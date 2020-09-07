Haber
EMUI 11 arayüzü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu!
Huawei’in Android tabanlı özelleştirilmiş işletim sistemi EMUI ‘ın yeni sürümü EMUI 11 yakında tanıtalacak. Huawei’in yaptığı açıklama ile bu tarih netlik kazandı.
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EMUI 11 çıkış tarihi
Şirketin bugün yaptığı açıklamada Android 11 tabanlı yeni arayüzü, Huawei Geliştirici Konferansı(HDC 2020)’nın ilk gününde piyasaya çıkmış olacak. Konferans, 10 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Farklı ürünler de tanıtılacak
Daha önce haberini yaptığımız gibi Huawei, 10 Eylül’de farklı ürünler de tanıtacağını bugün paylaştığı afişte netleştirmiş oldu.Görselde de göründüğü üzere şirketin mikrodalga fırın, buzdolabı,TV ve klima gibi ürünlerle Huawei ekosistemini daha da genişleteceği düşünülüyor.
İlk sunum TSİ 10.00’da
Huawei tarafından paylaşılan afişte HDC 2020’nin ilk sunumu TSİ ile saat 10.00‘da yapılacak. Şirketin yazılım yenilikleri üzerinde durması beklenirken ayrıca bazı donanımsal yeniliklerin de yer alacağı gözüküyor.Ürünlerin küresel sunumu ise TSİ 15.00’te başlayacak.
Yapay Zeka
Hamilelik sürecindeki riskleri tespit edebilen yapay zeka geliştirildi
Bir grup araştırmacı, gebelik dönemindeki potansiyel komplikasyonları önceden tespit edebilen bir yapay zeka tekniği geliştirdi. Bu algoritma, riskleri öngörebilmek için plasenta örneklerini analiz ediyor.
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Carnegie Mellon Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, kadınların hamilelik dönemlerinde yaşayabilecekleri olası sağlık sorunlarına dair ipuçları üretmek amacıyla, plasentaları analiz eden bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Söz konusu algoritma, hamilelik dönemi boyunca anne ve bebekte oluşması muhtemel komplikasyonları tespit edebilme noktasında doktorlara veri sağlamayı amaçlıyor.
Bu yapay zeka, hamilelik sürecindeki riskleri tespit edebiliyor
En önemli uyarı işaretinin, desidual vaskülopati adı verilen lezyonlu kan damarları olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu durumun oluşması, anneyi gebelik sürecinde preeklampsiden muzdarip etmekle birlikte gebeliği %2-8 oranında zorlaştırıyor. Dolayısıyla hem anne hem de bebek için süreci zorlaştıracak bu risk, geliştirilen yapay zeka sayesinde önceden tespit edilebilecek.
Bu lezyonlar erken tespit edilirse, doğal olarak semptomlar ortaya çıkmadan evvel tedavi sürecine başlanabilecek. Böylelikle, erken müdahale sayesinde potansiyel bir ölümcül tehlikenin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yapay zeka geliştirilme sürecinde görev yapan Daniel Clymer, konuyla alakalı olarak; “Algoritmamız, patologların bir görüntüyü tarayarak, kan damarlarını konumlandırarak ve desidual vaskülopatiyi tanımlayan kan damarlarının modellerini bularak hangi görüntülere odaklanmaları gerektiğini bilmelerine yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.
Baktığımız zaman bu çalışma ileride yaygınlaşırsa, tıbbi uzmanların da işini oldukça kolaylaştıracağa benziyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
Bu noktada ekip, geliştirdikleri algoritmayı plasenta örneklerinin görüntüleriyle besleyerek hastalıklı lezyonları tespit etmek için eğittiğinin altını çizdi. Yapay zeka, önce tüm kan damarlarını tespit ediyor ve hemen ardından her bir damarın sağlıklı olup olmadığını belirliyor.
Algoritma aynı zamanda gebelik yaşı ve annenin sahip olduğu koşullar gibi gebeliğin farklı özelliklerini de göz önünde bulunduruyor. Herhangi bir anormallik tespit edildiğinde ise, sistem otomatik olarak plasentayı hastalıklı olarak işaretliyor.
Ayrıca yapılan bazı testlerde, bu algoritmanın çoğu durumda patologlardan daha doğru sonuç verdiği kaydedildi. Ancak tabii ki araştırmacılar bu sistemin, tam anlamıyla tıbbi uzmanların yerini doldurmasını beklemiyor. Buradaki temel amaç aslında uzmanlara yardımcı olmak maksadıyla, riskli bölgeler başta olmak üzere gebelik süreciyle alakalı veriler sağlamak.
Oyun
Minecraft, ücretsiz olarak PlayStation VR desteğine kavuşuyor
Minecraft, geliştiricisi Mojang Studios tarafından bugün yayınlanan resmi duyuruya göre PlayStation VR platformuna geliyor. Ücretsiz olarak kullanıma sunulacak bu oyun, böylelikle PS VR kullanıcıları için muazzam bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.
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Uzun süredir Minecraft oyuncuları büyük bir heyecanla PlayStation VR deneyimi yaşamak istiyor. Aslında oyun hali hazırda Oculus Rift gibi çeşitli sanal gerçeklik platformlarında olsa da, Sony’nin VR platformu şu ana kadar göz ardı edilmişti. Bugün ise geliştirici firma Mojang Studios, nihayet Minecraft için PlayStation VR desteğinin ekleneceğini duyurdu. Destek, eylül ayının sonlarına doğru tüm oyunculara ücretsiz bir ek yama olarak sunulacak.
Minecraft için PlayStation VR müjdesi
Geliştiriciler, PlayStation’ın blog sayfasında yayınladığı duyuruda; “PlayStation 4’te Minecraft’a sahip olan herkes bu yamayı otomatik olarak alacaktır. Bu yamayı indirin ve yeni Minecraft VR deneyimine erişim elde edin. Elbette, kullanmak için bir PS VR kurulumuna da ihtiyacınız olacaktır.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Mojang, PS VR’da Minecraft’ın nasıl olacağına dair ipucu veren ekran görüntüleri de paylaştı.
Şirket, Minecraft oyuncularının PS VR sürümünü PlayStation 4′te her gün, her hafta, her ay, her yıl oynayabileceğini söylemekle birlikte deneyim bakımından hiçbir eksiklik olmayacağını vurguladı. Mojang, oyunda bazı ufak değişiklikler yapılacağını, ancak bunların yalnızca VR kullanıcılarını kapsayacağını söyledi. Yani VR’sız oynayanların hayatında hiçbir şey değişmeyecek.
Sanal gerçeklik deneyimiyle oynamak isteyenler ise PS VR gözlüğünü kullanarak etraflarına bakarken hareket etmek ve harekete geçmek için PS4 kontrol cihazını kullanabilecekler.
Genel
2021 Dacia Sandero ailesinin tasarımı ortaya çıktı!
Yeni nesil Sandero‘ların tasarımına ait görseller, bizzat Dacia tarafından resmi olarak paylaşıldı. Sandero ailesine ait tüm detayları ise 29 Eylül‘deki tanıtımda öğreneceğiz.
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Üçüncü nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Sandero, Y şekilli LED gündüz farları ve onlarla uyumlu tasarıma sahip LED arka farlarıyla dikkat çekiyor. Hatta detaylara biraz dikkat edildiğinde Renault Clio – VW Polo gibi rakiplerini andıran bir tasarım çizgisi olduğunu söylemek bile mümkün.
Mevcut modelle kıyaslandığında, yeni Sandero, daha eğimli bir ön cama, daha alçak bir tavan çizgisine ve daha geniş bir iz açıklığına sahip. Dacia ise aracın yüksekliğini değiştirmediklerini fakat yeni nesilde daha yere yakın ve daha sağlam bir duruş hissettirdiğini ifade ediyor.
Güncel nesilde de bulunan, yükseltilmiş şasisi, modele özgü plastik çamurluk ve tamponlara sahip Sandero Stepway, bu nesilde de yerini koruyor. Sandero’nun sedan modeli Logan da (Türkiye’de Renault Symbol olarak satılan), ailenin diğer üyeleriyle benzer tasarım çizgisine kavuşuyor.
Dacia, 2021 Sandero’ların donanımları hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Fakat bir süre önce kaydedilen, aracın iç tasarımına ait casus görüntüler bulunuyor. Dacia’nın, çekirdek modelinin kabininde yeni tasarımlı direksiyon, yeni bilgi-eğlence sistemi ve yeni tasarıma sahip gösterge paneli gibi yeniliklerle buluşturması bekleniyor.
Sandero’daki en büyük değişiklik ise güncel Clio ve Captur gibi modellerde de kullanılan, Renault‘un CMF-B mimarisinin yer alması. Bu mimari ile Sandero, alışılagelmiş benzinli ve dizel motorlara ek olarak, elektrikli motorlara da uyumlu bir yapıya kavuşacak.
2021 Dacia Sandero’ların tanıtım tarihi, 29 Eylül olarak açıklandı.
Kaynak: Carscoops