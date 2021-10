Epic, Blok Zinciri Oyunlarına Açık

Valve’in yasaklamasının ardından rakibi Epic, blok zinciri teknolojisini kullanan oyunları mağazasına davet ediyor. NFT içerikli oyunlar ise belirli kurallara tabi tutulacak olsa da Epic Games mağazasında yerini alabilecek.

Epic, blok zinciri oyunları için önemli açıklamalarda bulundu. Ve blok zinciri teknolojisini benimseyen oyunlara mağazasının açık olduğunu ve yeni bir sektördeki erken benimseyici geliştiricilerle birlikte çalışmak için heyecanlı olduklarını belirtti. Steam’in yasaklamasının ardından gözler Epic tarafına çevrilmişti. Böylece Epic de rakibinin aksine destekleyici tutumunu göstermiş oldu.

Epic tarafından gelen açıklamada oyunların finansal yasalarla uyumlu olması, blok zinciri teknolojisinin nasıl kullanıldığının net bir şekilde açıklanması ve bu oyunlarda uygun bir yaş kısıtlaması olması gerektiği de belirtildi. Ayrıca kripto ile ödeme alacak oyun geliştiricilerinin Epic’in ödeme sistemini kullanamayacağı, bunun yerine kendi ödeme sistemlerini kullanması gerektiği söylendi.

Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şirketin NFT’ler ile bir ilişki kurmayı düşünmediğini söylemişti. Bu da Fortnite NFT’leri bekleyen bir kitleyi hayal kırıklığına uğratmıştı. Şirketin son yaptığı açıklamada ise bu kararın yalnızca kendi oyunları için geçerli olduğu anlaşıldı. Sweeney attığı tweet ile blok zinciri teknolojisinin tabiatı gereği iyi veya kötü olarak tarif edilemeyeceği ve Epic’in teknoloji ve finans alanındaki yenilikleri hoş karşıladığını da söyledi.

As a technology, the blockchain is just a distributed transactional database with a decentralized business model that incentivize investment in hardware to expand the database's capacity. This has utility whether or not a particular use of it succeeds or fails.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 15, 2021