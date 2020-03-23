Evde Kal çağrısına kulak veren vatandaş, çözümü droneda buldu

Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan “Evde Kal” çağrıları, vatandaşları farklı çözümler bulmaya itiyor. Antalya’da yaşayan bir vatandaş, evden çıkmamak için market alışverişini drone aracılığı ile gerçekleştirdi.

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Drone ile alışveriş dönemi yaklaşıyor mu?

Türkiye’de 23 Mart itibarıyla 1236 adet Covid-19 vakasının görülmesinin ardından sokağa çıkmak konusunda tedirginlik yaşamaya başlayan vatandaşlar, farklı çözüm yollarına yöneldi. Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan bir şahıs market alışverişini, hobi amaçlı çekim yapmak için satın aldığı drone ile yaptı.

Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlar da hem kendi sağlıklarını güvende tutmak; hem de hayatlarını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretmeye çalışıyor. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kurt isminde bir vatandaş, kendisini ve ailesini virüsten korumak için; market alışverişini, dışarı çıkmadan, uzaktan yönettiği drone ile yapıyor. “Evde kal” çağrısına destek olmak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için böyle bir fikir ortaya koyduğunu belirten Hasan Kurt, “bu drone benim için daha çok görüntü çekme amaçlı kullanmakta olduğum bir cihazdı; fakat bugünlerde koronavirüs salgınından dolayı bilim kurulumuzun ve devletimizin dışarı çıkmayın önerisini dikkate alarak; dedim ki bunu sadece görüntü amaçlı kullanmayayım aynı zamanda alışveriş yapmak için de markete göndereyim. Marketten de alacağım malzemeleri drone ile eve taşıyayım. Böylece kafamdaki bu fikri hayata geçirdim.” dedi.

Şakaydı; gerçek oldu…

Market sahibi ile şaka yoluyla drone ile alışveriş yapılması konusunda daha önce konuştuklarını belirten Kurt, “bu aslında aklımıza yeni gelen bir fikir değildi; market sahibi çoğu kez şakalaşma yolu ile bana, ‘ağabey sen kendin niye geliyorsun; gönder droneu biz siparişini iliştirir geri göndeririz’ diyordu. Ama gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı; gerek fırsat bulamamamızdan dolayı, bir türlü gerçekleştirememiştik. Artık iş zaruriyet boyutuna geldiği için mecburi olarak denemek zorunda kaldık ve başarılı da olduk.” dedi.

“Bir adım daha ileri taşımak istiyoruz”

Market sahibi İbrahim Çetin ise “20 yıldır mahalle sakinlerimize hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar da, topluma karşı duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu esnada, halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz diye Hasan Bey ile beraber, bir fikir ortaya atıp; fikrimizi pratiğe döktük. Uygulamada başarılı olduktan sonra ise bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı, bu salgın günlerinde, sokağa çıkma mecburiyetinden kurtarabilirsek ne mutlu bize. Sıradaki hedefimiz ise dört ya da beş adet drone satın alıp; bu dronelar ile siparişleri teslim etmek. Bu konuda hala düşünüyoruz. Eğer başarılı olursak; o şekilde hizmet vermeye çalışacağız.” dedi.