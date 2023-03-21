İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi kapsamında, 500’den fazla erişime engellenen haber ve internet siteleriyle ilgili duyurularını yayınladığı internet sayfası Rize Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi!

Türk İnternet Tarihine Yeni Bir Trajikomik Olay Eklendi!

Rize Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Mart 2023 tarih ve 2023/1003 saylı kararında sitenin kapatılmasına gerekçe olarak “kişilik hakları ihlali” gösterildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan paylaşımda, “İfade Özgürlüğü Derneği’nin 500’den fazla erişim engeli duyurusunun bulunduğu EngelliWeb sayfası, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Mart 2023 tarih ve 2023/1003 sayılı kararıyla tamamıyla erişime engellendi.” ifadeleri yer aldı.

Bunun EngelliWeb internet sayfası için bir ilk olmadığı söylenebilir. Daha önce de İfade Özgürlüğü Derneği’nin Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen Paramound Otel’le ilgili haberlere erişim engeli getirilmesini duyurduğu içeriğine erişim engeli ve silme kararı verilmişti.

EngelliWeb Nedir?

EngelliWeb, 2008’den beri Türkiye’de erişime engellenen web sitelerini, haber ve sosyal medya içeriklerini takip eden ve internet sansürünü raporlayan bir İfade Özgürlüğü Derneği projesi olarak karşımıza çıkıyor.



Daha önce Türkiye’de erişime engellenen içeriklerin dudak uçuklatan sayısını paylaşan EngelliWeb, belirli aralıklarla düzenli olarak benzer raporlar paylaşıyor.

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Peki siz bu trajiokomik olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce erişim engelini raporlayan bir siteye erişim engeli getirilmesi neyi gösteriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!