Apple geçen hafta, 7 Eylül’de iPhone 14 serisini ve yeni Apple Watch modellerini tanıtması beklenen ‘Far out‘ etkinliğini planladı. Japon web sitesi Mac Otakara‘ya göre, dayanıklı Apple Watch Pro 47 mm‘lik büyük bir kasaya ve düz bir ekrana sahip olacak.

Daha önceki söylentiler, akıllı saat için 1,99 inç ekran ve 50 mm kasa ortaya çıkardı. Standart Apple Watch Series 8’in, mevcut Apple Watch Series 7’ye benzer şekilde, 41mm ve 45mm modellerinde kavisli bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

illustration image only not real. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 16, 2022