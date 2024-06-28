Yıllardır oturduğu bölgede ADSL hızında internet hizmeti kullanan Eren, sorunsuz internet deneyimi sağlaması sebebiyle ADSL hızında bile olsa Turknet kullanıyordu. Daha sonrasında ev değişikliği sebebiyle yeni bir abonelik açtı ve fiber hızında internet ile tanıştı. Peki bu tanışması nasıl oldu?

Bu videoda Eren, fiber internet hızından aldığı keyfi, evinde internet olmadan önce yaşadıklarını ve internet bağlantısı sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Peki siz hangi İSS’yi kullanıyorsunuz? Aldığınız hizmetten memnun musunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Eğer siz de Turknet ailesine katılmak ve adresinizde ne kadar hızlı internet alacağınızı öğrenmek isterseniz buradaki linke tıklayıp kontrol edebilirsiniz: https://bit.ly/TurknetAltyapıSorgulama

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