Antivirüs programları, virüslere karşı yazılmış, temizleme, kurtarma işlemlerini yerine getiren koruyucu programlara verilen genel isimdir. Antivirüs programları virüsleri bulmak, karantina altına almak/silmek için çeşitli yöntemler izler.

Bir antivirüs programının iyi olması için genel olarak aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.

Ayrıca bkz: İngiliz gazetesi: İngiltere Eski Başbakanı Truss’un Akıllı Telefonu Bir Yıl Boyunca Hacklendi!

Üretici firma tarafından sürekli güncellenmeli ve en son virüs tanımlarını bünyesinde barındırmalıdır.

Güvenilir ve kaliteli bir program olmalıdır.

Sağlam bir alt yapısı ve virüs veritabanı olmalıdır.

Diğer zararlı yazılımları da tespit edecek gelişmiş güvenlik özelliklere sahip olmalıdır.

Sistem performansına dramatik etki etmemelidir.

En İyi Antivirüs Programları

Norton

Norton, otuz yıllık deneyimi ile dünyada en çok tanınan antivirüs programı olarak öne çıkıyor. Norton, yıllar içerisinde geliştirdiği teknoloji ve önemli başarılara imza atmasından ötürü sektörün gözde markalarından biri olmaya devam ediyor.

Norton 360, bilgisayarınızı virüslerde % 100 koruma garantisi veriyor. Bunun yanı sıra parola koruma ve saklama özelliği de bulunan program, Norton 360, Norton Deluxe ve Norton Premium olmak üzere üç ayrı sürümle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Norton 360 sürümü, 10 GB veri depolama hafıza kapasitesine sahipken, Deluxe sürümü 50 GB kapasiteye sahip. Diğer sürümlerde olduğu gibi bulut verilerini de depolayabilen Premium sürümü ise 75 GB veri depolayabiliyor.

Avast

Geliştirilmiş en iyi ücretsiz antivirüs programı olarak ün yapmış olan Avast Free, uzun yıllardır güvenlik yazılımlarını başarıyla üretmeye devam ediyor. Avast Free ücretsiz verdiği güvenlik hizmeti sayesinde popülerliğini korumaya devam ediyor. Program, düşük kapasiteli bilgisayarlarda dahi sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Avast Free Antivirüs programı, MacOs ve Windows platformlarına uyumlu olarak geliştirilmiş. Aynı zamanda IOS ve Android kullanıcıları da Avast Free antivirüs programını kullanabiliyorlar.

AVG

AVG Antivirüs programı, otuz yıldan uzun bir süredir bilgisayarları kötü amaçlı yazılımlardan korumaya devam eden popüler bir yazılım. Ücretsiz olarak güvenlik hizmeti veren program, altı katmanlı bir güvenlik koruması sağlıyor. Bunun yanı sıra bilgisayarın hızını olumsuz şekilde etkilememesi de tercih edilir bir antivirüs programı olmasına sebep oluyor. MacOS ve Windows sistemlerinde çalışabilen AVG Antivirüs yazılımı, web kamerası koruyuculuğu sağlayabildiği gibi, fidye yazılımlara karşı da güçlü bir güvenlik hizmeti sunuyor.

Avira

1986 senesinde ilk sürümünün piyasaya çıkarıldığı Avira, ücretsiz bir antivirüs programıdır. Son zamanlara kadar ücretli hizmet veren marka, artık ücretsiz sürümü ile daha da popülerlik kazanmış durumdadır. Virüslere karşı güçlü bir koruma sağlarken, kullanıcılarını reklam yazılımlarına karşı da bir güvenlik duvarı oluşturuyor. Düşük kapasiteli bilgisayarda sorunsuz çalışması, önemli özelliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. E-posta kutusundaki ekleri ve usb ile bağlantı kurulan cihazları tarayamıyor olması puan kaybettiriyor.

360 Total Security

Güvenlik düzeyi yüksek antivirüs programlarından biri olan 360 Total Security, Çin merkezli bir şirket tarafından piyasaya sürülmüş. Ücretsiz olarak bilgisayarları kötü amaçlı yazılımlardan koruyor. Temel güvenlik hizmetleri dışında birçok markanın ücretli verdiği güvenlik korumasını ücretsiz olarak sağlıyor. Fidye yazılımlara karşı da kayda değer güçlü bir güvenlik koruması hizmeti sunuyor.

McAfee

Dünyadaki hemen hemen bütün bilgisayar üreticileri ile anlaşma sağlamış olan McAfee, ismi en çok bilinen antivirüs programlarının başında geliyor. ABD menşeili firma,1987 senesinden bu yana bilgisayar kullanıcılarına güvenlik hizmeti vermeyi başarıyla sürdürüyor. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarların hemen hepsinde McAfee Antivirüs programı yüklü durumda.

McAfee antivirüs programı özellikleri arasında parola yöneticisi sistemi mevcut. Böylelikle bilgisayar kullanıcısı tüm parolaları tek bir merkezde saklayabiliyor. İçeriğinde üç değişik güvenlik planı sunan program, bu yönüyle de popüler olmuş durumda.

Kaspersky

Rusya üretimi olan Kaspersky Antivirüs programı, uzun yıllardır bilgisayarları kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaya devam ediyor. Deneyimli bir firma olmasından ötürü kullanıcıların güvenini sağlamış durumda. Kaspersky antivirüs programının en üst düzeyde güvenlik hizmeti sunuyor olması, bilgisayarların ciddi oranda yavaşlamasına sebep oluyordu. Zaman içerisinde firma gerekli teknik düzenlemeleri yapıp programı geliştirdi. Bunun sonucunda artık bilgisayarları yormayan bir yapıya sahip duruma geçildi. Kaspersky Antivirüs, Internet Security ve Total Security paketleri ile üç seçenek sunarak piyasaya sürülmüştür.

Bitdefender

2001 senesinde Romanya’da kurulan yazılım güvenlik firmasının gelişmiş bir programı olan Bitdefender, zaman içerisinde birçok teknoloji dergisi tarafından en başarılı antivirüs yazılımı seçildi. Kişisel bilgisayarlara ve iş bilgisayarlarına güçlü bir güvenlik hizmeti sunuyor. Virüs ve casus yazılımlar konusunda kendisini geliştiren program, en büyük başarıyı fidye yazılımlara karşı sağlıyor. Büyük bir tehlike saçan fidye yazılımlara karşı rakiplerinden çok daha önde. Ücretli olarak hizmet sunan Bitdefender Antivirüs programı, yüksek bedeli sebebiyle tercih sıralamasında gerilerde. Ancak verdiği güvenlik hizmeti yüksek lisans ücretinin hakkını fazlasıyla veriyor.

ESET

Slovakya merkezli ESET firması ürettiği antivirüs programı ile önemli ölçüde popülerlik sağlamıştır. 1992 senesinden bu yana kötü amaçlı yazılımlardan ve siber saldırılardan bilgisayarları koruyan ESET önemli başarılara imza atmış. ESET kullanıcılarına üç farklı paketle hizmet sunuyor. NOD32, Internet Security ve Smart Security. NOD32, temel koruma özelliklerine sahiptir. Internet Security, gelişmiş bir paket olup iş bilgisayarlarında daha çok tercih edilen bir pakettir. Smart Security paketi ise üst düzey koruma özellikleri ile bilgisayarlara daha güçlü bir güvenlik hizmeti sunuyor.