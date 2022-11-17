POCO yeni M serisi akıllı telefonu M5’i Türkiye’de satışa çıkarıyor. Ofisimize ulaşan POCO M5’in kutusundan neler çıkıyor, M5 neler vadediyor bu videoda yakından bakıyoruz.
POCO M5 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 164 wx 76.1 x 8.9 mm 201 gram
Ekran: 6.58 inç IPS LCD 90Hz 500 nit parlaklık
İşlemci: MediaTek Helio G99
RAM: 4GB RAM
Depolama: 64GB Depolama
Kamera: 50MP + 2MP + 2MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 18W Hızlı Şarj
Fiyat: 6999 TL
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