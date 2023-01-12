Elektrik, gıda, petrol ve gaz üretim tesisleri, rafineriler, kimya fabrikaları, depolama, dağıtım ve arıtma tesisleri dahil olmak üzere pek çok türde endüstriyel tesis, güvenlik hassasiyetinin yüksek olduğu alanların arasında yer alıyor.

Güvenlik ve iş zekâsı kategorilerinde entegre çözümler sunan Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, bir endüstriyel tesiste güvenlik sağlanacak alanı yüksek, orta ve düşük öncelikli risk grupları üzerinden değerlendirerek, ihtiyaç duyulan akıllı güvenlik çözümlerini kurguladıklarını ve özel projeler geliştirdiklerini söyledi.

Güvenlik, çevreden başlar

Securitas Technology, endüstriyel tesislerde akıllı güvenlik çözümlerini dıştan içeriye doğru kurguluyor. Çevreden gelebilecek hırsızlık ya da özel alan ihlali gibi tehditlere karşı tesisi ilk olarak çevre güvenlik sistemleriyle donatıyor. Bu sistemlerin en başında da video analiz özelliğine sahip akıllı kameralar geliyor. Tesis çevresine yerleştirilen akıllı kameralarla entegrasyon sağlanarak, ihlalin yapıldığı bölgenin görüntüleri kontrol merkezi monitörlerine otomatik olarak yansıtılıyor, böylece ilgili görevlinin veya operatörün görüntüleri anlık görmesi sağlanıyor. Bir ihlal varsa ihlali yapan kişi veya gruplar uzaktan sesli anons sistemiyle uyarılıyor.

Çevreden gelebilecek risklere karşı alınabilecek diğer önlemler arasında; daha yüksek ve kalın duvarlar, çevre koruma sınır çiti, toprak altı optik algılayıcılar veya duvar üzerine monte edilebilen algılayıcılar, hareket sensörleri, radar, mikro dalga bariyerlerden oluşan çevre güvenlik sistemleri de yer alıyor.

Giriş çıkışlar kontrol altında

Endüstriyel tesislere giriş çıkışların kontrol altına alınması hem verimliliği artırıyor hem de endüstriyel casusluk, hırsızlık, terör saldırıları ve işletme içinde oluşabilecek salgınları önlüyor. Bu noktada devreye sokulan geçiş kontrol sistemleri, çalışan ve ziyaretçilerin ilgili alana yetki dahilinde güvenli şekilde giriş çıkış yapmasını sağlıyor. Turnikeler, x-ray ve metal algılayıcılarla desteklenen geçiş kontrol sistemleri, kişiye özel kart, okuyucu ve kontrol panelinden oluşuyor.

Bu sistemler, artan güvenlik risklerinden dolayı çalınma, kopyalanma veya kayıpların mümkün olmadığı biyometrik geçiş kontrol çözümleriyle entegre şekilde kullanılıyor. Biyometrik geçiş kontrol sistemleri arasında yer alan iris ve yüz tanıma teknolojileri, temassız erişim özellikleriyle son zamanlarda hassasiyet gösterilen hijyen konusuna da çözüm getiriyor.

Securitas Technology tarafından ihtiyaca yönelik geliştirilen Passlogic de birçok farklı markanın bina otomasyon ve güvenlik sistemlerinin birbiriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayarak hem personel hem de ziyaretçiler için uçtan uca takip ve kontrol olanağı sağlıyor. Bu yazılımla ayrıca, işletmenin farklı bölgelerdeki geçiş kontrol sistemlerini tek merkezden izlemek ve yönetmek mümkün oluyor. Yazılımın ERP uyumu da önemli avantajlar sağlıyor. Örneğin, çalışanların mesai takibi yapılarak bordro işlemleri hızlı ve otomatik biçimde yapılabiliyor.

Tesislere araçla giriş durumundaysa bariyerler, araç altı arama, metal algılayıcılar, plaka tanıma, HGS sistemleri, araç, ziyaretçi ve taşeron kayıt sistemleri gibi farklı teknolojiler birbiri ile entegre olacak şekilde kurgulanıyor ve güvenlik en üst seviyede sağlanıyor.

Entegrasyon ön plana çıkıyor

Sistem entegrasyonu da endüstriyel tesis güvenliğinde hızla önem kazanan konular arasında. Başta geçiş kontrol olmak üzere, video izleme, yangın algılama, alarm, asansör gibi birçok farklı sistemle entegre olarak güvenlik aksiyonları alınabiliyor. Örneğin; asansör sistemi ile entegre çalışan geçiş kontrol sistemi yazılımı asansörün otomatik olarak bulunan kata gelmesini sağlarken, kişilerin sadece yetkilendirildikleri kata çıkmalarını da kontrol edebiliyor. Tesis içindeki özel güvenlik gerektiren alanlarda yine biometrik sistemler ya da elektromekanik kilitler de kullanılıyor.

Endüstriyel tesislerde riskli durumlardan bir diğeri de yangın. Hızlı müdahale imkanı sunan Video Tabanlı Yangın Algılama (VFD), farklı elektronik güvenlik sistemleriyle entegre olarak çalışıyor. Yeni nesil Video Tabanlı Yangın Algılama Çözümü, mevcut sistemlerin hatalı ya da geç algılayabileceği yangınları doğru bir şekilde ve daha erken erken sürede algılayarak, olası maddi-manevi kayıpların önüne geçilmesini sağlıyor.