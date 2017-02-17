eSight 3 Görme Problemlerini Arttırılmış Gerçeklik ile Aşmayı Hedefliyor

eSight’ın başlığı ilk bakışta sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik başlıklarından farklı gelmeyebilir ancak diğer başlıklardan biraz farklı işliyor.

sanal gerçeklik sistemleri dijital dünyaları daha gerçekçi göstermeye çalışırken eSight’ın geliştirdiği gözlükte bu durum tam ters şekilde işliyor. Şirketin arttırılmış gerçeklik başlıkları ve dijital teknolojisi görme engellilere gerçek dünyayı göstermeyi hedefliyor.

Başlığın son sürümü şirketin daha önceki başlıklarına göre daha ucuz ve çok daha hafif ancak başlıkların hepsi aynı prensip ile çalışıyor. Yüksek hızlı HD kamera ve iki OLED ekran, kontrast ve kaliteyi arttıracak video işleme algoritması. Bu sayede kullanıcılar etrafındaki dünyaların çok daha iyi görüyor ve herhangi bir problem yaşamıyor. Tamamen taşınabilir olan cihaz uzaktan kumandayla kontrol ediliyor ve 6 saate kadar kullanıma sahip.

Cihazın bazı teknik zorlukları da yok değil. Sonuçta bu cihaz insan görüşünü simule etmeye çalışıyor. Bu yüzden gecikmenin son derece düşük olması gerekiyor. Bu sayede kullanıcılar dünyayı olabildiği kadar gerçek zamanlı görüyor. İnsanların dengelerini kaybetmemeleri ve mide bulantısı yaşamamaları için dairesel görüş alanı da son derece önemli.