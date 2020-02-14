Essential Phone için veda zamanı!

Telefon dünyasına çarpıcı bir giriş yapan ve neredeyse günümüz telefonları standartlarını belirleyen Essential Phone artık aramızdan ayrılıyor. Firma artık Essentail Phone için güncelleme vermeyecek ve daha kötüsü kepenk indiriyorlar! İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada bu kararın üzücü olduğunu ancak alınması gerektiğini duyuruldu.

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Essential kapanıyor!

2017 yılında karşımıza çıkan Essential Phone tasarım olarak şu an günümüz telefonlarının sahip olduğu standartlara çok önceden sahip olmuştu. Damla çentik teknolojisini bizlerle buluşturan ve ekran kasa oranı olarak piyasayı değiştiren firma maddi sıkıntılar sebebiyle kapanma kararı aldı. Maddi sıkıntıların başında firmanın, Essential Phone cihazına biçtiği yüksek meblağ ve kurucu Andy Rubin‘in yaşadığı hukuki süreçler örnek gösterildi. Yapay zekanın tam aktif olduğu cihazı Project Gem‘in de fişi çekildi. Ayrıca Essential Phone için artık teknik destek ne yazık ki sağlanamayacak. Güvenlik güncellemelerini dahil alamayacak olan cihazın kullanıcıları şimdiden arayışlara başladı. Bazı geliştiricilerin de farklı yeni arayüz ve işletim sistemleri ile çalışmaya başladıkları görüldü.

Piyasaya hızlı girip ortalığı bir dönem kasıp kavuran Essential firmasının 2018 yılından beri sahibi olan Newton Mail firmasının da kapatılacak olması üzücü bir gelişme olarak bizlere yansıdı. Farklılıklar ile ön plana çıkmak isteyen firmalara ilham kaynağı olan ve bu konuda heveslendiren firmanın kapatılması, gelecek için bizi kaygıya sürebilir. Zira dev firmalarla yarışmak için artık daha fazla risk almak gerekiyor.