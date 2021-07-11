Ethereum güncellemesi ile neler değişecek?

Geride bıraktığımız hafta, uzun süre sonra 2.300 dolar seviyesini geçen Ethereum fiyatı yazı sırasında 2.141 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşlem onaylama modelini değiştirmek için birçok güncelleme alan olan Ethereum ağı, yakın zaman içerisinde önemli bir güncelleme olan Londra güncellemesi alacak. 4 Ağustos’ta ana ağa eklenmesi beklenen Londra güncellemesi ile ağda neler değişecek?

Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) adı verilen önerilerin, Ethereum ağında bir güncellemenin gerçekleşmesi için topluluk tarafından uygun görülmesi gerekiyor. Topluluğun uygun gördüğü öneriler ana ağa ekleniyor. Bu bağlamda Londra güncellemesi 1559 ve 3554 numaraları önerileri ağa ekleyecek. Bilindiği üzere Ethereum ağı üzerindeki işlem ücretleri oldukça yüksek. Son zamanlarda artan NFT ve DeFi platformları, ağa olan talebi yoğun şekilde artırdı. Ağ üzerindeki transfer işlemleri arttıkça da ağın çalışma hızı yavaşladı ve bununla birlikte işlemleri onaylayan Ethereum madencileri yüksek işlem ücretleri talep etmeye başladı. Şu anki hali ile işlem taleplerini karşılamakta zorluk çeken Ethereum ağı, güncellemelerin sonucunda yeni bir işlem onaylama modeline geçmiş olacak. PoW (Proof of Work) modeli ile çalışan ağ PoS (Proof of Stake) modeline geçecek. Yeni modele geçiş ile Ethereum madencileri işlemlerden ücret talep edemeyecek. Ethereum geliştiricileri, madenci kazançlarını azaltmayı hedefliyor.

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Londra güncellemesi 12.965.000. blokta çalışmaya başlayacak. Güncelleme tarihi yüksek ihtimalle 4 Ağustos olacak. EIP’ler arasında topluluk tarafından en çok tartışma konusu olanlar 1559 ve 3554 numaralı olanlar. 1559 numaralı öneri, işlem ücretlerini azaltacak. Bununla beraber madencilerin kazançlarındaki ilk önemli azalış gerçekleşecek. Aynı zamanda bu öneri ile beraber madencilerin işlemleri onaylamasını zorlaştıran bir yazılıma da start verilecek.