Epic Games, Google’a eleştirilerini sürdürüyor!

Fortnite Mobile’ın App Store ve Play Store’dan çıkarılması, oyun dünyasının bir numaralı gündemi oldu. Oluşan durum ile ilgili taraflar birbirlerini suçlamaya devam ederken, oyunun geliştiricisi Epic Games Google için farklı iddialar ortaya attı!

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Epic Games: Google, LG ve OnePlus ile anlaşmamızı engelledi!

Epic Games’in iddiasına göre, iki şirketin arasında meydana gelen sürtüşme daha eski bir döneme dayanıyor. Popüler geliştirici, Fortnite oyununu henüz uygulama marketlerine getirmeden önce OnePlus ile özel bir anlaşma yapmayı planlamış. Anlaşma kapsamında OnePlus’a Fortnite Mobile’ın yüksek ekran yenileme hızına sahip özel bir sürümü sunulurken, bunun karşılığında Epic Store’un cihazlara ön yüklü olarak kurulması kararlaştırılmış. Ancak Google cephesi bu duruma “bilinmeyen bir nedenle” karşı çıkınca anlaşma Hindistan pazarı dışında rafa kaldırılmış.

Bunun haricinde LG ile farklı bir dönemde yapılması planlanan benzer bir anlaşmanın daha engellendiği öne sürülüyor. Tüm koşullar hazırken LG’nin Google tarafından uyarıldığını iddia eden Epic Games, bu cepheden de eli boş dönmüş. Epic’e göre Google, “Üreticiler arasındaki sözleşmenin üçüncü parti uygulamaların doğrudan dağıtımına izin vermediğini” gerekçe göstermiş. Dolayısıyla her iki üreticinin de Google’ın politikaları nedeniyle geri adım attığı belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere Fortnite Mobile’a alternatif bir oyun içi ödeme yöntemi getirilmiş, bunun ardından oyun uygulama marketlerinden kaldırılmıştı. Apple ve Google’ın geliştiricileri yüksek komisyon oranlarına mahkum ettiğini ileri süren Epic Games ise süreci yargıya taşıma kararı aldı.