En iyi ekrana sahip telefon DxOMark’ın testleri sonucunda belli oldu. Google Pixel 8 Pro, DxOMark’ın görüntülenme sıralamasındaki en üst sırayı garantileyerek başka bir özelliği bünyesine ekledi. Pixel 8 Pro, yalnızca mükemmel bir performans sunmakla kalmadı, aynı zamanda okunabilirlik ve renk gibi önemli alanlarda da öne çıktı. DxOMark’ın verdiği 162 puan, Pixel 8 Pro’nun ekranının, doğrudan güneş ışığının altında bile metinleri rahatça okuyabileceğiniz ve canlı görselleri en iyi şekilde sunabileceğiniz bir seçenek olduğunu onaylıyor. Artık e-postaları okumak veya sevdiğiniz blogları takip etmek için gözlerinizi kısmanıza veya gölgelere saklanmanıza gerek yok.

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DxOMark’ın değerlendirmesi ayrıca telefonun dokunma ve hareket işleme yeteneklerini de vurguluyor. Pixel 8 Pro, web sayfalarında veya sosyal medya yayınlarında gezinirken sorunsuz bir deneyim sunan etkileyici 160 inçlik dokunma hassasiyetine sahip. Ancak ilginç olan, oyun testlerinde bazı hafif çerçeve uyumsuzlukları göstermesidir. Eğer bir oyunseverseniz, yeni telefon seçiminizi yaparken bu detayı göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Cihazın performansında zayıf noktalar elbette yok değil, en düşük puan “Artifacts ” kategorisinde oldu ve burada saygın bir ancak olağanüstü olmayan 121 puan aldı.

Uzaktan çalışma ve dijital eğlence, günlük yaşantımıza daha fazla yerleşirken, telefonun ekranı sadece estetik bir ayrıntı olmakla kalmıyor, aynı zamanda vazgeçilmez bir gereklilik haline geliyor. Pixel 8 Pro, bu talepleri karşılamak için fazlasıyla yeterli olduğunu kanıtlıyor. Bu da onu sadece akıllı bir satın alma seçeneği olmanın ötesinde, modern yaşam için akıllı bir araç haline getiriyor.