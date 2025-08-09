Yeni Volvo EX30’u detaylı bir şekilde inceledik. Çok bağ kuramasakta dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Teknik Özellikler;
Batarya (Nominal): 69 kWh (brüt)
Maksimum Menzil: (WLTP) 475 km’e kadar
Güç: 150 kW ~ 204 hp
Maksimum Tork: 343 Nm
0–100 km/s Hızlanma: 6,5 saniye
Azami Hız: 180 km/s
Tüketim (WLTP Kombine): 17 kWh/100 km
Şarj Süresi (%10 → %80, DC 175 kW): Yaklaşık 27 dakika
AC Ev Şarj Süresi (0-100%) Yaklaşık 8 saat
Çekiş Tipi: Arka tekerlekten çekişli (RWD)
Koltuk Sayısı: 5 kişi
Bagaj Hacmi: Yaklaşık 318 litre (arka koltuklar kapalı)
Maks. Römork Kapasitesi: 1600 kg