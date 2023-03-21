6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, tam 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarına ilişkin iki önemli karar açıklandı!

Ödenmemiş Borçlar Siliniyor, Yenileri Erteleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş borçları silindi.

Kararnameyle beraber konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat’a kadar faturalandırılmış ancak tahsil edilmemiş borçları ile son sayaç okuma tarihinden 6 Şubat’a kadar olan borçları silindi.

Bununla beraber yeni faturaların ödemeleri de ertelenmiş durumda. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın tamamıyla Gaziantep İslahiye ve Nurdağı’nda elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat’tan sonraki faturaların ödemesi de 31 Mayıs’a kadar ertelendi.

Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek. Erteleme işlemi başvuruya gerek olmadan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek.

Erteleme Kararı Kimleri Kapsıyor?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı, sayılan yerlerde faal veya kullanılabilir durumda olan; iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, “kamu veya özel hizmetler sektörü” ile diğer abone grubundaki tüketicilerin haricindeki tüm elektrik tüketicilerini kapsıyor.

Bunun yanında belirlenen yerlerde ilgili bölgelerin doğalgaz dağıtım veya tedarik şirketlerinden doğalgaz temin eden tüm konut aboneleriyle yıllık tüketimi 100,000 sm3 ve altında olan tüketicilerin de kararname kapsamında olduğunu söyleyelim.

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