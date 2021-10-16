Steam, NFT ve Blok Zinciri Oyunlarını Yasaklıyor

Steam, blok zinciri teknolojisini kullanan veya oyuncuların NFT ve kripto para alıp satmasına imkan tanıyan oyunları yasaklıyor.

Günümüzün en popüler dijital bilgisayar oyun mağazası Steam’den kripto paralara karşı önemli bir hamle geldi. Hızla gelişen ve büyüyen bir sektör olan kripto para bağlantılı oyunlar artık Steam üzerinden yayınlanamayacak.

Steam’in şirketi Valve, Steam’de paylaşılamayacaklar listesine yeni bir madde ekleyerek blok zinciri teknolojisini kullanarak NFT ve kripto para ticaretine izin veren oyunları platformunda paylaşılamayacağını açıkladı. Madde, henüz daha yeni eklenmiş olacak ki Türkçe makalenin içerisine orjinal İngilizce haliyle eklenmiş ve henüz Türkçe’ye çevrilmemiş durumda.

Valve tarafından eklenen yeni Steam’de yayınlayanamayacaklar maddesine ilk olarak NFT tabanlı bir oyunun geliştirmesinde çalışan SpacePirate kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı tarafından dikkat çekildi. SpacePirate, kendilerine Steam tarafından geliştirdikleri oyunun Steam’den çıkarıldığını bildirildiğini söyledi. Steam sebep olarak ise NFT’lerin gerçek bir değeri olduğunu göstermiş.

Steam's point of view is that items have value and they don't allow items that can have real-world value on their platform. While I respect their choice, I fundamentally believe that NFTs and blockchain games are the future. It's why I started this journey with all of you.

3/4 — Age of Rust (@SpacePirate_io) October 14, 2021

Şirket politikası olarak Valve, gerçek dünyada bir değeri olan oyunlara izin vermediğini belirtmiş. Ancak şirket CS:GO gibi kendi oyunlarında sürekli olarak yayınladığı kozmetik içeriklerle buna olanak tanıyor. Bir çok CS:GO silah skininin üçüncü parti sitelerde satıldığını ve hatta bu skinlerle kumar ve bahis oynandığı bile görülüyor. Bunlar genel olarak üçüncü parti sitelerde olsa da Valve, Steam’in içerisindeki kendi pazar yerinde de para karşılığında bu skinlerin alınabilmesine ve satılabilmesine imkan tanıyor. Dolayısıyla şirketin attığı bu adımın oldukça çelişkili bir adım olduğu da bir gerçektir.

Valve tarafından atılan bu adım şirketin verdiği ilk çelişkili karar değil. Daha önce de şirket buna benzer kararlar vermişti. Örneğin pornografik oyunlara karşı sert duruşunu yalnızca küçük oyun yapımcılarına gösteren Valve, büyük oyunlar için aynı tutumu göstermediği geçmişte çok kez görüldü. Ve oyuncular tarafından bu tutum çok kez eleştirildi.

Valve’in blok zinciri teknolojisi bağlantılı oyunlara karşı attığı bu adımın ne zaman tam olarak uygulanmaya başlanacağı henüz net olarak bilinmiyor. Hala aktif olarak platform üzerinde bazı blok zinciri oyunlarının Steam sayfalarına ulaşılabiliyor. İlgili madde henüz steamdirect sayfasına da eklenmiş değil. Şirketten de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediği için net kararla ilgili bekleyiş sürüyor.

Steam’in verdiği bu karar, devasa CS:GO skin ve Team Fortress 2 şapka pazarı düşünüldüğünde anlaşılabilir. Bu pazarı tehdit etme ve şirketin kazançlarını düşürecek herhangi bir şey platformda saçma gerekçeler gösterilerek barındırılmayacaktır. Belki de Valve ile oyun geliştiricileri anlaşma yoluna giderek ortak bir yol bulacaktır. Yine de Steam tehlikeli sularda yürüyor. Çünkü önünde duramayacağı ve sürekli gelişen bir sektöre yasaklayıcı adım atmak Steam’e rakip diğer platformları öne çıkarabilir. Örneğin Epic Games Store…