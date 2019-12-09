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Ericsson rüşvet suçundan ceza ödeyecek!
İsveç telekom devi Ericsson rüşvet verdiği için ABD’de 1 milyar dolar ceza ödeyecek. Ericsson beş ülkede rüşvet vererek rakiplerine karşı avantaj kazanmaya çalıştığını itiraf etti.
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Dünyanın en büyük mobil alt yapı üreticisi olan Ericsson’ın farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı. ABD, başka ülkelerde rüşvet dağıtılmış olsa bile ABD’li şirketlerin zarar gördüğünü öne sürerek olaya müdahil olmuştu.
Şirket, 2000 ve 2016 yılları arasında müşteri kazanmak için yetkililere rüşvet verme, kayıtları değiştirme gibi ithamlarla suçlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, ayrıca şirketi 2011 ve 2017 yılları arasında rüşvet vermekle de suçladı.
Ericsson, aralarında Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam gibi ülkelerde geniş çaplı yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1,1 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Bu davanın aynı zamanda, ABD şirketleriyle rekabet halinde olan diğer şirketler için de örnek olacağı düşünülüyor.
Şirketin yöneticisi Borje Ekholm, medyaya yaptığı açıklamada, yaşanan bu yolsuzlukların için “Bu, geçmişte oldukça utanç verici ve kabul edilemez davranışların bir yansıması ve elbette bir şirket olarak utandığımız bir şey” dedi. “Ancak çözüm, çok uzun ve geniş kapsamlı bir sürece son vermemizi de sağlıyor. Böylece şimdi ileriye doğru ilerleyebilir ve gelecek için daha güçlü bir şirket kurabiliriz.” olduğunu söyledi.
Borje Ekholm ayrıca, bu yolsuzluklara karışmış olan eski ve yeni yöneticileri de işaret etti. Şirket, etik ve gözlemleme hallerini geliştirmek için adımlar atacağını ifade etti.
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La Casa de Papel Sezon 4’ün tarihi kesinleşti
Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin dördüncü sezon tarihi açıklandı.
2017 yılında Netflix ekranlarında gösterilmeye başlandığı anda büyük dikkat çeken İspanyol yapımı dizinin yeni sezonun için yayınlanan mini fragman ile hayranlarını heyecanlandırdı.
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Dördüncü sezonun duyurusu, geçtiğimiz dönemde Netflix ile uzun süreli bir kontrat imzalayan Alex Pina’nın yaptığı bir basın toplantısında geldi. Pina, dördüncü sezonun çekimlerinin çoktan başladığını duyurmuştu.
Netflix Türkiye tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan yeni fragmanda, dördüncü sezona ait karakterlerin ve çıkış tarihinin duyurusu yapıldı. “Asıl kaos şimdi başlıyor.” açıklaması ile paylaşılan videoda La Casa de Papel için çıkış tarihi 3 Nisan 2020 olarak belirtildi. İspanyol yapımı dizi tüm Netflix dizileri gibi 4. sezonda bir anda tüm bölümleri ile seyircinin karşısına çıkacak. Son sezon olacağı tahmin edilen sezonun yine 9 bölümden oluşması bekleniyor.
Yayınlanan fragmanda dikkat çeken detaylardan birisi de Berlin oldu. İzleyiciler tarafından şu an ölü olarak bilinen Berlin, yayınlanan videonun fragmanında yer alıyor. Bu da yeni sezonun oldukça ilginç gelişmeler ile seyirciyi şaşırtması bekleniyor.
La Casa de Papel dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) yer alıyor.
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En iyi yılbaşı hediyeleri MediaMarkt’ta
2020 yılına girmeye hazırlandığımız bugünlerde, birçok kişinin aklında sevdiklerine yılbaşı hediyesi olarak ne alacağı sorusu var. Tabii ki hediye seçerken erkeklere yılbaşı hediyeleri ve kadınlara yılbaşı hediyeleri olarak cinsiyete göre farklı ürün gruplarının öne çıktığını görüyoruz. MediaMarkt, yılbaşı kampanyaları ve farklı birçok ürünle tüketicilere en iyi yılbaşı hediyelerini sunuyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Popüler yılbaşı hediyeleri neler?
Teknoloji dünyasının ana odağı son yıllarda akıllı telefonlar. Doğal olarak en popüler hediyelerin başında da akıllı telefonlarla ilgili hediyeler geliyor. Son yıllarda tüketiciler powerbank modelleri, kablosuz şarj standları ve kulaklık gibi hediyelere yönelmiş durumda. Bu hediyeler, bir yandan önemli birer ihtiyaç olduğundan hediye edilen kişiyi fazlasıyla mutlu edebilecek ve uzun vadede işe yaramaya devam edebilecek ürünler.
Yeni yılla beraber yükselişte olan akıllı saat, drone ve sanal gerçeklik gözlüğü gibi yeni teknolojilerin de hediye seçimlerinde popüler olması bekleniyor.
Hediye seçerken kişiselleştirmenin önemi
Seçim yaparken karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını veya isteklerini bilmek, onu daha çok mutlu edecek bir hediye seçmede kilit nokta taşıyor. O nedenle hediye alacağınız kişinin belki laf arasında söylediği bir isteği veya ihtiyacı olduysa bunu göz önünde bulundurmakta fayda var.
Kişiselleştirme yaparken dikkat edeceğiniz bir diğer konu da hediye alacağınız kişinin zevkleri. Örneğin bilgisayar oyunlarından hoşlanan birine hediye alıyorsanız, oynadığı oyun türünde çıkmış yeni bir oyunu almak veya bir oyuncu aksesuarı almak onu mutlu edecektir.
HWP’den yeni yıl için hediye önerileri
MEIZU X8
Meizu X8 akıllı telefonu, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan modeliyle şu anda 1599 TL’lik bir satış fiyatına sahip. Ürün, özellikleri ve fiyatıyla bu yılın en iyi fiyat performans telefonlarından bir tanesi.
Özellikle fiyatına karşın Snapdragon 710 işlemcisiyle oldukça güçlü bir cihaz olan Meizu X8, telefonunda iyi bir oyun ve güçlü işlem performansı arayanlar için ideal bir seçenek.
JBL T460BT
Hediye alacağınız kişi müzik dinlemeyi seviyorsa ve henüz kablosuz kulaklıklara geçiş yapmadıysa JBL T460BT modeli güzel bir tercih olacaktır. Akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanan ve kablosuz yapısıyla konforlu bir kullanım sağlayan kulaklık, katlanabilir yapısıyla taşırken de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Ürün tam 11 saate kadar kesintisiz pil süresi sunuyor. Ayrıca dahili mikrofon sayesinde sadece müzik dinlemek için değil, telefon görüşmelerini yapmak için de kullanılabiliyor.
SAMSUNG 10000 Mah EB-U1200CSEGWW
Samsung’un hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunan powerbank modeli, 10.000 mAh kapasite ile geliyor. Kablosuz şarj destekleyen akıllı telefonlarla birlikte akıllı saat ve bileklik gibi modeller için de kullanılabilen ürün, kapasitesine göre oldukça ince .
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Kurutma makinesi ihtiyaç mıdır? LG’nin en gelişmiş kurutma makinesi! (VIDEO)
Bu videomuzda, hem kurutma makineleriyle ilgili düşüncelerimizi hem de LG’nin en yeni modellerinden biri olan LG RC90U2EV2W modelinin özelliklerine yakından bakıyoruz.
Kurutma makinesinin avantajları neler?
Tabii ki kurutma makinelerinin en temel avantajı, çamaşır asma derdinden kurtarıyor olması. Birçoğumuz için özellikle kış aylarında çamaşır asma oldukça dert olabiliyor. Çünkü havalar kötüyken çamaşırlarımızı dışarı asamıyoruz ve ev içerisinde de uzun süre kurumama ve rutubet gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Kurutma makinesi ise hem zamandan hem de bu dertlerden kurtarıyor. Ayrıca ertesi gün giymek istediğiniz bir gömlek kirli olsa bile, yıkadıktan hemen sonra kurutma makinesi kullanarak gömleğinizi hazır hale getirebiliyorsunuz.
Evcil hayvanı olanlar için de kurutma makinelerinin bir avantajı bulunuyor. Bu da, kıyafetlerinizde toplanan tüylerin kurutma işlemi sırasında toplanması ve ürünün filtresinde depolanması. Bu sayede çok fazla tüy döken bir evcil hayvanınız varsa, tüy sorununu çözmüş oluyorsunuz. Son olarak kurutma makineleri, ütü derdini de hafifletiyor. Çünkü t-shirt gibi pek çok kıyafet, makineden ütü istemeyecek şekilde çıkıyor.
Kurutma makineleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar
Satın alma kararı vermeden önce, seçtiğiniz ürünün enerji tasarrufuna mutlaka dikkat edin. Zira Türkiye’de elektrik son dönemde önemli derecede pahalandı. Eğer tasarrufu iyi bir ürün almazsanız, aylık 50-60 TL’ye kadar faturalarınızın arttığını görebilirsiniz. Bizim bu videoda incelediğimiz model LG RC90U2EV2W bu konuda A+++ -%10 standartıyla oldukça başarılı. Bu sertifika, ürününün A+++ standartına sahip ürünlerden bile %10 oranında daha az elektrik harcadığını ifade ediyor.
Seçtiğin modelin yeni ve gelişmiş olması, kıyafetlerinizin zarar görme ihtimalini kaldıracaktır. Ancak yine de her zaman kıyafetleriniz üzerinde yer alan bilgilendirme kağıdına bakmayı ve kurutma makinesi uygunluğunun olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.
LG RC90U2EV2W özellikleri
Bu modelin en önemli özellikleri Dual Interverter Heat Pump ‘a sahip olması. Yani geleneksel birçok modelin aksine bu modelde çift ısı pompası yer alıyor ve bu sayede şimdiye kadar sunulan en kısa kurutma süresini veya en yüksek enerji verimliliğini sağlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ürün A+++ -%10 standartında. Üründe ayrıca filtre de iki adet yer alıyor. Bu sayede tiftikleri çamaşırlardan ayırarak, kurutucunun yüksek kurutma performansını korumasını sağlar. Üründe yer alan kurutma sensörü iseç amaşırlardaki nemi tespit ediyor ve kurutma süresini otomatik olarak ayarlıyor.
Tasarımsal olarak oldukça modern bir görünüme sahip LG RC90U2EV2W modelinde, çift taraflı bir kapak yapısı bulunuyor. Bu sayede kapağın hangi yöne doğru açılacağını evinizin durumuna göre belirleyebiliyorsunuz.
Kurutma makinelerinin genellikle kullanıcılara dert olan temizliği de, bu modelde çözülmüş. Zira üründe yer alan otomatik kurutma kondenseri, hem yüksek kurutma performansını korumak için uygun hava akışı sunuyor hem de .temizlik gerektirmiyor. Son olarak modelde yer alan SmartThinQ özelliğinden de söz etmemiz gerek. Zira bu sayede ek programlar makineye entegre edilebiliyor ve akıllı telefon üzerinden nerede olursanız olun kurutma makinesini kullanabiliyorsunuz.