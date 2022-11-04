Etsy hisseleri, çevrimiçi pazarın üçüncü çeyrek geliri ve kazançlarının beklentilerin üzerinde performans göstermesinin ardından çarşamba günü uzun vadeli işlemlerde %10’a kadar yükseldi. Şirket ayrıca cari dönem için iyimser bir kılavuz yayınladı.

İşte şirketin nasıl yaptığı:

Kazanç: Analistler tarafından beklendiği gibi hisse başına 36 sente karşılık hisse başına 58 sent.

Gelir: Analistler tarafından beklendiği gibi 565 milyon dolara karşılık 594.5 milyon dolar.

Dördüncü çeyrek için Etsy, 700 milyon dolar ile 780 milyon dolar arasında gelir ve 3.6 milyar dolar ile 4 milyar dolar arasında brüt mal satışları bildirmeyi beklediğini söyledi. StreetAccount’a göre Wall Street, dördüncü çeyrek satışlarını 743 milyon dolar ve GMS’in 3,9 milyar dolar olmasını öngörüyordu.

Etsy, üçüncü çeyrekte 1,62 milyar dolar ve 217 milyon dolar karşılığında satın aldığı Depop ve Elo7’yi satın almalarının değerini yazmak için 1,04 milyar dolarlık şerefiye değer düşüklüğü ücretini içeren 963,1 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Böylece değer düşüklüğü ücreti hariç tutulduğunda, Etsy kazançları, düzeltilmiş hisse başına 58 sent idi.

Üçüncü çeyrek geliri, Etsy’nin işlem ücreti artışıyla desteklenerek bir önceki yıla göre %11.7 arttı. Şirket geçtiğimiz Nisan ayında satıcılardan talep ettiği işlem ücretlerini %5’ten %6.5’e çıkaracağını duyurdu ve bu da tüccarların bir haftalık grev de dahil olmak üzere tepkisine yol açtı.

Cansız bir alışveriş sezonu yatırımcıları bekliyor

Yatırımcılar e-ticaret şirketlerinin dördüncü çeyreğe ilişkin tahminlerini, enflasyondan bıkmış tüketicilerin tatillerde harcama istekliliğine ilişkin bir barometre olarak yakından izliyorlar. En son uyarı, Wall Street’in beklentilerini ıskalayarak, dördüncü çeyrek gelir artışını %2 ila %8’e çıkaran Amazon’dan geldi. Adobe’ye göre analistler, kasım ve aralık aylarında çevrimiçi satışların önceki yıla göre sadece %2,5 artmasıyla tahmin edilen cansız bir tatil alışveriş sezonu bekliyor.

Etsy CEO’su Josh Silverman kazanç açıklamasında, “Tüketicilerin hediye vermek için daha fazla mı yoksa daha az mı harcayacaklarını veya daha fazla çevrimiçi mi yoksa alışveriş merkezinde mi alışveriş yapacaklarını bilmiyoruz. Ama iyi haber şu ki, House of Brands’imiz farklı envanter ve değişken maliyet modeliyle diğer perakendecilerin veya e-perakendecilerin yapması gerektiği gibi bu sorular üzerinde büyük bahisler yapmamıza bağlı değil.” dedi.

Ceo devamında, “Bu nedenle, özellikle devam eden ekonomik belirsizlik karşısında, Etsy satıcılarının ellerinden gelen en iyi tatil sezonunu geçirmelerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.” diye ekledi.