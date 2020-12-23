Genel
eSIM yeni yılda hayata geçecek
Bakan Adil Karaismailoğlu, SIM kartlar yerine kullanılacak eSIM teknolojisine 2021 yılında geçileceğini söyledi. Türkiye yeni SIM teknolojisini, yerli ve milli imkânlarla üreten ilk ülkelerden biri olacak.
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Yıllardır hayatımızda olan ve küçüle küçüle ‘nano’ ismini alan SIM kartlar artık hayatımızdan çıkıyor. 2021 itibarıyla hayata geçirilecek yeni teknolojide akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok alanda sim kart teknolojisine veda edilerek yeni sisteme geçilecek.
eSIM elektronik bir SIM kart olarak karşımıza çıkıyor. Başındaki “e” kelimesi ise ingilizce “embedded” (gömülü) kelimesinin kısaltması. Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. Yeni SIM teknolojisi sayesinde artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan yeni SIM teknolojisine ilişkin, “Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021’de hayata geçecek.” ifadesini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.
Yeni SIM teknolojisi mimarisini hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, “Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021’de hayata geçecek.” değerlendirmesinde bulundu.
eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.
Genel
Overwatch 4 Ocak tarihine kadar ücretsiz!
Overwatch 4 Ocak 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Sevilen rekabetçi oyun daha fazla oyuncuya erişebilmek için iki hafta boyunca bedava olacak.
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4 Ocak’a kadar ücretsiz Overwatch oynayabilirsiniz!
Yıl sonu itibariyle oyun dünyasının kuşkusuz en önemli zamanı olan indirim günleri de başladı. Steam, Epic Games ve GOG gibi platformların başlattığı indirim dönemleri kuşkusuz oyuncuların en çok sevdiği zamanlar olarak tarihe geçti. Bu platformların gerisinde kalmak istemeyen Blizzard firması da, kendi oyunlarını daha fazla kullanıcıya ulaştırabilmek için yeni yollar denemeye başladı. Yıl sonu indirimlerini başlatan firma, öte yandan bazı markalarını geçici süreliğine hayranlarına denetmek için ücretsiz yapma kararı aldı. Bu markalar arasında yerini alan Overwatch oyunu da tam iki hafta boyunca bedava oynanabilir olarak hayranlarını karşılayacak.
4 Ocak tarihine kadar ücretsiz olacak olan oyun, oyunculara herhangi bir kısıt sunmayacak. Deneme sürümü adıyla indirilebilir hale gelen rekabetçi aksiyon oyunu, tam sürümünde de bazı indirimler ile oyuncuları karşılayacak. Öte yandan deneme sürümünde ilerlemesi olan oyuncuların tam sürümü satın aldıklarında oyuna kaldıkları yerden devam edebilecekleri öğrenildi. Normal sürümü %25 indirim ile 15 euroya düşen oyunun Legendary Edition versiyonu da %50 indirim ile 20 euro olarak bizleri karşılıyor. Her ne kadar ülkemize özel fiyatlandırma olmasa da oyunun ciddi bir indirime sahip olduğu bir gerçek.
Genel
PlayStation 5, oyunların PS4 versiyonları oynanırken hatırlatma yapacak!
Hepimizin bildiği üzere Sony’nin en yeni oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde çıkış yaptı. Cihazın çıkışının ardından yaklaşık 1 ay sonra bugün de PlayStation 5 oyun konsolu sahibi bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı tweet’inde PS5’in yazılımsal olan ve konsola yeni eklenmiş olan yeni bir özelliği açığa çıkarmış oldu.
Aşağıda yer alan tweet’ten de görebileceğiniz üzere oyuncunun karşısına bir uyarı ekranı çıkmış ve bu ekranda, o esnada oynamakta olduğu Assassin’s Creed Valhalla oyununun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynamak istediği sorulmuş.
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PlayStation 5’e yeni eklenen bu özelliğin oldukça faydalı göründüğünü söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz ay, yani PS5 ilk çıktığında oyuncular, oynadıkları oyunun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynadıklarını ayırt edemiyorlardı. Çünkü bu versiyon değiştirme işlemi için PS5’in ana ekranından oyunun menüsüne giriş yapmak gerekiyordu.
New? #PS5Share pic.twitter.com/JEY2BU37H4
— Tidux (@Tidux) December 22, 2020
PlayStation 4 versiyondan PlayStation 5 versiyonuna geçiş yapılabilecek oyunlar arasında ise Assassin’s Creed Valhalla’ya ek olarak Call of Duty: Black Ops Cold War, Spider-Man: Miles Morales gibi çeşitli diğer bazı oyunlar da yer alıyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak, PlayStation 5’in piyasaya çıkışının üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen stokların hâlâ yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum konsola çok yoğun talep olmasından kaynaklı olarak hem dünya genelinde hem de ülkemizde geçerli.
Donanım
OnePlus akıllı saat 2021 yılının ilk aylarında geliyor
OnePlus kullanıcılarının büyük hayali olan akıllı saat geliyor. Şirketin başkanı Pete Lau, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saatin 2021 yılının ilk aylarında geleceğini duyurdu.
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır akıllı telefon piyasasında bilinen ve sevilen bir marka. Özellikle, “amiral gemisi katili“ olarak adlandırılan firma yıllarca, fiyat/performans odaklı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Nord serisi uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla adını duyduğumuz Çinli üretici, OnePlus watch adındaki yeni saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mutlu haber şirketin CEO koltuğunda bulunan Pete Lau’nun resmi Twitter hesabından geldi.
Pete Lau müjdeyi verdi
CEO Pete Lau’nun, takipçilerine ve OnePlus hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak açıkladığı haberde, kullanıcıların çok beklediği akıllı saatin 2021 yılının ilk aylarında geleceğini duyurdu. Kullanıcılar aslında bu saati gerçekten de uzun zamandır bekliyordu. Şirketin eş kurucusu Carl Pei, 2016 yılında saatlerin çizimini paylaşmış, ancak Çinli üretici o yıllarda akıllı telefonlara daha fazla odaklanmak istediği için projeyi gerçekleştirmeden iptal etmişti. Artık oldukça büyük bir akıllı telefon üretici olan şirket, akıllı telefon dışında da ürünler sürmeye başlamışken böyle bir projenin gelmesi zaten bekleniyordu. Şirket birkaç ay önce OnePlus Buds adında tam kablosuz, bir kulaklık da piyasaya sürmüştü.
Tasarım ve yazılım merak konusu
Pete Lau, konuyla ilgili daha fazla detay vermezken, telefonun 2016 yılından kalma orijinal taslaklara sadık kalıp, kalmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde OnePlus saat ile ilgili çıkan haberlerde saatin, Google tarafından akıllı saatler için geliştirilen Wear OS ile geleceği öğrenilmişti. Şirketin, yeni akıllı telefonları olan OnePlus 9 ve 9 Pro’yu Mart ayında tanıtacağı düşünülürse, akıllı saatin de aynı anda tanıtılıp piyasaya sürülmesi olası.
Gelişmeler için takipte kalın…
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