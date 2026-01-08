Japon otomobil devi Nissan, elektrikli araç pazarında rekabeti artıracak yeni bir hamle yapıyor. Şirketin Renault Twingo platformu üzerinde geliştirdiği yeni şehir otomobili Nissan Wave olarak isimlendiriliyor. Peki uygun fiyatlı bir seçenek olması beklenen Nissan Wave kullanıcılara neler sunuyor?

Efsanevi retro tasarım Nissan Wave ile geri dönüyor

Nissan Avrupa tasarım şefi tarafından doğrulanan bilgilere göre, yeni modelde markanın 1980’li yıllardaki Pike serisinden izler göreceğiz. Geçmişin karakteristik çizgilerini modern teknolojiyle birleştirecek olan Nissan Wave, retro severlerin gözdesi olmaya aday görünüyor.





Şirket, bu stratejiyle hem maliyetleri düşürmeyi hem de ikonik tasarım dilini korumayı hedefliyor. Renault 5 ve 4 modellerinde gördüğümüz başarılı retro dönüşüm, Nissan Wave modelinde de benzer bir etki yaratabilir. Özellikle şehir içi kullanımda bu tasarımın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Tasarım ilhamı alınan Pike serisi, geçmişte ilk nesil Micra platformu üzerine inşa edilmişti. Dışarıdan görünen menteşeler ve karakteristik kapı kolları gibi detaylar bu araçlara güçlü bir kimlik kazandırmıştı. Nissan Wave modelinde de bu nostaljik dokunuşların modernize edilerek sunulacağı iddia ediliyor.

Teknik özellikler ve batarya detayları

Nissan Wave, maliyet odaklı bir yaklaşımla 20 bin euronun altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Bu düşük fiyat hedefinde en büyük pay, araçta kullanılacak olan 27,5 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya teknolojisine ait görünüyor.

LFP bataryalar, geleneksel lityum iyon pillere göre daha uygun maliyetli ve uzun ömürlü olmalarıyla biliniyor. Nissan Wave bu sayede hem ekonomik bir sürüş sağlıyor hem de sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapıyor. Aracın menzilinin ise yaklaşık 262 kilometre civarında olması planlanıyor.

Ampr Small platformu üzerine inşa edilecek olan Nissan Wave, kompakt boyutlarıyla tam bir şehir dostu oluyor. Yaklaşık 3,79 metre uzunluğa sahip olması beklenen araç, dar sokaklarda ve kısıtlı park alanlarında sürücülere büyük bir kullanım kolaylığı vaat ediyor.

Fransız üretici Renault ile olan ittifak, Nissan Wave modelinin geliştirme süresini de ciddi oranda kısaltıyor. Ortak parça kullanımı ve altyapı paylaşımı sayesinde Japon marka, Renault Twingo ile benzer dinamiklere sahip ancak kendi tasarım karakterini taşıyan bir araç ortaya koyuyor.

Avrupa pazarını hedefleyen bu yeni elektrikli hatchback, erişilebilir otomobillere olan talebi karşılamayı amaçlıyor. Nissan Wave modelinin, CATL tarafından tedarik edilen bataryalarla bütçe dostu elektrikli araç segmentinde en güçlü seçeneklerden biri haline gelebileceğini söyleyebiliriz.

