro arasında istediğiniz WAN/LAN bağlantısından fiziksel LAN bağlantısı sağlayın. HUAWEI AI Life üzerinden HUAWEI WiFi BE3 Pro’yu veya X1 Pro modelini seçin ve kuruluma başlayın. Ağ türü seçimi, Ağ SSID adı ve şifre belirleme adımlarını takip edin

Bu kadar, artık ağınız Wi-Fi 7 standardına geçmiş oldu :)

Uygulamanın detaylarına baktığımızda ise evinizin haritasını düzenleyerek evin hangi noktalarında ağ bağlantısının nasıl olduğunu görebilirsiniz. Böylece router’ı konumlandırma ya da ağda yaşanan sorunları da anlık olarak görebilmeniz mümkün.

Yine HUAWEI AI Life üzerinden bağlı olan cihazları kontrol edebilir, ağ bağlantısını kontrol edebilir, konuk ağı oluşturabilir, bağlantı sorunu yaşayan eski cihazlarınız için yedek Wi-Fi 5 ağı dahi oluşturabilirsiniz.

Bağlı cihaz kontrollerinde ise cihazlara hız limiti uygulama ve en önemlisi ebeveyn kontrolü desteği sunması da özellikle aileler için ideal bir kullanım imkanı sağlıyor. Güvenlik tarafında HUAWEI HomeSec ile Güvenlik Duvarı Koruması da sağlayan sistem ile sıkı gizlilik ve güvenlik önlemleriyle içiniz rahat bir bağlantı sunabiliyor.

Peki, tek bir router modeli çok katlı ya da çok daha geniş bir evinizde yeterli değilse ne yapabilirsiniz? İşte o zaman devreye HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro giriyor.

HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro: Çok Katlı Ev ve İş Yerlerinde Sorunsuz Bağlantı

Eğer evinizde veya ofisinizde çok katlı bir düzen var ise, sinyal güçlendirici vb. eski nesil bağlantılar yerine HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro ile ağ bağlantınızı her katta stabil ve sorunsuz hale getirebilirsiniz.

Tasarımsal olarak çok şık silindir bir yapıda olan HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro, dışarıdan bir üst kalite bluetooth hoparlörü andırıyor ve hoş bir dekor gibi durabilmesi ile benim gönlümü kazandı :)

Bunun ispatı ise bu seneki Reddot ve iF Tasarım ödüllerinde ödül almış olması. Tasarım ödüllerindeki en popüler ve en büyük iki yarışmadan da tasarım ödülü alarak ne kadar şık olduğunu da bize net gösteriyor. 227,2 mm yüksekliğindeki cihaz, 115,4 mm çapı, üst taraftaki şeffaf yapısı gibi artılarıyla dikkat çekiyor.

Fiziksel bağlantı tarafında 4 portta 2,5 Gbps hız sunabilen HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro bu bağlantılarda da WAN/LAN desteğini sağlıyor.

HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro Teknik Özellikleri

Teknik tarafta ise HUAWEI WiFi BE3 Pro ile aynı özelliklere sahip diyebiliriz. Ama anten tarafında ise artısı var.

2,4 GHz ve 5 GHz olarak çift bandda 2,4 GHz bandında 688 Mbps ve 5 GHz bandında 2882 Mbps ile toplamda 3,6 Gbps desteği sunan üründe ağ bağlantısı için 5 anten, mesh sistemi için ise 2 anten daha kullanıyor.Böylece ağ sırasındaki bağlantıda mesh cihazları sorunsuz bağlantı sunuyor. 2 × 2 MU‑MIMO ve 4096-QAM modülasyon teknolojisi de bu cihazda mevcut.

Peki HUAWEI WiFi BE3 Pro ile beraber kullandığınızda ne sağlar? Son olarak ondan bahsedelim.

İlk artısı yine HUAWEI AI Life üzerinden saniyeler içerisinde bağlantı sunması. Yani hali hazırda kurulu olan sisteme tek adımda ekleyerek HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro modelini konumlandıracağınız yere evinizdeki altyapı hızını dağıtabiliyorsunuz.

Aynı zamanda çoklu router ve ağ genişleticisi kurulumunda katlar arasında geçişte ağ kopmaları ve farklı ağ oluşturma zorunluluğu olmaması sayesinde evin her yerinde kesintisiz ve istediğiniz hızda bağlantı sunabiliyorsunuz.

En sevdiğim artısı ise mesh cihazını HUAWEI router ile kurulan ağa bağladığınızda tüm işlemleri tek uygulamadan yaptığınız anda her iki cihaza da etki ettiği için ayrı ayrı düzenleme gereksinimi de kalkıyor.

Genel Değerlendirme ve Sonuç

Sonuç olarak HUAWEI WiFi BE3 Pro günümüz fiber alt yapılarda evin her köşesine sorunsuz bir kablosuz ağ imkanını güncel Wi-Fi 7 standardı ve avantajları ile sunarken, çok katlı evlerde ise HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro ile üst katlarda internet bağlantı sorununu kökünden kaldırabilirsiniz.

Son olarak fiyat konusunda ise HUAWEI WiFi BE3 Pro için 2.999 TL, HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro için ise 5.999 TL fiyatla satın alabilirsiniz. HUAWEI Online Mağaza’da BE3 Pro için 300 TL,bir adet X1 Pro için 800 TL, iki adet X1 Pro için 2000 TL’ye varan indirim fırsatının da bulunduğunu belirtelim. Ürünlerin detaylarına da burada bulunan bağlantıdan göz atabilirsiniz.

Ben kullandığım süre boyunca en ufak sorun yaşamadan ofisteki tüm cihazların sorunsuz bir bağlantı gerçekleştirdiğini de belirtmiş olayım. Yani “Aydoğan bu ürünü anlattın da kendin satın alır mıydın?” diye soracak olursanız, gönül rahatlığıyla “Evet, rahatlıkla tercih edebilirsiniz” diyebilirim.