5G hizmetleri Hindistan’da yaygınlaşırken, ülkenin iki büyük operatörü Bharti Airtel ve Reliance Jio, 5G hizmetlerini ülkenin her köşesine yaymaya hazırlanıyor. Reliance Jio, 5G ekipman portföyü için Nokia ile ortaklık yapıyor.

Reliance Jio, 5G hizmetlerini bu ayın başlarında Delhi, Mumbai, Kalküta ve Varanasi’de başlattı. Şirket, 5G için her ay sürekli olarak şehir şehir artıracağının sözünü verdi.

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Sözleşme kapsamında Nokia, AirScale portföyünden 5G Radyo Erişim Ağı (RAN) ekipmanı tedarik edecek. Bu ekipmanlar arasında baz istasyonları, yüksek kapasiteli 5G Massive MIMO antenler, farklı spektrum bantlarını desteklemek için Remote Radio Heads (RRH) ve kendi kendini organize eden ağ yazılımı da yer alıyor.

Reliance Jio Yönetim Kurulu Başkanı Akash Ambani şunları söyledi:

“Hindistan’daki 5G SA dağıtımımız için Nokia ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Jio, tüm müşterilerinin deneyimini geliştirmek için en son ağ teknolojilerine sürekli yatırım yapmaya kararlıdır. Nokia ile ortaklığımızın küresel olarak en gelişmiş 5G ağlarından birini sunacağından eminiz.”

Jio’nun Hindistan’da 425 milyondan fazla müşterisi var ve dünyanın en büyük RAN ayak izlerinden birine sahip. Jio, Hindistan’da 700 MHz düşük bant spektrumuna sahip tek operatördür ve bu da derin iç mekan kapsama alanına sahip olmasını sağlayacaktır.

Nokia Başkanı ve CEO’su Pekka Lundmark şunları söyledi:

“Bu Nokia için önemli bir pazarda önemli bir kazanım ve dünyanın en büyük RAN ayak izlerinden birine sahip yeni bir müşteri. Bu iddialı proje, Hindistan’daki milyonlarca insanı sektör lideri AirScale portföyümüzün sağladığı birinci sınıf 5G hizmetleriyle tanıştıracak.

Reliance Jio’nun teknolojimize güvenmesinden gurur duyuyoruz ve onlarla uzun ve verimli bir ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz.”

Nokia, 5G ekipmanı için dünya çapında çeşitli sözleşmeler kazandı. İngiltere’de Nokia, BT ile en büyük altyapı ortağı olmak üzere bir anlaşma imzalamıştı. Finlandiyalı şirket ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde T-Mobile ile ortaklaşa 5G dağıtımı için 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.