Ericsson rüşvet suçundan ceza ödeyecek!

İsveç telekom devi Ericsson rüşvet verdiği için ABD’de 1 milyar dolar ceza ödeyecek. Ericsson beş ülkede rüşvet vererek rakiplerine karşı avantaj kazanmaya çalıştığını itiraf etti.

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Dünyanın en büyük mobil alt yapı üreticisi olan Ericsson’ın farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı. ABD, başka ülkelerde rüşvet dağıtılmış olsa bile ABD’li şirketlerin zarar gördüğünü öne sürerek olaya müdahil olmuştu.

Şirket, 2000 ve 2016 yılları arasında müşteri kazanmak için yetkililere rüşvet verme, kayıtları değiştirme gibi ithamlarla suçlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, ayrıca şirketi 2011 ve 2017 yılları arasında rüşvet vermekle de suçladı.

Ericsson, aralarında Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam gibi ülkelerde geniş çaplı yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1,1 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Bu davanın aynı zamanda, ABD şirketleriyle rekabet halinde olan diğer şirketler için de örnek olacağı düşünülüyor.

Şirketin yöneticisi Borje Ekholm, medyaya yaptığı açıklamada, yaşanan bu yolsuzlukların için “Bu, geçmişte oldukça utanç verici ve kabul edilemez davranışların bir yansıması ve elbette bir şirket olarak utandığımız bir şey” dedi. “Ancak çözüm, çok uzun ve geniş kapsamlı bir sürece son vermemizi de sağlıyor. Böylece şimdi ileriye doğru ilerleyebilir ve gelecek için daha güçlü bir şirket kurabiliriz.” olduğunu söyledi.

Borje Ekholm ayrıca, bu yolsuzluklara karışmış olan eski ve yeni yöneticileri de işaret etti. Şirket, etik ve gözlemleme hallerini geliştirmek için adımlar atacağını ifade etti.