Konu dışı
Evde Kal çağrısına kulak veren vatandaş, çözümü droneda buldu
Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan “Evde Kal” çağrıları, vatandaşları farklı çözümler bulmaya itiyor. Antalya’da yaşayan bir vatandaş, evden çıkmamak için market alışverişini drone aracılığı ile gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: HWP ekibinden dizi, film, belgesel ve oyun önerileri #EvdeKalTürkiye
Drone ile alışveriş dönemi yaklaşıyor mu?
Türkiye’de 23 Mart itibarıyla 1236 adet Covid-19 vakasının görülmesinin ardından sokağa çıkmak konusunda tedirginlik yaşamaya başlayan vatandaşlar, farklı çözüm yollarına yöneldi. Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan bir şahıs market alışverişini, hobi amaçlı çekim yapmak için satın aldığı drone ile yaptı.
Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlar da hem kendi sağlıklarını güvende tutmak; hem de hayatlarını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretmeye çalışıyor. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kurt isminde bir vatandaş, kendisini ve ailesini virüsten korumak için; market alışverişini, dışarı çıkmadan, uzaktan yönettiği drone ile yapıyor. “Evde kal” çağrısına destek olmak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için böyle bir fikir ortaya koyduğunu belirten Hasan Kurt, “bu drone benim için daha çok görüntü çekme amaçlı kullanmakta olduğum bir cihazdı; fakat bugünlerde koronavirüs salgınından dolayı bilim kurulumuzun ve devletimizin dışarı çıkmayın önerisini dikkate alarak; dedim ki bunu sadece görüntü amaçlı kullanmayayım aynı zamanda alışveriş yapmak için de markete göndereyim. Marketten de alacağım malzemeleri drone ile eve taşıyayım. Böylece kafamdaki bu fikri hayata geçirdim.” dedi.
Şakaydı; gerçek oldu…
Market sahibi ile şaka yoluyla drone ile alışveriş yapılması konusunda daha önce konuştuklarını belirten Kurt, “bu aslında aklımıza yeni gelen bir fikir değildi; market sahibi çoğu kez şakalaşma yolu ile bana, ‘ağabey sen kendin niye geliyorsun; gönder droneu biz siparişini iliştirir geri göndeririz’ diyordu. Ama gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı; gerek fırsat bulamamamızdan dolayı, bir türlü gerçekleştirememiştik. Artık iş zaruriyet boyutuna geldiği için mecburi olarak denemek zorunda kaldık ve başarılı da olduk.” dedi.
“Bir adım daha ileri taşımak istiyoruz”
Market sahibi İbrahim Çetin ise “20 yıldır mahalle sakinlerimize hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar da, topluma karşı duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu esnada, halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz diye Hasan Bey ile beraber, bir fikir ortaya atıp; fikrimizi pratiğe döktük. Uygulamada başarılı olduktan sonra ise bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı, bu salgın günlerinde, sokağa çıkma mecburiyetinden kurtarabilirsek ne mutlu bize. Sıradaki hedefimiz ise dört ya da beş adet drone satın alıp; bu dronelar ile siparişleri teslim etmek. Bu konuda hala düşünüyoruz. Eğer başarılı olursak; o şekilde hizmet vermeye çalışacağız.” dedi.
Konu dışı
Huawei 3 aya varan sürelerde garantileri uzattı
Huawei insanların evde kalması sürecine destek olmak için garanti sürelerinde değişikliğe gitti. COVID-19 salgını nedeniyle ürünlerinin garanti sürelerini maksimum olanı 3 ay olmak üzere çeşitli sürelerde uzattı. Şirket garanti süresi 15 Mart 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek cihazların garanti sürelerini 15 Haziran 2020 tarihine çekti. Huawei Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünlerin dahil olduğu listede telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir cihazlar, ses ve router aletleri de yer alırken bu ürünlere ücretsiz garanti uzatımı yapıldı.
İlginizi çekebilir: Huawei, 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek!
Garanti sürenizi nasıl kontrol edebilirsiniz?
Huawei’nin ürün yelpazesinde nicelik olarak en çok tüketilen ürün olan telefonlarınız için garanti süresini, cihazınızda gömülü olarak yer alan şirketin resmi Destek / Support adlı uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Telefonlarınız da dahil diğer cihazlarınız için garanti süresi sorgulamasını buraya tıklayarak da yapabilirsiniz.
Ek olarak Huawei, evinizde kalmanızın sizin için, aileniz için ve toplum için elzem olduğu bu günlerde onarıma ihtiyaç duyan cihazlarını evinizden alıp, onarım ve dezenfeksiyon süreçlerinden geçirip, tekrar evinize teslim edecek. Ayrıca cihazınızın evinizden alınıp, evinize teslim sürecinde kargo ücretsiz olacak. Huawei Teknik Servis adreslerini ve diğer ayrıntıları buradan edinebilir, 444 79 88 numaralı Destek Hattı’ndan da bilgi edinebilirsiniz.
Konu dışı
Tedbir döneminde makine öğrenmesi
Herkesin bildiği gibi COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak edildi ve Türkiye’de buna dair bir dizi önlem kapsamında okullar ve üniversiteleri tedbir olarak tatil etti. Burada tatil kelimesini kullanmak konusunda açıkçası endişeliyim fakat okuyucularımız arasında bu durumun sosyal mesafelenme için yapıldığını idrak etmeyen olmadığını düşünüyorum, umuyorum.
İlginizi çekebilir: Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri
Evde kalmanın kendiniz ( gençlerin etkilenmediği kanısının aksine son yapılan çalışmalarda gençlerde kalıcı akciğer rahatsızlıklarına neden olabildiği gösterildi) ve aileniz için çok önemli olduğu bu günlerde neler yapılabileceği konusunda bir fikir edinmenize yardımcı olmak için bir öneride bulunmak istedik.
Tatil Tedbir döneminde makine öğrenmesi
Makine öğrenmesi konusunda, Stanford Üniversitesi tarafından önerilen ve bu konuda dünyaca ünlü Andrew Ng tarafından verilen dersleri takip edebilirsiniz. Coursera platformu üzerinden yapılacak dersler tamamen ücretsiz olarak yapılacak. Buraya tıklayarak kayıt sayfasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca adı geçen platformadan ilginizi çekecek dersleri bulabilirsiniz.
Ek olarak, TÜBİTAK kendisi tarafından yayınlanan dergileri ücretsiz olarak erişime açtı. Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerine buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Her ne kadar ilgili kurum son yıllarda bazı konularda bilimsel olma konusunda ciddi eleştirilere maruz kalsa da dergiler yine de önemli bir arşiv olma özelliğini koruyor.
Sizin ve tüm sevdiklerinizin güvende kalması dileğiyle…
Diğer
Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri
Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi virüsünün şu ana kadarki akıbeti konusunda pek çok ülkeye sıçraması ve pek çok noktada karantina uygulanması söz konusu. Hong Kong, Ocak ayında okullarını kapattı ve Mart ortasına kadar kapalı kalacağını duyurdu. Ap News‘a göre 2,500‘ den fazla vaka ile karşılaşan İtalya, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm okulları 10 gün boyunca kapatacağını duyurdu. Ve yaşanan olaylar sonucunda Korona virüsüne karşılık şirketler online eğitim alanında çalışmalarına başladı.
İlginizi çekebilir: Lamborghini Corona virüsü sebebi ile fabrikasını kapattı
Korona virüsü online eğitim gelişmelerine sebebiyet verdi
Geçtiğimiz ay, Pekin merkezli online eğitim şirketi olan New Oriental Education & Technology Group, çevrimiçi yayın platformu olan Agora.io ile ortaklık kurdu. İki şirket bir araya gelip bir hafta boyunca 7/24 birlikte çalıştıktan sonra dijital sınıflar için platform oluşturduklarını duyurdular. Agora.io şu anda Çin çevresinde 1 milyon kadar öğrenciyi “online” olarak okullarına geri döndürdüğünü açıkladı.
Agora.io‘nun CRO ve COO’su Reggie Yativ: “Hızlı davranmamız gerektiğini biliyorduk, bu en büyük tetkileyiciydi. Bence her iki taraf da eğitim sisteminin krizden muzdarip olmamasından emin olmakla ilgilendi ve öğrenciler hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirler.” dedi.
Yeni sınıflar, korona virüsü nedeniyle şu anda karantina altında olan öğrencilerin hayatlarına, normal yaşam ve eğitim bölümlerini geri getirebilmeyi amaçlıyor. Reggie Yativ, DT ile bu iş birliğini “Harika” olarak tanımladı ve “Öğrenciler ve öğretmenler, daha önce olduğu gibi birbirleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla tam olarak görüşme fırsatına sahipler. Ayrıca, virüs temizlendikten sonra bile hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Homeschooling 2.0
Uzaktan ve dijital eğitim kesinlikle yeni değil. Khan Academy ve Degreed gibi programlar, on yıldan fazladır yetişkin ve kurumsal eğitimler için popülaritesini arttırmıştır.
Ancak, salgınların ve felaketlerin sürekli oluşması durumunda, dijital ve fizikler sınıflar arasında sürekli geçiş yapan bir nesil olma olasılığı vardır. Bu durumda, eğitim odaklı girişimlere yatırım yapan Reach Capitol‘ün kıdemli ortaklarından James Kim “Burada düşünülmesi gereken iki durum var. Bir: Okul, öğrencilerin ders içeriklerinin tutarlı olduğundan emin olmalı. İki: Çevrenin bir tutarlılığı olduğundan emin olunmalı. Örneğin, öğrencilerin, kendi öğretmenlerinden ve kendi kitaplarından talimat almaları gerekir. O gün çevrimiçi buldukları herhangi bir öğretmenden ve herhangi bir kitaptan değil.” dedi.