EMUI 11 arayüzü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu!

Minecraft, geliştiricisi Mojang Studios tarafından bugün yayınlanan resmi duyuruya göre PlayStation VR platformuna geliyor. Ücretsiz olarak kullanıma sunulacak bu oyun, böylelikle PS VR kullanıcıları için muazzam bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.

Uzun süredir Minecraft oyuncuları büyük bir heyecanla PlayStation VR deneyimi yaşamak istiyor. Aslında oyun hali hazırda Oculus Rift gibi çeşitli sanal gerçeklik platformlarında olsa da, Sony’nin VR platformu şu ana kadar göz ardı edilmişti. Bugün ise geliştirici firma Mojang Studios, nihayet Minecraft için PlayStation VR desteğinin ekleneceğini duyurdu. Destek, eylül ayının sonlarına doğru tüm oyunculara ücretsiz bir ek yama olarak sunulacak.

Minecraft için PlayStation VR müjdesi

Geliştiriciler, PlayStation’ın blog sayfasında yayınladığı duyuruda; “PlayStation 4’te Minecraft’a sahip olan herkes bu yamayı otomatik olarak alacaktır. Bu yamayı indirin ve yeni Minecraft VR deneyimine erişim elde edin. Elbette, kullanmak için bir PS VR kurulumuna da ihtiyacınız olacaktır.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Mojang, PS VR’da Minecraft’ın nasıl olacağına dair ipucu veren ekran görüntüleri de paylaştı.

Şirket, Minecraft oyuncularının PS VR sürümünü PlayStation 4′te her gün, her hafta, her ay, her yıl oynayabileceğini söylemekle birlikte deneyim bakımından hiçbir eksiklik olmayacağını vurguladı. Mojang, oyunda bazı ufak değişiklikler yapılacağını, ancak bunların yalnızca VR kullanıcılarını kapsayacağını söyledi. Yani VR’sız oynayanların hayatında hiçbir şey değişmeyecek.

Sanal gerçeklik deneyimiyle oynamak isteyenler ise PS VR gözlüğünü kullanarak etraflarına bakarken hareket etmek ve harekete geçmek için PS4 kontrol cihazını kullanabilecekler.