ESET Antivirüs Yazılımları 2018 Sürümü İle Tam Koruma Sağlıyor!

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, yoğun siber saldırılara cevap veren ve kötü niyetli davetsiz misafirlere kapıyı kapatan yeni bireysel yazılımlarını UEFI Koruması ve Akıllı Ev İzleyici özellikleriyle piyasaya sürdü.
ESET, virüs, truva atı, solucan, rootkit, botnet, oltalama teknikleri, casus yazılımlar ve şifre-fidye programları gibi kötü amaçlı yazılımlarla mücadele eden yazılımlarını 2018 versiyonuna güncelleyerek dijital güvenlik pazarına sunduğunu duyurdu.
Yenilenen efsanevi ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium ve ESET Multi-Device Security yazılımları, artan dijital saldırılara karşı kapının sıkıca kapalı kalmasına ve kötü amaçları olan, istenmeyen davetsiz misafirlerin geri çevrilmesine odaklanıyor. ESET yeni sürümlerinde, UEFI bölümünün güvenliğini sağlayan UEFI Tarayıcı, ve Nesnelerin İnterneti (IoT) olgusunu temel alan Akıllı Ev İzleyici desteği ile kişisel Wi-Fi ağını kullanan tüm internet bağlantılı cihazları görüntülüyor ve bu cihazlara yönelik izinsiz erişimler konusunda uyarıyor.
ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, söz konusu o yazılımın süreç içinde efsane ESET NOD32 Antivirus’e dönüştüğüne dikkat çekti. Soria, “ESET, bugün Avrupa Birliği merkezli en büyük bilgi güvenliği kuruluşu haline geldi. Sürekli artan ve günümüzde sayısı 650 milyonu aşan dijital tehditlere karşı, her ihtiyaca yönelik yenilikçi yazılımlarımızla tam 30 yıldır tüm dünyada ve Türkiye’de en üst düzeyde dijital koruma sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.
ESET 2018 Antivirüs Yazılımlarının Özellikleri;
- Antivirus ve Antispyware – Virüs, solucan, truva atı, bootnet, rootkit ve casus yazılım gibi hemen her türden çevrim içi ve çevrim dışı tehdide karşı koruma sağlar ve zararlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını engeller.
- Anti-Phishing Modülü (Kimlik Avı Koruması) – Oltalama tekniklerine karşı korur. Yasal görünen sahte web siteleri tarafından gerçekleştirilen parola, bankacılık bilgileri ve diğer önemli bilgileri ele geçirme çabalarını engeller.
- İstismar (Exploit) Engelleyici – Web tarayıcılar, PDF okuyucular, e-postalar ya da MS Office bileşenleri gibi sıkça istismar edilen uygulama türlerinde şüpheli etkinlikleri izler ve analiz eder. Bu, daha önceden bilinmeyen tehditlerin saptanmasına olanak verir.
- Script-Tabanlı Saldırı Koruması – Windows PowerShell’den faydalanmaya çalışan bulaşıcı script saldırılarının yanı sıra tarayıcı aracılığıyla gelen zararlı JavaScript’leri tespit eder. Özellikle oyuncular bu tür saldırılara yoğun maruz kalır.
- Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması – İnternet bankacılık sitelerinde kullanıcıyı otomatik olarak korur ve online finansal işlemlerde güvenliği arttırır. Klavye ile tarayıcı arasında daha güvenli işlemler için ilişkiyi şifreler, keylogger yazılımlardan korur.
- Botnet Koruması – Kullanıcıların bilgisi olmadan bilgisayarlarından spam posta gönderilmesini ya da uzak sunuculardan gelen atakları engeller. Ayrıca olası tehditleri algılamak için ağ tabanlı koruma katmanı sağlar.
- Web Kamerası Koruması – Bilgisayardaki kameraya erişmek isteyen uygulamaları denetler ve kontrol dışı çabaları engeller.
- YENİ UEFI Tarayıcı – UEFI, bilgisayar düğmesine basıldığında Windows başlamadan hemen önce çalışıp sistemi ve çevre birimlerini çalışmaya hazır getiren temel yazılım bölümü olarak bilinir. Bu bölüm bugüne dek korumasız bırakıldığı için siber suçlular için cazip bir saldırı hedefi olmaya başladı. UEFI Tarayıcısı, UEFI bölümünü kontrol eder ve herhangi şüpheli etkinlik kaydedildiğinde kullanıcıları uyarır.
- YENİ Akıllı Ev İzleyici – Versiyon 10 ile gelen Ev Ağı Koruması’ndan yola çıkılarak geliştirilen Akıllı Ev İzleyici, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) olgusunu temel alır. Kullanıcının Wi-Fi ağındaki olası tüm tehditler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur ve IoT özellikli tüm cihazların görüntülenmesini sağlar. İzinsiz bağlantılar konusunda uyarır.
- ESET Parola Yöneticisi – Parolalar, en büyük güvenlik açıklarından birini oluşturur. Parola Yöneticisi, kullanıcıların parolalarını güvenle yönetebilmelerini, saklayabilmelerini ve çok güçlü yeni parolalar oluşturabilmelerini sağlar.
- ESET Secure Data – Bilgisayardaki veya bir USB diskteki dosyaları şifreleme imkanı sağlar. Böylece kriptolanan datalar, başkası tarafından görülemez hale getirilebilir.
- Düşük kaynak tüketimi – Performansın yüksek kalmasını sağlar, donanımın ömrünü uzatır. Küçük güncelleme paketleriyle internet bant genişliğinden tasarruf eder.
- ESET Destek 7/24 – ESET Türkiye, 7 gün 24 saat canlı ve kesintisiz destek hizmeti sunar. Kullanıcılar 0850 221 37 38 numaralı telefondan ürünlerle ilgili teknik destek alabilir.
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