ESET Antivirüs Yazılımları 2018 Sürümü İle Tam Koruma Sağlıyor!

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, yoğun siber saldırılara cevap veren ve kötü niyetli davetsiz misafirlere kapıyı kapatan yeni bireysel yazılımlarını UEFI Koruması ve Akıllı Ev İzleyici özellikleriyle piyasaya sürdü.

ESET, virüs, truva atı, solucan, rootkit, botnet, oltalama teknikleri, casus yazılımlar ve şifre-fidye programları gibi kötü amaçlı yazılımlarla mücadele eden yazılımlarını 2018 versiyonuna güncelleyerek dijital güvenlik pazarına sunduğunu duyurdu.

Yenilenen efsanevi ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium ve ESET Multi-Device Security yazılımları, artan dijital saldırılara karşı kapının sıkıca kapalı kalmasına ve kötü amaçları olan, istenmeyen davetsiz misafirlerin geri çevrilmesine odaklanıyor. ESET yeni sürümlerinde, UEFI bölümünün güvenliğini sağlayan UEFI Tarayıcı, ve Nesnelerin İnterneti (IoT) olgusunu temel alan Akıllı Ev İzleyici desteği ile kişisel Wi-Fi ağını kullanan tüm internet bağlantılı cihazları görüntülüyor ve bu cihazlara yönelik izinsiz erişimler konusunda uyarıyor.

ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, söz konusu o yazılımın süreç içinde efsane ESET NOD32 Antivirus’e dönüştüğüne dikkat çekti. Soria, “ESET, bugün Avrupa Birliği merkezli en büyük bilgi güvenliği kuruluşu haline geldi. Sürekli artan ve günümüzde sayısı 650 milyonu aşan dijital tehditlere karşı, her ihtiyaca yönelik yenilikçi yazılımlarımızla tam 30 yıldır tüm dünyada ve Türkiye’de en üst düzeyde dijital koruma sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

ESET 2018 Antivirüs Yazılımlarının Özellikleri;