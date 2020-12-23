eSIM yeni yılda hayata geçecek

Bakan Adil Karaismailoğlu, SIM kartlar yerine kullanılacak eSIM teknolojisine 2021 yılında geçileceğini söyledi. Türkiye yeni SIM teknolojisini, yerli ve milli imkânlarla üreten ilk ülkelerden biri olacak.

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Yıllardır hayatımızda olan ve küçüle küçüle ‘nano’ ismini alan SIM kartlar artık hayatımızdan çıkıyor. 2021 itibarıyla hayata geçirilecek yeni teknolojide akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok alanda sim kart teknolojisine veda edilerek yeni sisteme geçilecek.

eSIM elektronik bir SIM kart olarak karşımıza çıkıyor. Başındaki “e” kelimesi ise ingilizce “embedded” (gömülü) kelimesinin kısaltması. Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. Yeni SIM teknolojisi sayesinde artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan yeni SIM teknolojisine ilişkin, “Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021’de hayata geçecek.” ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.

Yeni SIM teknolojisi mimarisini hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, “Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021’de hayata geçecek.” değerlendirmesinde bulundu.

eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.