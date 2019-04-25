Eset ‘False Positive’ testinden altın ödül aldı

Antivürüs firması Eset, bağımsız bir test kuruluşu olan AV-Comparatives’in son raporlarında altın ve gümüş ödüllerine layık görüldü.

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Dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı

Tarafsız sonuçlar elde edebilmek için dünya çapındaki en büyük örnek havuzlarından birini kullanan Avusturya merkezli AV-Comparatives, yayınladığı 2018 Özet Raporu’nda siber güvenlik yazılımları sağlayan 18 farklı üreticiye odaklandı.

Yıl boyunca düzenlenen çeşitli testler arasında antivirüs yazılımının yanlış uyarı veya tespitte bulunmasını tanımlayan ‘False Positive’ testleri de yapıldı. AV-Comparatives, hayli kapsamlı bir test uygularken, bireysel Eset Internet Security yazılımı, teste katılım gösteren tüm marka ve ürünler arasında en düşük oranı yakalayarak, false positive konusunda dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Eset, en az sayıda yanlış tespit yaptığı için altın ödül ile taçlandırıldı.

Eset’in kurumlara yönelik çözümleri olan Eset Endpoint Security ve Remote Administrator yazılımlarını da AV-Comparatives analiz etti. Kurumsal Güvenlik Testi raporunun bir parçası olarak 16 önde gelen üreticinin incelendiği bir test serisi gerçekleştirdi. Şirket burada, üreticiler için kaydedilen en yüksek puan olan 90 AV-Comparatives Puanı elde etti.