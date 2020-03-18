Oyun
HWP ekibinden dizi, film, belgesel ve oyun önerileri #EvdeKalTürkiye
HWP ekibi olarak şu sıkıntılı koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gereken dönemler için dizi, film, belgesel ve oyun önerileri sunduk.
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Toplamda 9 dizi, 3 belgesel, 7 film serisi, 3 PC ve 3 mobil oyun önerdiğimiz listemize gelin beraber göz atalım. Bu süreçte zorunda olmadıkça lütfen evden çıkmayın. Ayrıca sizler de kendi önerilerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
İyi seyirler….
Nasıl Yapılır
Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Nvidia tarafından geliştirilen bulut oyun platformu GeForce Now teknolojisi fiber ve ADSL alt yapılarında PC, mobil ve laptop üzerinden denedik.
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Nvidia GeForce Now, daha önce Google Stadia, PS Now ve Microsoft’un X Cloud sistemine benzer bir şekilde kendi sunucuları üzerinden oyun oynamaya yarayan bulut oyunculuğunun önemli markalarından biri haline geldi.
Sistem özellikleriniz güncel ve yüksek sistem gerektiren oyunlara yeterli olmasa bile rahatlıkla internet üzerinden düşük sayılabilecek gecikme ile oyun keyfinizi yaşayabiliyorsunuz.
Peki bu sistem farklı cihazlarda ve internet koşullarında geçerli mi? Bu videomuzda Aydoğan’ın sistemi ile ve fiber bağlantı, mobil veri ve Samsung Galaxy S10+ ve aynı zamanda ADSL ve ucuz bir laptop modeli ile test ediyoruz.
Mobil tarafta kullandığımız Razer Junglecat ise tam manasıyla akıllı telefonunuzu Nintendo Switch’e dönüştüren bir yapısıyla göz dolduruyor.
Oyun
Xiaomi Mi 9T ile 10 oyun oynuyoruz!
Xiaomi tarafından çıkartılan Mi 9T ile bu yeni serimizde 10 farklı oyun oynuyoruz.
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Serimizin formatını, sizden gelen yorumlar dahilinde değiştirdik. Artık iki kıstas üzerinden videolarımızı hazırlıyoruz.
Mi 9T ile 10 oyun test koşullarımız:
1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren “aracı KFMark uygulamasını” kullanıyoruz.
2- Her oyuna başlamadan önce ve sonra cihazın ısı durumunu ölçüyoruz. Böylece testimizin sonunda 10 oyunun, cihazları ne kadar ısıttığını görmüş oluyoruz.
Oynadığımız Oyunlar’ın kronolojik sıralaması
01:06 Asphalt 9
02:18 Call of Duty
03:24 Dead by Daylight
04:36 The Elder Scrolls Online
05:30 Fortnite
06:42 Life After
07:46 PUBG
08:58 Real Racing
10:38 Shadowgun Legends
11:57 Super Mecha Champions
Oyun
EN İYİ PUBG TELEFONLARI HANGİLERİ? (1500 – 2000 TL)
En iyi PUBG telefonları hangileri? Bu sorunun cevabını bulmak adına ilk olarak 1500 TL ila 2000 TL arasında fiyatları olan ve ofisimizde yer alan telefonların PUBG performansına yakından bakıyoruz.
En iyi PUBG telefonları testinde hangi telefonlar var?
Ofisimizde yer alan ve 1500 ila 2000 TL arasında yer alan cihazlar şu şekilde:
- Samsung Galaxy M20
- Samsung Galaxy J7 Prime 2
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Mi A2
- Xiaomi Redmi S2
- Honor 10 Lite
- Honor 8A
- Honor 8C
- Honor 8X
- Vestel Venus Z20
Testimizi nasıl gerçekleştiriyoruz?
Öncelikle videomuzda yer alan tüm telefonların, maksimum hangi grafik ayarına izin verdiğini ve bu grafik ayarında oyunu ne kadar akıcı oynattığını görebilirsiniz.
Buna ek olarak %100 oranında başlattığımız pil seviyesinin test sonrasında % kaça düştüğünü sizlere gösteriyor. Ayrıca oyuna başlamadan önce telefonun sıcaklık değerlerini ve oynadıktan sonra oluşan sıcaklık değerlerini de testimizde görebilmeniz mümkün.
Videonun zaman çizelgesi
01:45 Vestel Venus Z20
07:02 Honor 8X
11:40 Galaxy J7 Prime 2
16:09 Honor 10 Lite
20:19 Redmi S2
24:00 Samsung Galaxy M20
28:28 Redmi Note 7
32:44 Xiaomi Mi A2
36:47 Honor 8A