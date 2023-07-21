Acer Swift 14, modern tasarımı, son teknoloji donanım bileşenleri ve kullanıcıların hareket halindeyken üretken ve bağlı kalmalarına yardımcı olan kapsamlı araçlarıyla kullanıcılara üst düzey performans sunuyor. Son derece şık, ultra taşınabilir tasarımıyla öne çıkan cihaz, köşeli kenarlar ve yapısal çizgiler gibi iyi düşünülmüş özellikleri ve üstün performansıyla öğrenciler, hibrit ve uzaktan çalışanlar gibi mobil kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Acer Swift 14, şık ve üstün tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor

Swift 14 (SF14-71T), havacılık sınıfı muhteşem alüminyumla kaplı ince ve hafif CNC ile işlenmiş yekpare gövdesi ve Steam Blue rengiyle geliyor. Elmas kesimli kenarlar ve çift eloksal kaplama, cihazın yalnızca 14,95 mm inceliğinde ve 1,2 kg ağırlığındaki ince ve birinci sınıf kasasının tasarımına güç katıyor. Okyanusa bağlı plastik atıklar kullanılarak yapılan OceanGlass dokunmatik yüzey, dizüstü bilgisayarın birinci sınıf stilini tamamlarken aynı zamanda Acer’ın Earthion misyonuna da katkıda bulunuyor.

Gücünü güçlü donanımsal özelliklerden alıyor

13. Nesil Intel i7-13700H işlemciden güç alan ve 15,5 saate kadar pil ömrü sunan Intel Evo onaylı Acer Swift 14 dizüstü bilgisayar bu özellikleri ile tasarımı kadar performans ile de öne çıkıyor. Cihaz, 512 GB PCIe Gen 4 SSD ve 16 GB LPDDR5 belleği destekliyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca, kullanıcılara farklı işletimsistemlerinde çalışma özgürlüğü sunarak üretkenliklerinin artmasını sağlayan Intel Unison ile geliyor. Intel® Unison™ sayesinde istediğiniz telefon ile sorunsuzca bağlantı kurarak bilgisayarınızdan dosya ve fotoğraf aktarabilir, arama yapabilir, kısa mesaj gönderip alabilir ve telefon bildirimlerini alarak yönetebilirsiniz. Swift 14’ün etkileyici termal çözümleri, sistemleri serin tutan hava akışını artırmak için Acer’ın TwinAir çift fan sistemi ve D6 bakır ısı borularından oluşan bir hava girişi tasarımı sunuyor.

Zengin bağlantı seçenekleriyle mobil kullanıcıların tüm bağlantı ihtiyaçlarını karşılıyor

Acer Swift 14, dayanıklılığı artırmak, çizilmeye karşı direnç sağlamak, leke ve kokuya neden olan bakterilerin büyümesini önlemek için dayanıklı Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass ile kaplanmış WUXGA (1920×1200) 14 inç dokunmatik ekran ile geliyor. 16:10 En-Boy Oranına sahip ekran yüzde 100 sRGB renk doğruluğu ve 340 nit parlaklık sunuyor. Hibrit çalışanlar, uzaktan çalışanlar ve hareket halindeki öğrenciler, Swift 14’ün TNR teknolojisi (Zamansal Parazit Azaltma), yapay zeka parazit azaltma özellikli Acer PurifiedVoice™ ve DTS® Audio ile geliştirilmiş çift hoparlöre sahip 1440p QHD web kamerası ile konferansların, derslerin ve görüntülü sohbetlerin keyfini çıkaracak. İki adet USB Type-C Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası ve HDMI 2.1 ve Wi-Fi 6E ile üretkenliğinizi korumak için gerekli tüm bağlantılara sahiptir.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Swift 14 (SF14-71T), Türkiye’de 41.767 TL’ye satılıyor.