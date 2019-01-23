En yeni Optoma çözümleri Amsterdam’da görücüye çıkıyor

Projeksiyon ve ses ürünleri üreticisi Optoma, her yıl Amsterdam’da düzenlenen ISE fuarında yeni QUAD LED ekran serisini, etkileşimli düz panellerini (IFPD), profesyonel ve tüketici sınıfı 4K UHD projektörlerini ve ses ürünlerini görücüye çıkarıyor.

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Yeni QUAD serisi hepsi bir arada LED ekran

ISE’nin görüntü ve ses teknolojisindeki en son gelişmeleri müşteriler ile buluşturdukları en önemli platform olduğunu vurgulayan Optoma EMEA Yönetici Direktörü Thierry Millet, “Bu fuarda Yeni QUAD LED ekran serimizin resmi lansmanını yapacağımız ve benzersiz LED ekran, projeksiyon ve IFPD çözümlerimizi tanıtacağımız için heyecanlıyız.” diyor.

Optoma yeni QUAD serisinden FHDQ130 modelini ilk kez tanıtacak. Tamamen optimize edilen 130” (2,88 x 1,62 m) Full HD LED ekran, anında hızlı ve kolay kurulum sağlayan eksiksiz bir çözüm sunuyor. QUAD serisi 4’ü 1 arada SMD piksel formatı ile daha pürüzsüz bir ekran yüzeyi, geniş izleme açısı ve daha sağlam bir tasarım elde ediliyor. 0,5 W’tan düşük güç tüketimiyle ErP yönetmeliklerine uyumlu olan doğayla dost bekleme modu, enerji maliyetinden tasarruf edilmesini sağlıyor. Çok basit hale getirilen montaj işlemi sayesinde kurulum günler yerine saatler içinde tamamlanabiliyor, böylece toplam proje maliyeti de önemli ölçüde azalıyor. Entegre HQUltra ve medya oynatıcı teknolojisi, geleneksel LED çözümlerinde kullanılan ek cihazlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Yeni amiral gemisi ZK1050 4K UHD DuraCore projektör

EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin bir numaralı DLP projektör markası* olan Optoma, VIOSO iş birliğiyle dört adet yeni ZK1050 4K UHD projektör kullanarak beş metrelik bir görüntü sunacak. MCL (Multi Colour Laser – Çok Renkli Lazer) teknolojisine sahip bu projektörler, daha uzun ömürlü ışık kaynağı ile IP sınıfı bağımsız toz geçirmezlik sertifikasını birlikte sunan DuraCore serisine dahil oldu.

Full HD ve 4K UHD LED ekran çözümleri

Etkinlikte Optoma, tamamen optimize edilen Full HD 1080p LED ekran çözümlerinden ikisini tanıtacak. Bu modeller; 180” 2,0 mm piksel aralıklı FHD20422 ve 136” 1,5 mm gelişmiş piksel aralıklı FHD153169 olacak. Tek bir çözüm şeklinde tasarlanan, tedarik edilen ve desteklenen modeller, kablolardan önceden ayarlanmış işlemcilere her şeyi bünyesinde barındırıyor. Böylece kurulumun zahmetsiz ve kusursuz bir şekilde yapılması sağlanıyor. Ekranlar uygun duvarlara montaj çerçevesi olmadan da doğrudan monte edilebiliyor. Ön taraftan erişim ile birlikte kurulum hızla ve düşük maliyetle tamamlanabiliyor ve bakım yapmak kolaylaşıyor.

Optoma ayrıca LED ekran panellerinin tümünü içeren THD serisini de sergileyecek. 1,5 ile 3,9 mm arasında değişen piksel aralıklarına sahip modeller, çözünürlük ve ekran boyutunda esneklik sunarak tüm ekran gereksinimlerini karşılıyor.

Projeksiyon ve LED ekranlar için ölçekleyici dönüştürücü serisi

Yüksek hızlı dönüştürme işleminin nasıl yapılığını görmek isteyen ziyaretçiler en yeni ölçekleyici dönüştürücüleri deneyebilirler. HQUltra 4K görüntü işleme teknolojisine sahip olan cihazlar, düşük gecikmeli video işleme imkanı ve sınıfının en iyi resim kalitesini sunuyor. Yeni LS1000 LED ölçekleyici dönüştürücü ayarlanabilir bağlantı seçeneklerine ve modüler bir tasarıma sahip. Cihazda 4K 60 Hz 4:4:4 ölçekleme, dört ekran PiP ve kusursuz dönüştürme özellikleri bulunuyor.

Etkileşimli düz panel ekranlar (IFPD)

Yeni çoklu dokunmatik etkileşimli düz paneller de etkinlikte sergilenecek. 4K UHD çözünürlüğe ve 20 nokta dokunmatik ekrana sahip bu ürünler eğitim, perakende ve kurumsal kullanım alanlarında dersleri ve fikir paylaşımını daha canlı hale getiriyor.

65”, 75” ve 86” boyutlarındaki modellerde yansıma önleyici cam, mavi ışık filtresi ve geniş izleme açıları gibi özellikler bulunuyor. Odadaki herkese net ve canlı görüntüler sunarken göz yorgunluğuna da yol açmıyorlar.

ZU1050 ile yenilikçi HeavyM görüntü giydirme çözümü

Heavy M ile iş birliği yapan Optoma, görüntü giydirme teknolojisiyle elde edilen neredeyse sınırsız olasılıkları sergileyecek. Bu benzersiz gösteride, yenilikçi HeavyM yazılımıyla birlikte kullanılan Optoma ZU1050 DuraCore lazer projektörlerin ne kadar kullanışlı ve esnek olduğu gözler önüne serilecek.

Etkileşimli tramplen deneyimi: ValoJump

Ziyaretçiler, ValoMotion tarafından Optoma’nın 10.000 lümen ZU1050 DuraCore lazer projektörü kullanılarak hazırlanan etkileşimli tramplen oyun platformu ile eğlenceli anlar yaşayabilir. MCL teknolojisine sahip, WUXGA çözünürlüklü model zorlu koşullarda 7/24 çalışabilecek şekilde tasarlanıyor.

4K UHD profesyonel oyunculuk

Scan Computers ile iş birliği yapan Optoma, en yeni tek yongalı DPL teknolojisine sahip ZK750 DuraCore lazer ve kısa atım oranlı 4K550ST adlı iki 4K UHD profesyonel projektör modelini de tanıtacak.

Ziyaretçiler alanda bulunan beş adet bilgisayarda Battlefield 5 becerilerini gösterebilecek. 4K makinelerden birinde NVIDIA RTX 2080 Ti ekran kartının en son ‘Ray Tracing’ özelliği de görülebilecek.

Yeni ZK750 modeli, Optoma’nın birden fazla lens seçeneği sunan ilk 4K UHD DuraCore lazer projektörü oluyor. 7000 lümen parlaklık sunan cihaz IP6X toz geçirmezlik sertifikasına sahip.

Optoma kurumsal çözümleri

Bu yılki standında tamamen işlevsel bir toplantı odası kuran Optoma, kurumsal kullanıma uygun en yeni projektör ve aksesuar modellerini gösterecek.Burada tanıtılacak üç DuraCore lazer projektör modeli de yüksek parlaklığa ve IP5X toz geçirmezlik sertifikasına sahip.

4000 lümen parlaklık sunan ultra kısa atım oranlı Full HD ZH420UST lazer projektör, en yüksek parlaklık düzeyinde 20.000 saat bakım gerektirmeyen bir ışık kaynağına sahip.ZH506 Full HD lazer projektör, 5000 lümen parlaklık sunmasının yanı sıra en yüksek parlaklık düzeyinde 30.000 saat bakım gerektirmeyen bir ışık kaynağına ve kolay kurulum için dikey lens kaydırma özelliğine sahip.5500 lümen parlaklık sunan Full HD ZH550T ise en yüksek parlaklık düzeyinde 30.000 saat bakım gerektirmeyen ışık kaynağına ve 360° projeksiyon da dahil olmak üzere çok yönlü konumlandırma seçeneklerine sahip.

Katlanabilir esnek kolu ve kompakt tasarımıyla yeni DC455 belge kamerasını odalar arasında taşımak, saklamak ve hassas bir şekilde kullanmak mümkün. 4K UHD’ye varan çözünürlük, 13 MP kamera ve 8x optik yakınlaştırma sayesinde çok net görüntüler elde edilebiliyor, böylece sunum yapan kişiler belgeleri, çizimleri veya 3D nesneleri tüm detaylarıyla görüntüleyebiliyor.

QuickCast çözümü, tek bir düğmeye basarak kablo kullanmadan zahmetsizce sunum yapabilmek için tasarlandı. Kullanıcılar bu çözüm sayesinde, HDMI çıkışı olan herhangi bir cihazdaki içerikleri anında görüntüleyebiliyor. Kablo, yazılım veya uygulama gerektirmeden kolaylıkla kullanılabilen QuickCast, sunum yapma stresini azaltıyor.

Ev eğlencesi

Optoma, ISE 2019’da iki adet 4K UHD ev projektörünü tanıtacak. Bunlar arasında ödüllü UHD55 LED ve yepyeni lazer sinema modeli UHZ65UST yer alıyor. Ev sineması meraklıları için geliştirilen yeni Optoma UHZ65UST 4K UHD ultra kısa atım oranlı projektör çığır açan lazer teknolojisi, Alexa** ses kontrolü gibi akıllı özellikler ve dahili Optoma NuForce ses ile esneklik sağlıyor.

UHL55 ise 4K UHD sinema kalitesindeki görüntüler ve Alexa** ses kontrolü desteğiyle akıllı bir ev eğlencesi sistemi sunuyor. En son teknolojiler ve özelliklerle donatılan bu şık LED projektörde HDR uyumu, HDCP 2.2 desteği, entegre hoparlörler ve WiFi ile Bluetooth gibi çeşitli bağlantı seçenekleri bulunuyor.