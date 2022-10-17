Europol ve Eurojust, Fransız, İspanyol ve Letonyalı yetkililerle işbirliği içinde, ‘anahtarsız’ araçları hedef alan bir araba hırsızlığı çetesini çökertti. Aralarında yazılım geliştiricileri, satıcılar ve gerçek araba hırsızlarının da bulunduğu 31 şüpheli tutuklandı.

Suçlular, adı belirtilmeyen iki Fransız üreticinin anahtarsız araçlarının peşindeydi. Europol, bir otomobilin yazılımının üzerine yazılmasına izin veren sözde teşhis yazılımının kullanıldığını söyledi. Bu sayede söz konusu araçların kapıları açılabiliyor ve araç, anahtar yanında olmadan çalıştırılabiliyordu.

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Fransa, İspanya ve Letonya’daki tutuklamalar için 22 noktaya baskınlar düzenlendi, 30’dan fazla şüpheli tutuklandı ve yaklaşık 1,1 milyon avro değerinde mal ele geçirildi. Fransız Jandarması’nın siber suçlarla mücadele biriminin başlattığı operasyonda söz konusu hack yazılımını satan internet sitesinin de çökertildiği belirtiliyor.

Anahtarsız bir arabada, anahtar ve araç bir radyo frekansı üzerinden kablosuz olarak iletişim kurar. Kullanıcı anahtarla yaklaştığında, araç anahtarı algılar ve kapıların kilidi açılabilir. Bazı otomobillerde ayrıca bir çalıştırma düğmesi bulunur, böylece araç kablosuz olarak da çalıştırılabilir. Çete her iki işlevi de olan araçların peşindeydi. Temel olarak, araç ile anahtar arasındaki bağlantı şifrelenmiştir, ancak araç hırsızları internetten elde ettikleri bir programla araçların yazılımının üzerine yazmayı başarmışlardır.