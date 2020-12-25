Epic Games Store’da günün ücretsiz oyunu: Inside

Gears of War ve Unreal gibi oyun serileriyle tanınan, aynı zamanda da Unreal Engine adlı oyun motorunun da yapımcısı olan Epic Games adlı oyun yapım ve geliştirme firması, Valve firmasının Steam benzeri bir oyun platformuna da sahip. Epic Games Store olarak adlandırılan bu platform, birkaç gündür de günlük olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor.

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Bu oyunları 24 saatlik süreyle ücretsiz kılan Epic Games Store; geride bıraktığımız günlerde Metro 2033 adlı FPS oyunu ile Tropico 5 adlı strateji oyunu gibi bazı yeni oyunları ücretsiz olarak sundu. 24 Aralık 19.00’dan 25 Aralık 19.00’a kadar yani bugünü kapsayan ücretsiz oyun ise Inside oldu.

PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için geliştirilen 2 boyutlu bir bulmaca-platform oyunu olan ve hem hikayesiyle hem de atmosferiyle büyük beğeni toplayan Inside, yine Playdead firmasının geliştirdiği yıllar önceki Limbo oyununa da çok benziyor.

Bu linkten Epic Games’in internet sitesine giderek sağ üst köşedeki buton aracılığıyla; firmanın Epic Games Store adlı uygulamasını indirebilirsiniz. Daha sonra eğer daha önceden üyeliğiniz yoksa, bir üyelik oluşturarak; hem Inside’ı hem de 1 Ocak tarihine kadar günlük olarak verilecek diğer ücretsiz oyunları kalıcı şekilde oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Firmanın ilerleyen günlerde ücretsiz olarak sunacağı oyunlar resmi olarak açıklanmadı, fakat listesi internete sızdırıldı.

Sızdırılan listeye göre Epic Games’in ilerleyen günlerde ücretsiz olarak vereceği oyunlar sırasıyla: Darkest Dungeon, My Time in Portia, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitarica, Torchlight II ve Jurassic World Evolution şeklinde. İnternete sızdırılan bu listenin 24 Aralık öncesi kısmına bakıldığı zaman listenin %100 doğru olduğu da anlaşılıyor.