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Epic Games, Google’a eleştirilerini sürdürüyor!
Fortnite Mobile’ın App Store ve Play Store’dan çıkarılması, oyun dünyasının bir numaralı gündemi oldu. Oluşan durum ile ilgili taraflar birbirlerini suçlamaya devam ederken, oyunun geliştiricisi Epic Games Google için farklı iddialar ortaya attı!
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Epic Games: Google, LG ve OnePlus ile anlaşmamızı engelledi!
Epic Games’in iddiasına göre, iki şirketin arasında meydana gelen sürtüşme daha eski bir döneme dayanıyor. Popüler geliştirici, Fortnite oyununu henüz uygulama marketlerine getirmeden önce OnePlus ile özel bir anlaşma yapmayı planlamış. Anlaşma kapsamında OnePlus’a Fortnite Mobile’ın yüksek ekran yenileme hızına sahip özel bir sürümü sunulurken, bunun karşılığında Epic Store’un cihazlara ön yüklü olarak kurulması kararlaştırılmış. Ancak Google cephesi bu duruma “bilinmeyen bir nedenle” karşı çıkınca anlaşma Hindistan pazarı dışında rafa kaldırılmış.
Bunun haricinde LG ile farklı bir dönemde yapılması planlanan benzer bir anlaşmanın daha engellendiği öne sürülüyor. Tüm koşullar hazırken LG’nin Google tarafından uyarıldığını iddia eden Epic Games, bu cepheden de eli boş dönmüş. Epic’e göre Google, “Üreticiler arasındaki sözleşmenin üçüncü parti uygulamaların doğrudan dağıtımına izin vermediğini” gerekçe göstermiş. Dolayısıyla her iki üreticinin de Google’ın politikaları nedeniyle geri adım attığı belirtiliyor.
Hatırlanacağı üzere Fortnite Mobile’a alternatif bir oyun içi ödeme yöntemi getirilmiş, bunun ardından oyun uygulama marketlerinden kaldırılmıştı. Apple ve Google’ın geliştiricileri yüksek komisyon oranlarına mahkum ettiğini ileri süren Epic Games ise süreci yargıya taşıma kararı aldı.
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Redmi G oyuncu dizüstü bilgisayarı tanıtıldı!
Redmi, yeni bir uygun fiyatlı oyun dizüstü bilgisayarı duyurdu. Redmi G, oyuncu dizüstü bilgisayarı olmasına rağmen 760$’dan satışa çıktı. Cihazın en düşük modeli 760$, en yüksek modeli ise 1000$ üzerinden fiyatlandırılacak. Tabii ki bu fiyatlar Çin fiyatları olduğu için ülkelere göre değişiklik gösterecektir.
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Redmi G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi G, 16.1 inçlik alt tarafta web kamerası bulunan süper ince çerçeveli bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı 1080p çözünürlüğe ve 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ayrıca ekran %100 sRGB renk seçeneklerini kullanabilecek. Cihazın yapılandırma seçeneklerine baktığımızda en düşük model, GeForce GTX 1650 ekran kartını kullanacak. Bu ekran kartına Intel Core i5-10200H CPU‘su eşlik edecek. Bir üst modelde ise GTX 1650 Ti ekran kartı ve Intel Core i5-10300H CPU‘su bulunacak. Bu modelin fiyatı ise 900$ olacak.
Redmi G, 1000$’lık en üst modelde ise GTX 1650 Ti ekran kartı ve i7-10750H CPU‘sunu kullanacak. Cihazın G-Sync desteğinin bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. Bilgisayarın kasası oldukça hafif ve ince olduğu için 55Wh değerinde batarya bulunduruyor. Oldukça güçlü bu bilgisayarlarda batarya, 5,5 saatlik bir gezinme süresi sunuyor. Bu değerin oldukça düşük olduğunu belirtmek gerek. Cihazın iki büyük soğutma deliği ve üç ayrı ısı borusu bulunuyor. Tasarım olarak ise bilgisayarın kasası oyuncu bilgisayarlarına uyumlu bir şekilde tasarlanmış.
Redmi G, 17 Ağustos‘ta resmi olarak piyasaya çıkacak ve cihazın ön siparişleri Çin’de geçtiğimiz gün başladı.
Akıllı Telefonlar
Realme C12, 6.000 mAh bataryasıyla tanıtıldı!
Geçtiğimiz haftalarda yeni bütçe telefonu C15’i tanıtan Realme, bugün yaptığı duyuru ile serinin farklı bir modelini daha duyurdu. Realme C12, 6.000 mAh bataryası ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor!
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Realme C12 tanıtıldı: 6.000 mAh batarya, üçlü arka kamera ve dahası!
C serisinin daha uygun fiyatlı versiyonu olan Realme C12, geçen ay duyurulan Realme C15’e kıyasla pek çok noktada benzerlikler taşıyor. Tasarım, ekran, işlemci ve batarya gibi noktaları ortak olan iki telefonu ayıran nokta ise kameraları oluyor. Realme’nin C15 modeli dörtlü arka kamera kurulumu taşırken, C12 modelinde ise üçlü arka kamera tercih edilmiş.
Realme C12, plastik gövdesini tamamlayan 6.5 inç boyutunda HD+ IPS bir ekran taşıyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass ile korunurken, damla çentik formu ise çerçeveleri olabildiğince inceltiyor. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemciden alan telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama şeklinde tek versiyonu bulunuyor. Ayrıca depolama alanı microSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor.
Telefonun üçlü arka kamera kurulumunda 13 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya 2 megapiksellik yardımcı sensörler eşlik ediyor. Arka kamera paketinde derinlik sensörünün yanı sıra gece çekimlerini iyileştiren monokrom sensör dikkat çekiyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor.
6.000 mAh gücünde bataryaya sahip Realme C12, böylece oldukça uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Hızlı şarj kapasitesi 10W ile sınırlandırılırken, telefonu powerbank gibi kullanabileceğiniz kablolu ters şarj özelliği de unutulmamış. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkan C12’nin Endonezya pazarındaki önerilen satış fiyatı ise 128 dolar olarak açıklandı. Son olarak telefonun Avrupa pazarında satılıp satılmayacağının henüz kesinleşmediğini belirtelim.
Oyun
Control ücretsiz yeni nesil yükseltmesini sadece Ultimate sürüm için sunacak!
Orijinal oynanış tarzı ve grafik kalitesiyle beğeni toplayan Control, yeni nesil konsollar için ücretsiz yükseltmeyi sadece önümüzdeki günlerde çıkacak Ultimate sürüm sahiplerine sunacak.
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2019 yılında piyasaya çıkan Control, oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmış, hem grafik kalitesi hem de orijinal oyun mekanikleriyle beğeni toplamıştı. Ancak şirketin aldığı son karar oyunculardan tepki topladı. Bu karara göre oyunun Ultimate sürümünü almayan kullanıcılar, oyunu PS5 ya da Xbox Series X‘te oynamak isterlerse yeniden satın almak zorunda kalacaklar. Orijinal oyunu ve tüm DLC’leri almış olsanız dahi yeni nesil yükseltmesine ücretsiz olarak sahip olma şansınız olmayacak. Bu karar sonrası Control‘un Ultimate sürüm satışları da merakla bekleniyor. Oyunun Ultimate sürümü, 27 Ağustos’ta Steam‘de satışa sunulacak. 10 Eylül‘de ise Epic Games Store‘da ve Playstation ve Xbox platformlarında dijital olarak satışa sunulacak.