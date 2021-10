Steam, NFT ve Blok Zinciri Oyunlarını Yasaklıyor

Steam, blok zinciri teknolojisini kullanan veya oyuncuların NFT ve kripto para alıp satmasına imkan tanıyan oyunları yasaklıyor.

Günümüzün en popüler dijital bilgisayar oyun mağazası Steam’den kripto paralara karşı önemli bir hamle geldi. Hızla gelişen ve büyüyen bir sektör olan kripto para bağlantılı oyunlar artık Steam üzerinden yayınlanamayacak.

Steam’in şirketi Valve, Steam’de paylaşılamayacaklar listesine yeni bir madde ekleyerek blok zinciri teknolojisini kullanarak NFT ve kripto para ticaretine izin veren oyunları platformunda paylaşılamayacağını açıkladı. Madde, henüz daha yeni eklenmiş olacak ki Türkçe makalenin içerisine orjinal İngilizce haliyle eklenmiş ve henüz Türkçe’ye çevrilmemiş durumda.

Valve tarafından eklenen yeni Steam’de yayınlayanamayacaklar maddesine ilk olarak NFT tabanlı bir oyunun geliştirmesinde çalışan SpacePirate kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı tarafından dikkat çekildi. SpacePirate, kendilerine Steam tarafından geliştirdikleri oyunun Steam’den çıkarıldığını bildirildiğini söyledi. Steam sebep olarak ise NFT’lerin gerçek bir değeri olduğunu göstermiş.

Steam's point of view is that items have value and they don't allow items that can have real-world value on their platform. While I respect their choice, I fundamentally believe that NFTs and blockchain games are the future. It's why I started this journey with all of you.

3/4

— Age of Rust (@SpacePirate_io) October 14, 2021