Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 serisi gündemdeyken, şirketin bütçe dostu modellerine de yoğun ilgi devam ediyor. Bu ilgiyi artıracak en yeni cihazlardan biri ise Galaxy A36. Uygun fiyatı ve geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çeken bu cihaz, özellikle selfie kamerasıyla iddialı görünüyor. Samsung’un, yeni nesil Galaxy A36 ile kullanıcı deneyimini nasıl geliştireceği merak konusu.

Galaxy A36 Türkiye’de Fırtına Estirecek! Yeni Selfie Kamerasıyla Geliyor!

Sızıntılara göre, Galaxy A36 kamerası önceki modelden farklı bir yaklaşım benimsiyor. Önceki modedeli 13 MP selfie kamerası yerine, bu modelde 12 MP çözünürlüğünde daha gelişmiş bir ön kamera sensörü kullanılacağı söyleniyor.

Ancak, bu düşüş gibi görünen değişiklik, yazılım geliştirmeleri ve daha iyi lens teknolojileri sayesinde daha kaliteli selfie’ler sunmayı hedefliyor. Samsung daha önce Galaxy S22 Ultra modelinde de megapikseli düşürüp, görüntü kalitesini artırarak benzer bir hamle yapmıştı.

Telefonun genel tasarımına dair sızdırılan bilgiler, Galaxy A36‘nın, Galaxy S24 FE modeline benzediğini işaret ediyor. Arka kamera tasarımında, ayrı lenslerden oluşan bir yapı yerine tek bir modül içinde üçlü kamera sistemi yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca, cihazın 6 GB RAM ve Snapdragon 6 Gen 3 veya Snapdragon 7s Gen 2 işlemci ile güçlendirileceği de gelen bilgiler arasında. Bu donanım, günlük kullanımda yeterli performans sunmayı vaat ediyor.

Galaxy A36 Türkiye pazarında fiyat/performans açısından oldukça ilgi çekici bir seçenek olabilir. Android 15 işletim sistemiyle piyasaya sürülmesi beklenen telefon, Samsung’un uzun süreli yazılım desteği stratejisiyle de kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Cihazın fiyatlandırması ise yaklaşık 400 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu, amiral gemisi telefonların yüksek maliyetlerinden uzak duran kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyor. Samsung A36, Galaxy S25 Ultra kadar üst seviye bir his yaratmasa da çok daha düşük bir maliyetle güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 işlemcisi hakkında güzel haber geldi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung A36 özellikleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirisniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!