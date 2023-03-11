Telefonların kameralarını değerlendiren ve verdiği puanlar genel geçer kabul gören DxOMark ekibi son yıllarda bu testlerini ekran ve batarya tarafına da genişletmişti. Sentetik testler yapan ekip bugün en iyi bataryaya sahip telefonlar ile karşımıza çıktı. Bu listeye iPhone cephesinden sadece 2 tane model girebildi. Anlayacağınız Android tarafı batarya konusunda Apple‘ı tokatlıyor.

Listenin zirvesinde Honor’ın yeni modeli olan Honor Magic 5 Lite modeli yer alıyor. 152 puan alan bu telefon 3 gün 2 saat boyunca bataryayı muhafaza edip kullanım sunabiliyor. Tabii bunun ultra düşük modu açıkken geçerli olduğunu belirtelim.

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Listenin 11. sırasında iPhone 13 Pro Max kendine 136 puan ile yer bulabiliyor. iPhone 14 Pro Max ise sadece 133 puan alarak listenin 21. sırasında yer alıyor. Çinli teknoloji devlerinin domine ettiği bu listede Apple’ın varlık gösterememesi oldukça düşündürücü diyebiliriz. Hızlı şarj teknolojilerinde çığır açan Çinli devlere Apple daha uzun süre rakip olamayacak gibi görünüyor.

Aşağıdaki listeden DxOMark‘a göre en iyi bataryaya sahip telefonlara ulaşabilirsiniz;

Honor Magic 5 Lite 5G – 152 puan Honor X7a – 147 puan OPPO Reno 6 5G – 146 puan realme GT Neo 2 5G – 144 puan Honor X9a – 143 puan OPPO Reno 8 5G – 141 puan Asus ROG Phone 6 – 140 puan Oppo Reno 8 Lite 5G – 139 puan OPPO A77 5G – 138 puan Sony Xperia 10 IV – 138 puan iPhone 13 Pro Max – 136 puan OnePlus Nord CE 5G – 136 puan Samsung Galaxy M51 – 136 puan Vivo X80 Lite 5G – 136 puan Vivo Y72 5G – 136 puan Xiaomi 11T – 136 puan Honor Magic4 Lite 5G – 135 puan OPPO Find X5 Lite – 135 puan Redmi Note 11 Pro 5G – 134 puan Redmi Note 10 – 134 puan iPhone 14 Pro Max – 133 puan OPPO A74 – 133 puan Vivo Y76 – 133 puan Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) – 133 puan Redmi Note 11S 5G – 133 puan