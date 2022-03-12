Bilgisayarları erken benimseyen biriyseniz, bir noktada LimeWire‘ı duymuş ve kullanmış olabilirsiniz. Neredeyse 22 yıl önce, Mayıs 2000’de piyasaya sürülen Mark Gorton tarafından yaratılan popüler bir eşler arası dosya paylaşım aracıydı. Ancak, bir telif hakkı ihlali davası nedeniyle 2010’da durduruldu. Şimdi, Avusturyalı bir girişimci ikili, popüler platformu müzik, içerik ve sanat eserlerine odaklanan bir NFT pazarı olarak yeniden canlandırma sorumluluğunu üstlendi.

LimeWire NFT Marketplace’e Dönüşüyor

Avusturya merkezli seri girişimciler ve kardeşler Julian ve Paul Zehetmayr, orijinal LimeWire LLC ekibiyle hiçbir bağlantısı olmaksızın yepyeni bir şirket olan LimeWire GmbH‘yi kurmak için LimeWire‘ın haklarını satın aldı. Şimdi şirketin kurucu ortakları olan Zehetmayr kardeşler, LimeWire‘ı “başlangıçta müziğe odaklanan, sanat ve eğlence için ana akıma hazır, dijital koleksiyon pazarı” olarak başlatmayı planlıyorlar.

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Yeni LimeWire platformunun şu anki destekçileri, sanatçıların ve dijital yaratıcıların “mevcut NFT ortamının teknik engelleri” olmadan özel müzik parçaları yaratabileceği, satabileceği ve koleksiyonculara dağıtabileceği bir yer olacağını düşünüyor. Şirket ayrıca, yeniden dirilen LimeWire platformuna katılmak için bir dizi müzisyen ve besteciyle ortaklık kurmayı hedefliyor ve pazardaki ilk yılı sona ermeden önce en az bir milyon alıcı toplamayı umuyor.

Şirket ayrıca LMWR jetonları şeklinde kendi kripto para birimini piyasaya sürecek. Aşağıdaki resimde LimeWire‘ın lansman zaman çizelgesini kontrol edebilirsiniz.

Şimdi, bir NFT pazarı olarak LimeWire‘ın birincil hedeflerinden biri, dijital kripto cüzdanı veya NFT‘ler hakkında herhangi bir bilgisi olmayanlara NFT‘lere ve dijital koleksiyonlara erişim sağlamak olacaktır. İlgilenen alıcılar, popüler NFT pazarı OpenSea tarafından da kullanılan Wyre‘ın ödeme sistemi aracılığıyla kredi veya banka kartlarını kullanarak LimeWire‘dan NFT satın alabilecekler. Bu nedenle, LimeWire’ın birincil hedefi, Neon‘un NFT ATM‘si ile yaptıklarına benzer, ancak ilki başlangıçta yalnızca müzikal NFT‘lere odaklanacak.

Julian Zehetmayr yaptığı açıklamada, “LimeWire‘ı akış platformlarına bir alternatif olarak değil, sanatçıların özel müzik ve sanatı doğrudan koleksiyonculara satmaları için ek bir kanal olarak yeniden başlattığımızı belirtmek önemlidir.” dedi.

LimeWire NFT pazarı bu yıl Mayıs ayında başlayacak ve piyasada NFT alım ve satım sürecini kolaylaştırmayı amaçlayacaktır. NFT pazarına girmek isteyen “NFT acemileri” için bir platform olarak pazarlanmaktadır. Şu anda resmi web sitesine gidebilir ve e-posta adresinizle kayıt olarak bekleme listesine katılınabilir. Peki, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Aşağıdaki yorumlarda bir NFT pazarı olarak LimeWire hakkındaki düşüncelerinizi bize bildirin.