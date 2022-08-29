İsveçli telekomünikasyon devi Ericsson, bugün, Dell gibi birçok şirketin öncülüğünde, “müşterilerine karşı yükümlülüklerini” yerine getirecek bir hamleyle Rusya’daki ticari faaliyetlerini kapatmaya başlayacağını açıkladı.

Ericsson şu anda dünya çapında 5G ve IoT teknolojisi sağlıyor ve şu anda Rusya’da bulunan ve şirketten finansal destek alacak yaklaşık 400 kişilik bir ekibe sahip.

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Ayrıca, personelin bir kısmının mevcut üst düzey yöneticilerden bazıları tarafından kurulan yeni bir şirkete taşınacağı bildiriliyor.

Ericsson, Ukrayna’daki savaş sonucunda Rusya pazarından çekilen Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli şirketlerin uzun listesinde bir başka isim oluyor. Bu liste artık çoğu büyük teknoloji, finans ve telekom firmasını içermektedir. Bununla birlikte, Rus hükümeti, Mayıs ayında sosyal ağ VK tarafından başlatılan Play Store’a bir alternatifle vatandaşları için hızlı bir şekilde alternatifler oluşturmaya çalışıyor.

Kaynak: Reuters