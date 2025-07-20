Bu videomuzda sizlere en iyi televizyon modellerini seçtik. Kullanıcı yorumları, fiyat-performans oranı ve deneyimlere dayanan bu listeye göre tercih yapabilirsiniz.
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İçindekiler
EN İYİ TELEVİZYON MODELLERİ (2025) | LED, QLED, OLED, MiniLED ve dahası
Videodaki tercihe göre en iyi televizyon modelleri;
- En İyi Uygun Fiyatlı LED TV: TCL 55V6B (55P655)
- En İyi Uygun Fiyatlı OLED TV: LG OLED AI B4 (OLED55B46LA)
- En İyi LED TV: Philips The One (55PUS8909)
- En İyi QLED TV: TCL P8K QLED TV
- En İyi OLED TV: Samsung OLED S95F (QE65S95FATXTK)
- En İyi MiniLED TV: Samsung Neo QLED QN90F (QE65QN90FATXTK)
- En İyi Oyun TV’si: LG OLED evo AI G5 (OLED65G55LW)
- En İyi Deneyim Sunan TV: Philips OLED+ 55OLED909